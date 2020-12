Ünlü müzisyen evinin kapılarını açtı: Kuş bakışı İstanbul

YENİ BİR SAYFA AÇTI Başarılı geçen on yıldan sonra, Burak Yeter "New World" projesiyle kariyerine yeni bir sayfa başlattı; New World albümüyle yeni şarkılar yayınladı. Happy adlı parça Talent Pool, Spinnin Records'ta haftanın en iyi listesine girdi. "Tuesday" teklisi ile bu başarı devam etti.