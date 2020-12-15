Ünlü müzisyen evinin kapılarını açtı: Kuş bakışı İstanbul
Dünyaca ünlü Türk müzisyen ve DJ, evinin kapılarını hayranlarına açtı.
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EVİNİN KAPILARINI AÇTI
Kuş bakışı İstanbul manzarasına sahip evinin bütün köşelerini gözler önüne serdi ünlü müzisyen.
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KENDİ KANALINDA YER VERDİ
Adını uluslararası alanda duyuran Türk DJ ve müzik yapımcısı Burak Yeter, göz kamaştıran bir İstanbul manzarasına sahip olan evinin kapılarını kendi video kanalında, takipçilerine açtı.
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4105 NUMARALI DAİRE
Bir rezidansın üst katlarında yer alan 4105 numaralı dairenin kapısında kameraları karşılayan Yeter, sinema odasından saunasına kadar eviyle ilgili bütün ayrıntıları gözler önüne serdi.
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BEYAZ RENK AĞIRLIKLI
Yeter'in, İstanbul'un tarihi yarımadasının bir bölümünü gören evi ağırlıklı olarak beyaz renkte. Bunu da beyaz rengin verdiği enerjiye bağladı Yeter.
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SALONDAN MUTFAĞA
Önce salonunu gösteren Burak Yeter ardından da geniş bir alana kurulmuş olan ve içinde büyük bir jakuzi bulunan yatak odasını gözler önüne serdi. Yeter, buranın en sevdiği yer olduğunu belirtti.
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İSTANBUL MANZARASI
Ardından mutfağa geçen Yeter, sonra da evdeki en sevdiği köşelerden biri olan büyük akvaryumu gösterdi.
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EVİN İÇİNDE ÖZEL KULÜP
Mutfağın yanındaki kapıdan içeri girildiğinde ise Yeter'in konuklarını bir sürpriz bekliyor. Orası, bir DJ masasının da bulunduğu bir kulüp.
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PARMAK İZİYLE GEÇİŞ
Oradan çıkıp parmak iziyle kilit açılarak başka bir bölüme geçiliyor. Bu ikinci bölümde, bir ofis, bir makyaj odası yer alıyor.
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SAUNA, HAMAM, MASAJ ODASI
Makyaj odasının hemen yanında ise bir özel masaj odası, sauna ve hamam bulunuyor.
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MİSAFİRLER İÇİN MANZARALI ODA
Oradan çıkıldığında ise Burak Yeter'in misafirlerine ayrılmış bir yatak odası var.
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SİNEMA SALONU
Yatak odasının çıkışında ise bir patlamış mısır makinesi ve hemen yanında da 10 kişilik bir sinema salonu bulunuyor.
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5 YAŞINDAN BU YANA PİYANO ÇALIYOR
1982 Trabzon doğumlu olan Burak Yeter, 5 yaşında klasik piyano çalmaya başladı. 8 yaşındayken de gitar çalmayı öğrendi.
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İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ GÖRDÜ
Lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlayan Yeter, Londra'ya yerleşti ve SAE Institute'dan Ses Mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı.
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22 YAŞINDA ADINI DUYURDU
Yeter, 22 yaşındayken Burn & MTV Dance Heat DJ Contest 2004'ü kazanarak tanınmaya başladı. Malta'daki MTV Dans Katı Grafikler Partisi'nde performans gösterdi. Aynı yıl, Miller Master Dj Yarışması'ndan sonra EDM sahnesinde kendine saygın bir yer kazandı. Yeter'in ilk albümü For Action, 2005 yılında DSM plak şirketi altında yayınlandı. Albüm dünyadaki ilk solo DJ albümüdür. 2007 yılında yayınlanan ikinci albümü For Message Volume 2 küresel ısınmanın farkındalığını artırmak amacıyla yayınlandı.
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OKULLAR AÇTI
Yeter, 2008 yılında dünyaca ünlü ses şirketi Pioneer ile sözleşme imzaladı ve Amsterdam, İstanbul ve Los Angeles'ta profesyonel eğitim veren DJ okullarını açtı.
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DJ YETİŞTİRDİ
Burak Yeter, Connection Records DJ School'un CEO'sudur. Ve bugüne kadar yaklaşık 2000 sertifikalı öğrenci yetiştirdi.
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ÖDÜLLÜ DJ
2010 yılında Yeter, 16. Kral TV Yıllık Müzik Ödülleri'nde Ajda Pekkan şarkısı Oyalama Beni 'nin remixiyle En İyi Yeni Remix Ödülü'nü kazandı. Ayrıca Producer & DJ kategorisinde En İyi Yeni Ödül'e layık görüldü.
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MR INTERNATIONAL DİKKAT ÇEKTİ
2012'de Hot Rod'da oynadığı "Mr. International" adlı yeni teklisi için bir video çekti .
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YURT DIŞINDA ÇALIŞMALAR
Kral TV Yıllık Müzik Ödülleri'nde En İyi Remix Ödülü'nü kazandı. Aynı yıl remix albümü Blue'yu piyasaya sürdü. 2013'te Amsterdam'da "Storm" adlı teklisini yayınladı. Şarkı uluslararası dans listelerinde En İyi 100'e girdi. Aynı zamanda, "Storm" şarkısı için Hollanda'da bir Müzik Videosu çekti.
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YENİ BİR SAYFA AÇTI
Başarılı geçen on yıldan sonra, Burak Yeter "New World" projesiyle kariyerine yeni bir sayfa başlattı; New World albümüyle yeni şarkılar yayınladı. Happy adlı parça Talent Pool, Spinnin Records'ta haftanın en iyi listesine girdi. "Tuesday" teklisi ile bu başarı devam etti.
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BİR NUMARAYA YERLEŞTİ
Tuesday, 30'dan fazla farklı ülkede iTunes, Spotify, Shazam, Apple Müzik ve YouTube'da 1 numaraya ulaştı ve 2016 yılının en dikkat çekici şarkılarından biri haline geldi.
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ÖDÜLLERİN ARDI ARKASI KESİLMEDİ
Tuesday parçası Sony Müzik Rusya tarafından Platinum Sales Award, Warner Music Finland tarafından Gold Sales Award, Almanya'da Platinum Sales Award ödüllerini aldı.