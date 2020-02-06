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Haber Giriş: 06 Şubat 2020 - 10:01, /

ÜNLÜ FOTOĞRAFÇI CEM BAYOĞLU'NUN FOTOĞRAFLARI PARİS’TE

Fotoğraf sanatçısı Cem Bayoğlu’nun çarpıcı portrelerden oluşan ve limitli sayıda basılan eserleri geçtiğimiz günlerde Paris Maison et Objet fuarında sergilendi. Yurtdışında kendisini temsil eden galerinin davetlisi olarak fuara katılan Cem Bayoğlu’na yakın arkadaşı ünlü şarkıcı Pamela Spence eşlik etti.

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Sanatçının ışık ve renkleri ustaca harmanladığı ve tamamı editsiz fotoğraflardan oluşan “Sinful Colors” serisi ile tamamı dijital manipülasyonlardan oluşan “Berceste” fine-art fotoğraf serileri ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

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Başarılı fotoğrafçı haberi, instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

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Galerinin devamı için tıklayın.



Birçok sanatçıyla da çalışan Cem Bayoğlu'nun, daha önce yurtiçi ve yurtdışında açtığı kadına karşı şiddet temalı fotoğraflarından oluşan "One Billion Suffers" sergisi de büyük ilgi görmüştü.

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