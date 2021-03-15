'İstenmeyen gelin' anne oldu: 'Gizemli' bebeği böyle duyurdu

İLK BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ Bir dönem eşinin ailesi tarafından "istenmeyen gelin" ilan edildiği ileri sürülen hatta bu konuda bir de kitap yazılan ünlü model ve eşinin ilk bebeği dünyaya geldi. 2018 yılında evlenen 28 yaşındaki model Karlie Kloss ile 35 yaşındaki eşi Joshua Kusher, anne- baba oldu. Çift, bebeklerinin yüzünü gizledi, cinsiyetini ve hangi ismi verdiklerini de açıklamadı. Sadece, çiçeği burnunda baba Joshua Kushner, Instagram hesabından bebeklerinin dünyaya gelişini duyurdu. Kushner, bebeğin elinin ve yüzünün yarısının göründüğü bir fotoğraf paylaşıp "Dünyaya hoş geldin" diye yazdı.