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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 10 Eylül 2020 - 11:23 | 

Önce evlendi, sonra hamburger yedi

Bir dönem hızlı hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı ikinci evliliğini yaptı.

Instagram, Splash

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2000'lerin ilk döneminde sürdürdüğü hızlı hayatla magazin gündeminin manşetlerinden inmeyen şarkıcı Lily Allen, sürpriz bir şekilde ikinci evliliğini yaptı.

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35 yaşındaki Allen, rol aldığı Stranger Things adlı diziyle ünlenen 45 yaşındaki David Harbour ile Las Vegas'ta evlendi.

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Allen; 60'lı yılların modasını yansıtan beyaz bir elbise giydi ve bunu da kısa bir duvak ile tamamladı.

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Lily Allen, nikahtan sonra da büyük bir hamburger yedi. Allen, mutlu anlarında çekilen fotoğraflarını da Instagram sayfasından paylaştı.

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Lily Allen ve David Harbour, daha sonra ünlü şarkıcının ilk evliliğinden dünyaya gelen çocukları 8 yaşındaki Ethel ve yedi yaşındaki Marnie'nin de katıldığı küçük bir kutlama düzenledi.

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Bu kutlamada da hamburger ve plastik bardaklar içinde yiyecekler tüketildi. Gelinin maskesini eksik etmemesi de dikkat çekti.

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Lily Allen ilk evliliğini 2011 yılında Sam Cooper ile yaptı. Bu evlilikten çiftin iki çocuğu oldu.

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Fakat Sam Cooper ile Lily Alen 2018 yılında yollarını ayırmaya karar verdi. David Harbour ise Allen ile ilk evliliğini yaptı.

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