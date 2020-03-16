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Haber Giriş: 16 Mart 2020 - 11:48, /

Ünlü isimler Corono virüsü önlemi! 'Evde keyfim yerinde'

Geçtiğimiz aylarda baba olan oyuncu Eser Yenenler, Corona virüsü korkusu nedeniyle bir süredir evde olduğu için "Evde keyfim yerinde" diyerek yeni bir akım başlattı. Oyuncunun akımına Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak başta olmak üzere pek çok ünlü isimden destek geldi.

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Eser Yenenler, Corona virüsü korkusuyla evinden çıkmama kararı aldı. Eşi ve oğluyla evde vakit geçiren Yenenler, #evdekeyfimyerinde hashtagi'yle yeni bir akım başlattı.

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Instagram hesabından paylaşım yapan Yenenler yakın dostları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'u da etiketleyerek "Corona virüsü salgını varken biz de ailecek evdeyiz ve dışarı çıkıp başkasının sağlığını ve kendi sağlığımızı tehlikeye sokmuyoruz. Durumu hala hafife alıp sokaklarda fink fink gezen tozan arkadaşlarımız için de #evdekeyfimyerinde diye bir tag başlatıp durumun ciddiyetini hep birlikte evlerimizden paylaşım yaparak gösterebiliriz diye düşündüm. Siz de salgın sürecinden evinizde geçirdiğiniz eğlenceli vakitlerden paylaşım yapıp bize katılın en beğendiklerimizi de hem hikayede hem de EYS'de kullanalım!'

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Yenenler'in çağrısının ardından çok sayıda ünlü isim, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaya başladı.

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Arkadaşının paylaşımına cevap veren Oğuzhan Koç "Çağrını aldığımda evde oturuyordum... ‘Ben de bir şey yapmalıyım’ dedim ve evde oturmaya devam ettim" derken İbrahim Büyükak da evde olduğunun çağrısını yaptı.

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Eser Yenenler'in başlattığı akıma Gamze Erçel, Aslı Kızmaz, Zeynep Bastık ve Berkay Şahin olmak üzere pek çok ünlü isimden destek geldi.

6HAZAL KAYA

HAZAL KAYA

Sosyal mesafeyi sevdik biz, evden çıkmıyoruz. Keyfimiz de gayet yerinde!

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İLKER KIZMAZ

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8ASLI KIZMAZ

ASLI KIZMAZ

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GAMZE ERÇEL

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ZEYNEP BASTIK

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