Ünlü isimlerden AB'ye tepki yağdı! 'Çocuklar ağlamasın'

Bitsin bu kabus Seda Bakan: Bu kötü insanların yaptığı olaylar, şehitlerimiz ve aileleri beni darmadağın etti. Bebeğime 7/24 süt veren bir anneyim. Bu olaylardan sonra sütüm kesildi. Mesele benim hayatım değil ve belki benim sütüm geri gelir ama gidenleri kimse geri getiremez. Ve son olarak az önce izlediğim mülteci kardeşlerimizin videoları beni yine mahvetti. Bir anne olarak kendi bebeğim kadar bebekleri o botlarda sırılsıklam, aç susuz gördükçe elim ayağım terliyor, kendime gelemiyorum. Bir an önce bitsin bu kâbus.