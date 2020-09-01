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İHA - AA
Haber Giriş: 01 Eylül 2020 - 07:18 | 

Ünlü oyuncu ayakta durmakta zorlandı! Demet Evgar'ın acı günü...

Ünlü oyuncu Demet Evgar’ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren babaannesi Sabahat Evgar, memleketi Manisa’da kılınan cenaze ardından toprağa verildi.

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Cenazeye katılan ünlü oyuncu Demet Evgar, ‘sevgilim’ dediği babaannesinin tabutu başından bir an olsun ayrılmazken, cenaze namazında da ön safta yer tuttu.

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Manisalı ünlü oyuncu Demet Evgar’ın babaannesi Sabahat Evgar (88) son yolculuğuna uğurlandı.

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Kaldığı yazlıkta ayağı kayarak yere düşen Sabahat Evgar, kaldırıldığı hastanede beyin kanamasından dolayı hayatını kaybetti.

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Evgar için Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.Cenaze namazına ünlü oyuncu Demet Evgar da katıldı.

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Demet Evgar, annesi Bingül Evgar, babası Levent Evgar ve kardeşi Yiğit Evgar ile birlikte taziyeleri kabul ederken, babaannesinin tabutu başından bir an olsun ayrılmadı.

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Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında Demet Evgar annesiyle birlikte ön safta yer tuttu.

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Helallik istendiği zaman elini kalbinin üzerine koyan Demet Evgar, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Namazın ardından cenaze, Çatal Mezarlığına defnedilmek üzere cenaze aracına konuldu.

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