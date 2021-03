'İstenmeyen gelin' anne oldu: 'Gizemli' bebeği böyle duyurdu

BUGÜNLERE GELMELERİ KOLAY OLMADI Karlie Kloss ile Joshua Kushner'ın bu hayallerini gerçekleştirmeleri için zorlu bir yol kat etmeleri gerekti. Vicky Ward'un kaleme aldığı ve 2019'da yayınlana Kushner, Inc: Greed. Ambition.Corruption. The Extraordinary Story of Jared Kushner and Ivanka Trump adlı kitap, son dönemin en gözde modellerinden biri olan Karlie Kloss ile Trump'ın dünürleri Kushner ailesi arasında yaşananları gözler önüne serdi.