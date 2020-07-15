Ünlü oyuncudan şaşırtan paylaşım: Banyoyu ofis yaptı!

Moore, aslında banyo ve tuvalet olan ama kendisinin ofis olarak kullandığı evin bu bölümünde çekilen bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Arka planda görülen klozet ve yerlerdeki halı, Moore'un oturduğu kanepe kısacası fotoğraftaki her ayrıntı Moore'un takipçilerinin dikkatini çekti. Herkes "burası nasıl bir yer?" diye sormaya başladı.