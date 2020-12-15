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Haber Giriş: 15 Aralık 2020 - 13:40 | 

Ünlü müzisyen evinin kapılarını açtı: Kuş bakışı İstanbul

Dünyaca ünlü Türk müzisyen ve DJ, evinin kapılarını hayranlarına açtı.

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1EVİNİN KAPILARINI AÇTI
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EVİNİN KAPILARINI AÇTI

Kuş bakışı İstanbul manzarasına sahip evinin bütün köşelerini gözler önüne serdi ünlü müzisyen.

2KENDİ KANALINDA YER VERDİ
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KENDİ KANALINDA YER VERDİ

Adını uluslararası alanda duyuran Türk DJ ve müzik yapımcısı Burak Yeter, göz kamaştıran bir İstanbul manzarasına sahip olan evinin kapılarını kendi video kanalında, takipçilerine açtı.

34105 NUMARALI DAİRE
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4105 NUMARALI DAİRE

Bir rezidansın üst katlarında yer alan 4105 numaralı dairenin kapısında kameraları karşılayan Yeter, sinema odasından saunasına kadar eviyle ilgili bütün ayrıntıları gözler önüne serdi.

4BEYAZ RENK AĞIRLIKLI
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BEYAZ RENK AĞIRLIKLI

Yeter'in, İstanbul'un tarihi yarımadasının bir bölümünü gören evi ağırlıklı olarak beyaz renkte. Bunu da beyaz rengin verdiği enerjiye bağladı Yeter.

5SALONDAN MUTFAĞA
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SALONDAN MUTFAĞA

Önce salonunu gösteren Burak Yeter ardından da geniş bir alana kurulmuş olan ve içinde büyük bir jakuzi bulunan yatak odasını gözler önüne serdi. Yeter, buranın en sevdiği yer olduğunu belirtti.

6İSTANBUL MANZARASI
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İSTANBUL MANZARASI

 Ardından mutfağa geçen Yeter, sonra da evdeki en sevdiği köşelerden biri olan büyük akvaryumu gösterdi.

7EVİN İÇİNDE ÖZEL KULÜP
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EVİN İÇİNDE ÖZEL KULÜP

Mutfağın yanındaki kapıdan içeri girildiğinde ise Yeter'in konuklarını bir sürpriz bekliyor. Orası, bir DJ masasının da bulunduğu bir kulüp.

8PARMAK İZİYLE GEÇİŞ
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PARMAK İZİYLE GEÇİŞ

Oradan çıkıp parmak iziyle kilit açılarak başka bir bölüme geçiliyor. Bu ikinci bölümde, bir ofis, bir makyaj odası yer alıyor.

9SAUNA, HAMAM, MASAJ ODASI
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SAUNA, HAMAM, MASAJ ODASI

Makyaj odasının hemen yanında ise bir özel masaj odası, sauna ve hamam bulunuyor. 

10MİSAFİRLER İÇİN MANZARALI ODA
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MİSAFİRLER İÇİN MANZARALI ODA

 Oradan çıkıldığında ise Burak Yeter'in misafirlerine ayrılmış bir yatak odası var.

11SİNEMA SALONU
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SİNEMA SALONU

Yatak odasının çıkışında ise bir patlamış mısır makinesi ve hemen yanında da 10 kişilik bir sinema salonu bulunuyor.

125 YAŞINDAN BU YANA PİYANO ÇALIYOR
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5 YAŞINDAN BU YANA PİYANO ÇALIYOR

1982 Trabzon doğumlu olan Burak Yeter, 5 yaşında klasik piyano çalmaya başladı. 8 yaşındayken de gitar çalmayı öğrendi.

13İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ GÖRDÜ
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İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ GÖRDÜ

 Lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlayan Yeter, Londra'ya yerleşti ve SAE Institute'dan Ses Mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı.

1422 YAŞINDA ADINI DUYURDU
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22 YAŞINDA ADINI DUYURDU

Yeter, 22 yaşındayken Burn & MTV Dance Heat DJ Contest 2004'ü kazanarak tanınmaya başladı. Malta'daki MTV Dans Katı Grafikler Partisi'nde performans gösterdi. Aynı yıl, Miller Master Dj Yarışması'ndan sonra EDM sahnesinde kendine saygın bir yer kazandı. Yeter'in ilk albümü For Action, 2005 yılında DSM plak şirketi altında yayınlandı. Albüm dünyadaki ilk solo DJ albümüdür. 2007 yılında yayınlanan ikinci albümü For Message Volume 2 küresel ısınmanın farkındalığını artırmak amacıyla yayınlandı.

15OKULLAR AÇTI
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OKULLAR AÇTI

Yeter, 2008 yılında dünyaca ünlü ses şirketi Pioneer ile sözleşme imzaladı ve Amsterdam, İstanbul ve Los Angeles'ta profesyonel eğitim veren DJ okullarını açtı.

16DJ YETİŞTİRDİ
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DJ YETİŞTİRDİ

Burak Yeter, Connection Records DJ School'un CEO'sudur. Ve bugüne kadar yaklaşık 2000 sertifikalı öğrenci yetiştirdi.

17ÖDÜLLÜ DJ
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ÖDÜLLÜ DJ

2010 yılında Yeter, 16. Kral TV Yıllık Müzik Ödülleri'nde Ajda Pekkan şarkısı Oyalama Beni 'nin remixiyle En İyi Yeni Remix Ödülü'nü kazandı. Ayrıca Producer & DJ kategorisinde En İyi Yeni Ödül'e layık görüldü.

18MR INTERNATIONAL DİKKAT ÇEKTİ
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MR INTERNATIONAL DİKKAT ÇEKTİ

2012'de Hot Rod'da oynadığı "Mr. International" adlı yeni teklisi için bir video çekti .

19YURT DIŞINDA ÇALIŞMALAR
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YURT DIŞINDA ÇALIŞMALAR

Kral TV Yıllık Müzik Ödülleri'nde En İyi Remix Ödülü'nü kazandı. Aynı yıl remix albümü Blue'yu piyasaya sürdü. 2013'te Amsterdam'da "Storm" adlı teklisini yayınladı. Şarkı uluslararası dans listelerinde En İyi 100'e girdi. Aynı zamanda, "Storm" şarkısı için Hollanda'da bir Müzik Videosu çekti.

20YENİ BİR SAYFA AÇTI
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YENİ BİR SAYFA AÇTI

Başarılı geçen on yıldan sonra, Burak Yeter "New World" projesiyle kariyerine yeni bir sayfa başlattı; New World albümüyle yeni şarkılar yayınladı. Happy adlı parça Talent Pool, Spinnin Records'ta haftanın en iyi listesine girdi. "Tuesday" teklisi ile bu başarı devam etti.

21BİR NUMARAYA YERLEŞTİ
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BİR NUMARAYA YERLEŞTİ

Tuesday, 30'dan fazla farklı ülkede iTunes, Spotify, Shazam, Apple Müzik ve YouTube'da 1 numaraya ulaştı ve 2016 yılının en dikkat çekici şarkılarından biri haline geldi.

22ÖDÜLLERİN ARDI ARKASI KESİLMEDİ
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ÖDÜLLERİN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

Tuesday parçası Sony Müzik Rusya tarafından Platinum Sales Award, Warner Music Finland tarafından Gold Sales Award, Almanya'da Platinum Sales Award ödüllerini aldı.

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