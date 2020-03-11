Ünlü isimlerden corona virüs önlemi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de de corona virüs vakasının görüldüğünü açıklamasının ardından vatandaşlar önlem almaya başladı.
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Ünlü isimlerde corona virüs karşı aldıkları tedbirleri takipçileriyle paylaştı.
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ÇİĞDEM BATUR
Ünlü oyuncu Çiğdem Batur sosyal medya hesabından bu paylaşımının altına şunları yazdı;
Panik yok. Daha fazla dikkat ve daha fazla önlem var. “Bana bir şey olmaz”cılardan olmayın. Yaşadığımız dönemin şartları bunu gerektiriyorsa önce kendimizi sonra sevdiklerimizi korumak zorundayız. Yaşam koşullarımız bir süreliğine, biraz değişecek ama ilerleyen zamanlarda corona da basit bir grip olarak anılacak. Sabırlı ve sağduyulu olup yapmamız gerekenler listesine uyarsak Allah’ın izniyle bunu da atlatırız sağlıcakla...
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ROBER HATEMO
Zorda kalırsanız maske bulamazsanız pratik bir çözüm ıslak mendilden. Çabuk atlatmak için bir süre üzerimize düşen görevlerimizi yapmalıyız. Zorda kalmadıkça seyahat etme. Uzun ve sık el yıka. Kolonya ve dezenfektan sıvılar jeller bulundur yanında. Bağışıklığını yüksek tut iyi uyu. Yaşlılar bir süre acil işi olmadıkça dışarı çıkarmayın . Allah ulusumuzu korusun bence çabuk atlatırız.
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ENİS ARIKAN
Ünlü oyuncu Enis Arıkan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarını kolonya sürerek takip etti.