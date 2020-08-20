MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÜnlü futbolcular Mesut Özil, Douglas Costa Türkiye'de!
GeriMagazin Ünlü futbolcular Mesut Özil, Douglas Costa Türkiye'de!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 20 Ağustos 2020 - 07:15 | 

Ünlü futbolcular Mesut Özil, Douglas Costa Türkiye'de!

İngiliz ekibi Arsenal’de forma giyen Mesut Özil ile İtalyan takımı Juventus’ta top koşturan Brezilyalı futbolcu Douglas Costa, tatillerini Türkiye’de geçiriyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

ŞAMPANYA YAĞDIMesut Özil, bir süredir eşi Amine Gülşe ve 4.5 aylık kızı Eda’yla Çeşme’deki lüks villasında tatil yapıyor.

2
Abone Olgoogle-news

10 milyon liraya yenilediği evinde tatilin tadını çıkaran yıldız futbolcu, önceki gün arkadaşlarıyla beraber beldenin popüler plajlarından birine gitti.

3
Abone Olgoogle-news

Plajın en kuytu köşesindeki locaya geçen Özil ve arkadaşları, denize girmek yerine oturup sohbet etmeyi tercih etti. Görevliler locaya şişe şişe şampanya taşırken, Özil tatilcilerin ilgi odağı oldu.

4KAPADOKYA’DAN BODRUM’A
Abone Olgoogle-news

KAPADOKYA’DAN BODRUM’A

Juventus’lu futbolcu Douglas Costa da model sevgilisi Nathalia Felix ile Türkiye’ye geldi. Önce Kapadokya’yı gezen çiftin ikinci durağı Bodrum oldu.

5
Abone Olgoogle-news

Arkadaşlarının da eşlik ettiği ikili, The Bodrum Edition Otel’e yerleşti. Costa dün güne denize girerek başladı, ardından uzun süre spor yaptı. Felix de arkadaşlarıyla plaja gitti.

6
Abone Olgoogle-news

Nathalia Felix, bikinisiyle dikkat çekti.

7
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi