Ünlü isimler Corono virüsü önlemi! 'Evde keyfim yerinde'

Instagram hesabından paylaşım yapan Yenenler yakın dostları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'u da etiketleyerek "Corona virüsü salgını varken biz de ailecek evdeyiz ve dışarı çıkıp başkasının sağlığını ve kendi sağlığımızı tehlikeye sokmuyoruz. Durumu hala hafife alıp sokaklarda fink fink gezen tozan arkadaşlarımız için de #evdekeyfimyerinde diye bir tag başlatıp durumun ciddiyetini hep birlikte evlerimizden paylaşım yaparak gösterebiliriz diye düşündüm. Siz de salgın sürecinden evinizde geçirdiğiniz eğlenceli vakitlerden paylaşım yapıp bize katılın en beğendiklerimizi de hem hikayede hem de EYS'de kullanalım!'