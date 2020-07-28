MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÜnlü kadınlar meydan okudu!
GeriMagazin Ünlü kadınlar meydan okudu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 28 Temmuz 2020 - 07:42,

Ünlü kadınlar meydan okudu!

Sanat dünyasının ünlü isimleri, kadınların sosyal medyada ‘Kadınlar kadınları destekliyor’ etiketiyle siyah-beyaz fotoğraflarını paylaştıkları ‘meydan okuma’ akımına destek verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İŞ ve sanat dünyasının ünlü isimleri kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla sosyal medya hesaplarından #Womensupportingwomen hashtag’iyle yeni bir akım başlattı. Ünlü kadınlar, fotoğraflarını siyah beyaz paylaşarak birbirlerine meydan okudu. “Biz güçlüyüz, kadına şiddete hayır, İstanbul sözleşmesi yaşatır” hashtag’i ile fotoğraflarını paylaşan ünlü kadınlar arasında Sezen Aksu, Sibel Can, Gülşen, Caroline Koç, Arzu Sabancı, Derin Mermerci, Siren Ertan, Aslı Şen, Seda Sayan, Gülben Ergen, Sıla, Çiğdem Batur, Ayçin İnci, Bengü, Cansu Kurtçu, Gülse Birsel, Filiz Akın, Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci de vardı.

2
Abone Olgoogle-news

Türkan Şoray

3
Abone Olgoogle-news

Özge Özpirinçci

4
Abone Olgoogle-news

Demet Özdemir

5
Abone Olgoogle-news

Ezgi Mola

6
Abone Olgoogle-news

Serenay Sarıkaya

7
Abone Olgoogle-news

Sibel Can

8
Abone Olgoogle-news

Burcu Esmersoy

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi