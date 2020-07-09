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Haber Giriş: 09 Temmuz 2020 - 10:12,

Ünlü oyuncu Naya Rivera gölde yüzerken kayboldu: Oğlu teknede uyurken bulundu

Oğluyla birlikte göle yüzmeye giden ünlü oyuncu ortadan kayboldu.

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1POLİS: BÜYÜK OLASILIKLA BOĞULDU
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POLİS: BÜYÜK OLASILIKLA BOĞULDU

Rol aldığı diziyle adını duyuran genç oyuncu, oğluyla birlikte çıktığı göl gezintisinde ortadan kayboldu. 33 yaşındaki oyuncudan herhangi bir iz bulunamazken polis ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

25 YAŞINDAKİ OĞLU DA YANINDAYDI
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5 YAŞINDAKİ OĞLU DA YANINDAYDI

Rol aldığı Glee adlı diziyle tanınan oyuncu Naya Rivera, 5 yaşındaki oğluyla çıktığı göl gezintisinde ortadan kayboldu.

3TEKNE KİRALADI
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TEKNE KİRALADI

33 yaşındaki Rivera ile oğlu Josey Hollis, dün California'daki Piru Gölü'ne gitti. Bir tekne kiralayan Rivera, oğluyla birlikte göle açıldı. Fakat saatler sonra polis, tekneyi ve içinde uyuyan küçük çocuğu buldu. Naya Rivera'dan ise eser yoktu.

4YÜZMEK İÇİN GÖLE GİRDİLER
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YÜZMEK İÇİN GÖLE GİRDİLER

İddialara göre Naya Rivera ile oğlu Josey Hollis, kiraladıkları tekneyle göle açıldı. Daha sonra da anne ile oğul tekneyi demirleyip yüzmek için göle girdi. Ama sadece küçük çocuk tekneye geri döndü, Rivera ise ortadan kayboldu.

5POLİS CANSIZ BEDENİNİ ARIYOR
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POLİS CANSIZ BEDENİNİ ARIYOR

 Yerel polis, Naya Rivera'nın büyük olasılıkla boğularak hayatını kaybettiğini belirtti. Çalışmalar Rivera'nın cansız bedenini bulmak üzerine yoğunlaştırıldı. 

6BİR BAŞKA TEKNE KULLANICISI TARAFINDAN BULUNDU
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BİR BAŞKA TEKNE KULLANICISI TARAFINDAN BULUNDU

Olayın meydana geldiği Ventura kasabasının güvenliğinden sorumlu kasaba polis merkezinin sözcüsü basına yaptığı açıklamada "Anne ile oğlu öğlen saatlerinde tekneye binip gölde açılırken görüldüler. Yaklaşık üç saat sonra da gölde gezintiye çıkan bir başka tekne kullanıcısı tarafından Rivera'nın oğlu annesinin kiraladığı teknede uyurken bulundu, fakat annesi yanında yoktu. Belirtilerin gösterdiğine göre genç kadın göle girdi ve bir daha geri dönmedi" dedi.  

7OĞLUNUN CAN SİMİDİ VARDI
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OĞLUNUN CAN SİMİDİ VARDI

Polisten yapılan açıklamaya göre Naya Rivera'nın 5 yaşındaki oğlu olayı "Annemle gölde yüzüyorduk, Ben tekneye döndüm ama annem dönmedi" diyerek anlattı. Polis küçük çocuğun, yüzerken büyük olasılıkla can simidi kullandığını da belirtti.

8ÇOCUK YILDIZ
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ÇOCUK YILDIZ

1987 yılında California, Santa Clarita'da dünyaya gelen Naya Rivera, kariyerine çocuk oyuncu olarak başladı. O dönemde reklam filmlerinde rol alan Rivera kısa süre yayında kalan The Royal Family adlı sit-com'da kamera karşısına geçti.

9DÖRT YAŞINDA ÖDÜL KAZANDI
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DÖRT YAŞINDA ÖDÜL KAZANDI

O dönemde henüz 4 yaşındaydı. Bu rolü ona bir de ödül kazandırdı.

10EVLİLİK DÖRT YIL SÜRDÜ
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EVLİLİK DÖRT YIL SÜRDÜ

Rivera asıl ününü Glee adlı dizide Santa Lopez karakterini canlandırarak kazandı. 2014 yılında Ryan Dorsey ile evlendi ve 4 yıl sonra boşandı. Rivera'nın bu evlilikten Josey Hollis adında bir oğlu bulunuyor.

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