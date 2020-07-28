Ünlü kadınlar meydan okudu!

İŞ ve sanat dünyasının ünlü isimleri kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla sosyal medya hesaplarından #Womensupportingwomen hashtag’iyle yeni bir akım başlattı. Ünlü kadınlar, fotoğraflarını siyah beyaz paylaşarak birbirlerine meydan okudu. “Biz güçlüyüz, kadına şiddete hayır, İstanbul sözleşmesi yaşatır” hashtag’i ile fotoğraflarını paylaşan ünlü kadınlar arasında Sezen Aksu, Sibel Can, Gülşen, Caroline Koç, Arzu Sabancı, Derin Mermerci, Siren Ertan, Aslı Şen, Seda Sayan, Gülben Ergen, Sıla, Çiğdem Batur, Ayçin İnci, Bengü, Cansu Kurtçu, Gülse Birsel, Filiz Akın, Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci de vardı.