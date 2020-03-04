Ünlü isimlerden AB'ye tepki yağdı! 'Çocuklar ağlamasın'
Türkiye İdlib’de şehit düşen kahraman askerlerinin yasını tutarken, mülteci çocuklarının sınır kapılarından yansıyan görüntüleri de yürekleri dağladı. Ünlü isimler, Avrupa’ya gitmek isteyen mülteciler ve çocuklarına uygulanan zulme sosyal medya mesajlarıyla tepki gösterdi.
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1
Filiz Akın: Dünyadaki ikiyüzlü çıkar savaşları yüzünden, insanlığı unutmuş insanlar yüzünden, yüzüne bakmaya doyamadığımız çocuklarımız savaşların, bombaların, en büyük acımasızlıkların ortasında kaldı.
2
Hiçbir kapı kapalı olamaz
Songül Öden: Çocuklara yeryüzünün hiçbir kapısı kapalı olamaz. Olmaz. Yeryüzündeki bütün çocuklar Allah’ın kutsal emanetleridir. “Dur bakalım karşı kıyıya ulaşacaklar mı” cümlesini ağzımızdan çıkaran vicdan, kendimizi bir bilgisayar oyununun parçası sanan bilinç. “Ya bizim başımıza gelse ne yapardık” cümlesi bizi insan yapmaya yeter. Bir yanda şehit acıları, onların gözü yaşlı çocukları, bir yanda kendi kararları olmadan kaderin botlarına bindirilmiş çocuklar. Bizi koronavirüsün yok etmesine gerek kalmadı. Her yeri dezenfekte eden ülkeler, empati yoksunluğu sebebiyle vicdanını kaybetti.
3
Burcu Kara: Bu çocukların gözyaşları, bu annelerin ahları. Bu nasıl bir acı, nasıl bir çaresizlik. Bir tarafta gencecik Mehmetçikler, anneleri, evlatları, sevdicekleri, bir tarafta yersiz yurtsuz çaresizce bir ölümden diğer ölüme valizlerle taşınan bebekler. Gözyaşlarım kurudu bugün de. Ama ne çare!
4
Murat Boz: O teknede kollarını gökyüzüne açmış bir çocuk. Çok dikkatli bakarsan göreceksin. Bize mesajı çok açık: Neredesiniz? İnsanlığa haykırıyor. Göçmenlere uygulanan şiddeti, zulmü görmezden gelmek için büyük bir çaba sarf eden gelişmiş toplumları lanetliyorum. Utanın.
5
Bitsin bu kabus
Seda Bakan: Bu kötü insanların yaptığı olaylar, şehitlerimiz ve aileleri beni darmadağın etti. Bebeğime 7/24 süt veren bir anneyim. Bu olaylardan sonra sütüm kesildi. Mesele benim hayatım değil ve belki benim sütüm geri gelir ama gidenleri kimse geri getiremez. Ve son olarak az önce izlediğim mülteci kardeşlerimizin videoları beni yine mahvetti. Bir anne olarak kendi bebeğim kadar bebekleri o botlarda sırılsıklam, aç susuz gördükçe elim ayağım terliyor, kendime gelemiyorum. Bir an önce bitsin bu kâbus.
6
O çocuğun bize mesajı: Neredesiniz
Berkay: Şuursuz dünya neredesin? İnsanlık için Yaradan’ın bir sınavı bu olanlar ve kalıyoruz. Güzel çocuğum, yüce rabbim bu dünyada sana bu korkuyu, acıyı yaşatanlara hesap sorar. Her çocuğun gözünden düşen bir damla yaş için Allah’ım öbür cihanda sizi acıların en büyüğü ile sınasın inşallah.
7
Fazıl Say: Diğer çocuklar denizde oyun oynardı değil mi? Bu Ortadoğulu çocuklar da işte... “İnsan olmanın unutulduğu” filan diye lafa başlamayacağız, çünkü insanlar insan olmayı galiba hiç beceremedi.
8
Kalben:
Sevdiğin birinin kaybının acısı hiç sonlanmıyor. Yas bitmiyor, şekil değiştiriyor sürekli. Bazen sesini hatırlıyorsun, bazen kahkahasını unutuyorsun. Hayatla barışmak seneler alabiliyor. Toprağa düşen askerlerin ailelerine metanet ve güzel hatıraları tutabilme gücü diliyorum.