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Magazin
INSTAGRAM, BACKGRID USA
Haber Giriş: 15 Mart 2021 - 14:04 | 

'İstenmeyen gelin' anne oldu: 'Gizemli' bebeği böyle duyurdu

Karantina sürecinde bebek sahibi olan ünlü çiftlere yeni bir halka daha eklendi.

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1İLK BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ

İLK BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ

Bir dönem eşinin ailesi tarafından "istenmeyen gelin" ilan edildiği ileri sürülen hatta bu konuda bir de kitap yazılan ünlü model ve eşinin ilk bebeği dünyaya geldi. 2018 yılında evlenen 28 yaşındaki model Karlie Kloss ile 35 yaşındaki eşi Joshua Kusher, anne- baba oldu. Çift,  bebeklerinin yüzünü gizledi, cinsiyetini ve hangi ismi verdiklerini de açıklamadı. Sadece, çiçeği burnunda baba Joshua Kushner, Instagram hesabından bebeklerinin dünyaya gelişini duyurdu. Kushner, bebeğin elinin ve yüzünün yarısının göründüğü bir fotoğraf paylaşıp "Dünyaya hoş geldin" diye yazdı.

2INSTAGRAM HESABINDAN DUYURDULAR

INSTAGRAM HESABINDAN DUYURDULAR

Sadece, çiçeği burnunda baba Joshua Kushner, Instagram hesabından bebeklerinin dünyaya gelişini duyurdu. Kushner, bebeğin elinin ve yüzünün yarısının göründüğü bir fotoğraf paylaşıp "Dünyaya hoş geldin" diye yazdı.

3BUGÜNLERE GELMELERİ KOLAY OLMADI

BUGÜNLERE GELMELERİ KOLAY OLMADI

Karlie Kloss ile Joshua Kushner'ın bu hayallerini gerçekleştirmeleri için zorlu bir yol kat etmeleri gerekti. Vicky Ward'un kaleme aldığı ve 2019'da yayınlana Kushner, Inc: Greed. Ambition.Corruption. The Extraordinary Story of Jared Kushner and Ivanka Trump adlı kitap, son dönemin en gözde modellerinden biri olan Karlie Kloss ile Trump'ın dünürleri Kushner ailesi arasında yaşananları gözler önüne serdi.

4DAMADIN AİLESİNDEN UZUN SÜRE ONAY ÇIKMADI

DAMADIN AİLESİNDEN UZUN SÜRE ONAY ÇIKMADI

Zengin ve nüfuzlu iş adamı, özellikle de eşi, oğlunun bir modelle evlenmesini onaylamadı. Önceleri bu durum kamuoyu önünde çok konuşulmasa da son zamanlarda sık sık gündeme geliyordu. Sonunda bunu kanıtlayan görüntüler bir kez daha gündeme geldi.

5SEKİZ YILLIK AŞK

SEKİZ YILLIK AŞK

ABD eski başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın eşi Jared Kushner'ın kardeşi olan Joshua ile Karlie Kloss 8 yıllık flört döneminin ardından evliliğe karar verdi. Ancak, Ward'un kitabına göre Kushner ailesi özellikle de Joshua'nın annesi Seryl, din farkı yüzünden, ünlü modeli gelin olarak onaylamadı. 

6SOKAKTA TARTIŞMA

SOKAKTA TARTIŞMA

Charles Kushner ve Seryl Kushner, çiftin geçen yılki evlilik töreninden haftalar önce New York'ta sokakta oğulları ve şimdi gelinleri olan Karlie Kloss ile tartışırken objektiflere yakalanmıştı. İş adamı Charles Kushner'ın şoförü olup bitenleri görüntüleyen fotoğrafçıları uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

7OBJEKTİFLERE YAKALANDILAR

OBJEKTİFLERE YAKALANDILAR

İki çift uzun uzun tartıştı. Daha sonra Joshua Kushner'ın babası bir süre Karlie Kloss'un kolunu tutup onunla konuştu. Sonra da yanak yanağa öpüşerek onu aracına bindirdi. Bu arada anne Sheryl ile oğlu Joshua Kushner'in oldukça gergin olduğu dikkat çekti. Baba Charles ise diğerlerinden daha sakin görünüyordu. 

82018DE EVLENDİLER

2018'DE EVLENDİLER

Ancak ailesinin tüm karşı çıkmasına rağmen, Joshua Kushner ile Karlie Kloss, 2018 yılının ekim ayında evlendi. Karlie Kloss, mutlu haberi Instagram sayfasından duyurdu. 

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