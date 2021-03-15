'İstenmeyen gelin' anne oldu: 'Gizemli' bebeği böyle duyurdu
Karantina sürecinde bebek sahibi olan ünlü çiftlere yeni bir halka daha eklendi.
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İLK BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ
Bir dönem eşinin ailesi tarafından "istenmeyen gelin" ilan edildiği ileri sürülen hatta bu konuda bir de kitap yazılan ünlü model ve eşinin ilk bebeği dünyaya geldi. 2018 yılında evlenen 28 yaşındaki model Karlie Kloss ile 35 yaşındaki eşi Joshua Kusher, anne- baba oldu. Çift, bebeklerinin yüzünü gizledi, cinsiyetini ve hangi ismi verdiklerini de açıklamadı. Sadece, çiçeği burnunda baba Joshua Kushner, Instagram hesabından bebeklerinin dünyaya gelişini duyurdu. Kushner, bebeğin elinin ve yüzünün yarısının göründüğü bir fotoğraf paylaşıp "Dünyaya hoş geldin" diye yazdı.
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INSTAGRAM HESABINDAN DUYURDULAR
Sadece, çiçeği burnunda baba Joshua Kushner, Instagram hesabından bebeklerinin dünyaya gelişini duyurdu. Kushner, bebeğin elinin ve yüzünün yarısının göründüğü bir fotoğraf paylaşıp "Dünyaya hoş geldin" diye yazdı.
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BUGÜNLERE GELMELERİ KOLAY OLMADI
Karlie Kloss ile Joshua Kushner'ın bu hayallerini gerçekleştirmeleri için zorlu bir yol kat etmeleri gerekti. Vicky Ward'un kaleme aldığı ve 2019'da yayınlana Kushner, Inc: Greed. Ambition.Corruption. The Extraordinary Story of Jared Kushner and Ivanka Trump adlı kitap, son dönemin en gözde modellerinden biri olan Karlie Kloss ile Trump'ın dünürleri Kushner ailesi arasında yaşananları gözler önüne serdi.
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DAMADIN AİLESİNDEN UZUN SÜRE ONAY ÇIKMADI
Zengin ve nüfuzlu iş adamı, özellikle de eşi, oğlunun bir modelle evlenmesini onaylamadı. Önceleri bu durum kamuoyu önünde çok konuşulmasa da son zamanlarda sık sık gündeme geliyordu. Sonunda bunu kanıtlayan görüntüler bir kez daha gündeme geldi.
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SEKİZ YILLIK AŞK
ABD eski başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın eşi Jared Kushner'ın kardeşi olan Joshua ile Karlie Kloss 8 yıllık flört döneminin ardından evliliğe karar verdi. Ancak, Ward'un kitabına göre Kushner ailesi özellikle de Joshua'nın annesi Seryl, din farkı yüzünden, ünlü modeli gelin olarak onaylamadı.
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SOKAKTA TARTIŞMA
Charles Kushner ve Seryl Kushner, çiftin geçen yılki evlilik töreninden haftalar önce New York'ta sokakta oğulları ve şimdi gelinleri olan Karlie Kloss ile tartışırken objektiflere yakalanmıştı. İş adamı Charles Kushner'ın şoförü olup bitenleri görüntüleyen fotoğrafçıları uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı.
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OBJEKTİFLERE YAKALANDILAR
İki çift uzun uzun tartıştı. Daha sonra Joshua Kushner'ın babası bir süre Karlie Kloss'un kolunu tutup onunla konuştu. Sonra da yanak yanağa öpüşerek onu aracına bindirdi. Bu arada anne Sheryl ile oğlu Joshua Kushner'in oldukça gergin olduğu dikkat çekti. Baba Charles ise diğerlerinden daha sakin görünüyordu.
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2018'DE EVLENDİLER
Ancak ailesinin tüm karşı çıkmasına rağmen, Joshua Kushner ile Karlie Kloss, 2018 yılının ekim ayında evlendi. Karlie Kloss, mutlu haberi Instagram sayfasından duyurdu.