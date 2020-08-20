Ünlü futbolcular Mesut Özil, Douglas Costa Türkiye'de!

ŞAMPANYA YAĞDIMesut Özil, bir süredir eşi Amine Gülşe ve 4.5 aylık kızı Eda’yla Çeşme’deki lüks villasında tatil yapıyor.10 milyon liraya yenilediği evinde tatilin tadını çıkaran yıldız futbolcu, önceki gün arkadaşlarıyla beraber beldenin popüler plajlarından birine gitti.Plajın en kuytu köşesindeki locaya geçen Özil ve arkadaşları, denize girmek yerine oturup sohbet etmeyi tercih etti. Görevliler locaya şişe şişe şampanya taşırken, Özil tatilcilerin ilgi odağı oldu.Juventus’lu futbolcu Douglas Costa da model sevgilisi Nathalia Felix ile Türkiye’ye geldi. Önce Kapadokya’yı gezen çiftin ikinci durağı Bodrum oldu.Arkadaşlarının da eşlik ettiği ikili, The Bodrum Edition Otel’e yerleşti. Costa dün güne denize girerek başladı, ardından uzun süre spor yaptı. Felix de arkadaşlarıyla plaja gitti. Nathalia Felix, bikinisiyle dikkat çekti.