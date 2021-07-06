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GeriMagazin Ünlü oyuncu kardeşi ile fotoğrafını paylaştı... 'Benziyor muyuz?'
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Magazin
Haber Giriş: 06 Temmuz 2021 - 13:03 | 

Ünlü oyuncu kardeşi ile fotoğrafını paylaştı... 'Benziyor muyuz?'

Meslektaşı Cansel Elçin ile evli olan oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, ailesi ile birlikte tatile çıktı.

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1Bizi ikiz sanıyorlar

'Bizi ikiz sanıyorlar'

Eşi, ablası Tutku Bayat ve eniştesi Can Yılgür ile mavi tur yapan oyuncu, fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.

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Tuğçe Bayat, kardeşi Tutku Bayat ile fotoğrafına "Kızkardeşim..." notunu düştü, takipçilerine de 'benziyor muyuz' diye sordu.

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Tuğçe Bayat "bizi ikiz sanıyorlar ama değiliz" dedi.

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Ünlü yıldızların muhtemelen bugüne kadar hiç görmediğiniz kardeşlerini sizler için bir araya getirdik... İşte ünlüler ve kendileri kadar göz önünde olmayan kardeşleri...

5Engin değil Eren

Engin değil Eren

Başrolünü üstlendiği dizisi geçtiğimiz günlerde final yapan Engin Akyürek'in kardeşi Eren Akyürek ile fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Göz önüde olmayı sevmeyen abi kardeşin benzerlikleri dikkat çekti.

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Eren Akyürek 2019 yılında evlenmiş, kardeşinin Erzincan'daki düğünü ile yakından ilgilenen Engin Akyürek'in halay görüntüleri çok konuşulmuştu...

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Rol aldığı dizilerle geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu Taner Ölmez'in abisi de kendisi gibi çok ünlü bir isim, onu tanıyor musunuz?

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Taner Ölmez'in abisi müzisyen Taylan Özgür Ölmez. 41 yaşındaki Ölmez'in ilki 2007 yılında çıkan 20 tane albümü var!

Taner Ölmez abisi ile fotoğrafını "Taylan Özgür ve kardeşi" notu ile Instagram'da paylaştı...

9KÜÇÜĞÜN BAKIŞLARI DEĞİŞMEMİŞ

KÜÇÜĞÜN BAKIŞLARI DEĞİŞMEMİŞ!

Fotoğraftaki çocuklar abi kardeş. Onlar aynı zamanda 90'lı yıllara damga vuran çok ünlü iki isim! Küçük kardeşin bakışları neredeyde hiş değişmemiş... İlk bakışta tanıyabildiniz mi?

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Fotoğrafın sahibi 59 yaşındaki Hakan Peker ile kendisinden 1 yaş büyük olan abisi Zafer Peker!

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Fotoğraf çekildiğinde Hakan Peker 6, Zafer Peker ise 7 yaşındaydı...

12O KIZ BÜYÜDÜ MANKEN OLDU

O KIZ BÜYÜDÜ MANKEN OLDU!

Şu sıralar haftanın beş günü ekranda olan bu küçük kızı tanıdınız mı? Manken olarak kariyerine başlayan daha sonra oyunculuk ve sunuculuk yapan bu ünlü Çağla Şıkel'den başkası değil!

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Çağla Şıkel ablası Berna Şıkel ile bebeklik fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraf çok sayıda beğeni aldı. Şıkel, paylaşımının altına 'ablam ve ben' yazdı.

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Oyuncu İlayda Çevik, kız kardeşi Melisa Çevik'in fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

15İKİZİ DEĞİL, KARDEŞİ...

İKİZİ DEĞİL, KARDEŞİ...

25 yaşındaki oyuncunun 'Karantina arkadaşı' notuyla yayınladığı fotoğraf takipçilerini şoke etti.

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Takipçileri İlayda Çevik'ten 3 yaş küçük olan Melisa Çevik'i güzel oyuncunun ikizi sandı. Fotoğrafa binlerce beğeni geldi.

17GÖZLER AYNI

GÖZLER AYNI

Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli, birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

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Sühan Samyeli, fotoğrafın altına "Bir kardeşi olmalı insanın... Hem de en iyisinden... " notunu düştü.

19FOTOĞRAFA BİNLERCE BEĞENİ

FOTOĞRAFA BİNLERCE BEĞENİ

Burak Özçivit, kız kardeşi Burçun Özçivit ile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

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Omuz omuza poz veren abi kardeşin fotoğrafı binlerce beğeni aldı.

21ONUN DA KARDEŞİ VAR

ONUN DA KARDEŞİ VAR

Magazin dünyasının tescilli güzeli Azra Akın'ın bir kız kardeşi var...

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Azra Akın, kendisi gibi Hollanda doğumlu olan kardeşi Doruk Akın ile fotoğraflarını sık sık Instagram'da takipçileri ile paylaşıyor...

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Sinan Ceceli, Mustafa Ceceli'nin kardeşi.

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Fahriye Evcen'in kardeşi Ayşen.

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Nurgül Yeşilçay'ın ağabeyi Tekin Yeşilçay.

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Güzel oyuncunun gelinlik tasarımı yapan iki tane de ablası var.

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Şükrü Özyıldız ile kardeşi Burcu Özyıldız.

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Amine Gülşe, abisi ile birlikte yer aldığı fotoğrafları Instagram'da paylaşıyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve ağabeyi Cem.

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Tolgahan'ın kardeşi Nil; ABD'de yaşıyor.

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Murat Boz ve ağabeyi Ali.

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Hülya Avşar'ın kardeşi Helin'i herkes tanıyor: Ama ablası Leyla göz önünde olmayan bir yaşamı seçti.

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Kadir Doğulu'nun kısa bir süre önce evlenen kız kardeşi Asuman.

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Öykü Karayel'in ikizi.

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Serkan Çayoğlu ve ikizi Erkan.

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Esra Erol ve kardeşi Bihter.

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