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Haber Giriş: 15 Temmuz 2020 - 16:38,

Ünlü oyuncudan şaşırtan paylaşım: Banyoyu ofis yaptı!

Hollywood'un en ilginç ikililerinden biri olan Bruce Willis ile Demi Moore çoktan ayrıldı ama son günlerde yine gündemin ilk sıralarına yerleştiler. Bunun nedeni de Moore'un banyosunda yerleri kaplayan kahverengi halı.

Backgrid USA, Mega, Instagram

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Demi Moore'un Instagram hesabından paylaştığı, arkasında klozet, önünde de küvet görünün "ofis" pozu sosyal medyadaki takipçileri arasında olay oldu.

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Eski çift, evliliklerinden dünyaya gelen kızları ve onların erkek arkadaşlarıyla birlikte Demi Moore'un Idaho'daki dağ evinde koronavirüs karantinasını birlikte geçirdi.

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Bunun nedeni uzun süre merak edilse de sonra gerçek ortaya çıktı. Herkes Willis'in eşi Emma Willis ile arasının açık olduğunu düşünürken çiftin küçük kızının geçirdiği bir kaza ve doktor kontrolü altında olması gerekliliğinin böyle bir duruma yol açtığı ortaya çıktı.

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 Küçük kızın tedavisi sonuçlanınca Emma Willis de soluğu Bruce Willis, eski eşi Demi Moore ve kızlarının yanında aldı. İşte Demi Moore'un yaptığı bir sosyal medya paylaşımının bu kadar konuşulmasının nedeni de Willis'in eski eşinin evinin banyosunda yaptığı dekorasyon.

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Moore, aslında banyo ve tuvalet olan ama kendisinin ofis olarak kullandığı evin bu bölümünde çekilen bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Arka planda görülen klozet ve yerlerdeki halı, Moore'un oturduğu kanepe kısacası fotoğraftaki her ayrıntı Moore'un takipçilerinin dikkatini çekti. Herkes "burası nasıl bir yer?" diye sormaya başladı.

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Moore da bu ilginç ofis-banyo görüntüsünün ardındaki gerçeği, konuk olduğu Late Night With Seth Meyers'ın programında anlattı.

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57 yaşındaki Moore, bu ilginç görüntünün özellikle de yerdeki halının eski eşi Bruce Willis'in fikri olduğunu söyledi. Moore, evin dağlarda olduğunu da hatırlatarak, bölge soğuk olduğu için aslında banyonun tabanını halıyla kaplamanın mantıksız olmadığını anlattı.  Moore, banyodaki kahverengi halının kendisini rahatsız etmediğini de söyledi.

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Demi Moore ile Bruce Willis 1987 ile 2000 arasında evliydi. Çiftin bu evlilikten üç tane kızı bulunuyor. Moore, ilk evliliğini 1980 ile 85 arasında, soyadını kariyerinde hala kullandığı Freddy Moore ile yaptı.

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 Ashtoh Kutcher ile yaptığı üçüncü evliliği ise 2000 ile 2013 yılları arasındaydı. Çift, olaylı bir şekilde boşandı.

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Bruce Willis, Moore'dan boşandıktan sonra Emma Heming ile evlendi. Bu evlilikten de iki kız çocuğu babası oldu.

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