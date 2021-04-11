Ümit Erlim, Pis Yedili parasıyla İngiltere’de okudu
Ümit Erlim, bir dönemin fenomen dizisi “Pis Yedili”de Zeki karakteriyle tanındı. Dizi sonrasında 4 yıl yurtdışında yaşayan Erlim, İstanbul’a döndü. Şu sıralar “Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet” oyununda rol alan genç oyuncu, pilates eğitmenliği de yapıyor. (Eda SOLMAZ hazırladı)
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FİZİK MÜHENDİSLİĞİ OKUYORDU...
2010’da yayınlanan gençlik dizisi “Pis Yedili” günümüzün önemli oyuncularının tanınmasını sağladı. Başrollerinde Kadir Doğulu, Eda Ece, Uraz Kaygılaroğlu gibi oyuncuların başrolünde yer aldığı, Barış Arduç’un da yolunun geçtiği yapım, lisedeki iyi ve kötülerin birbiriyle çatışmasını ekrana getiriyordu. Dizinin fenomen karakterlerinden Zeki’yi ise Ümit Erlim canlandırıyordu. Erlim, fizik mühendisliği okurken oyuncu olmaya karar vermesini şöyle anlatıyor: “Annem matematik mühendisi, babam iktisat mezunu. Ben de fen lisesi sonrası İTÜ’de Fizik Mühendisliği bölümünü kazandım. Bir süre sonra sosyal anlamda kendimi eksik hissettim. Kamera önü oyunculuğuna dair kursa gittim. Orada da bir şeyler eksikti. Tiyatroyla uğraşmaya başladım. Teknik üniversitede tiyatro grupları çok meşhurdu. Bir gruba dahil oldum. İkinci yılımda da oyun çıkarmaya başladık. ‘Babil’e Bir Melek İniyor’ adlı oyunda ana karakteri canlandırdım. O süreç beni çok etkiledi ve ufkumu açtı. Okulu 3’üncü yılımda bıraktım ve Kadir Has Üniversitesi’nde tiyatro bölümünü burslu kazandım.”
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AİLEM BAŞLARDA İSTEMEDİ
Erlim, “Aileniz tiyatroya geçişinizi destekledi mi” sorusuna ise şu cevabı veriyor: “Ailemde sanatla ilgilenen hiç kimse yok. Annem başlarda biraz rahatsız oldu ve karşı çıktı. İlk sene hiçbir oyunumu izlemeye gelmedi. İkinci yıl gelip beni izledikten sonra her şey düzeldi. Okul değiştirme süreci de biraz sancılıydı. Ailem mühendisliği bitirmemi istiyordu. Fakat ben tekrar mühendisliğe enerji harcamak istemedim. Bunu oyunculukta geliştirmek istedim. Ama sonrasında hep destek oldular.”
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Dizi sonrası kredi çekip İngiltere’de yüksek lisans yaptım
“Pis Yedili” dizisinin son bölümlerinde Ümit Erlim, yüksek lisans yapmak için Londra’ya gidiyor. Erlim, “Diziden sonra çok benzer rollerde oynamamı istediler. O dönem çok sıcak bakmadım. Fazla idealist bir şekilde onları kabul etmedim. Tercih yapmam gerekiyordu ben de Londra’ya gittim. Belki burada kalsaydım başka bir şekilde ilerleyecekti kariyerim. Diziden kazandığım parayı biriktirdim. Üzerine kredi çektim, o parayla İngiltere’de tiyatro üzerine yüksek lisans yaptım. Orası prensip ve kurallar çerçevesinde yaratıcılığımı sergilememi sağladı” diyor. Erlim, “İngiltere’de kalmak yerine Türkiye’ye döndünüz. Bunun nedeni nedir?” sorusuna ise şu yanıtı veriyor: “4 yıl orada kaldıktan sonra İngiltere’de oyunculuk yaparak gelmek istediğim noktaya gelebileceğimi düşünmedim. ‘Boş yere burada neden pedal çeviriyorum’ diye düşündüm. Baştan başlamak pahasına Türkiye’de devam etmek istedim. Bir süre sonra başka işlerle uğraşıp oyunculukla devam edebilirdim. Ama yerimde sayıyormuşum gibi geldi. Koltuğumu sağlam yere almak gibiydi orada kalmak... Londra’daki oyuncu arkadaşlarım da Türkiye’deki işlerimi gördükten sonra orada olmamı garipsemişti.”Oyuncu, İngiltere’de olduğu dönemde de Çağan Irmak’ın “Nadide Hayat” filminde rol aldı...
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Gani Müjde, Zeki rolünü benim için yazdı
Ümit Erlim, üniversiteye giderken bir yandan da “Pis Yedili” dizisine seçiliyor. Dizideki Zeki karakteri ise Gani Müjde’nin Erlim’in oyunculuğunu beğenmesinden sonra ortaya çıkıyor. Oyuncu, diziyle yolunun nasıl kesiştiğini şöyle dile getiriyor: “Diziye başladığımda 20’li yaşlarımdaydım. O dönem acayip fenomen olmuş bir diziydi. O role seçilişim de ilginçtir. Kadir Has Üniversitesi’nde ikinci sınıftaydım. Aklımda hiç dizide oynamak yoktu ve hep tiyatro ile ilgileniyordum. Her yaz Avrupa’ya gidip sokak tiyatrosu yapıyordum. Bir süre sonra ailem kendi ayaklarımın üzerinde durmamı istedi. Okuldan bir arkadaşım beni, cast direktörüyle tanıştırdı. ‘Gani Müjde bir dizi yapıyor ve seçmelerine katılman gerek’ dedi. Ben de denemek istedim. İlk kamera önü dizi seçmeme gittim. O çekimden çıktıktan sonra ‘Hayatımdaki en kötü rolümü verdim. Acaba oyunculuğu mu bıraksam?’ diye düşündüm. Ve çok kötü hissettim. Bir hafta sonra beni tekrar çağırdılar. İkinci aşamaya gelmiştim. Çok şaşırdım. Bu sefer yönetmen, cast direktörü, yapımcı, senaryo yazarı hepsinin önünde oynayacaktım. O zaman çok daha rahat hissettim. 9 kişiye özel tiyatro yapıyormuşum gibiydi... Sonunda kadroda olacağım onaylandı fakat o dönem ‘Zeki’ diye bir karakter yoktu. Ama Gani Müjde, ‘Ben seni çok beğendim, kadroda olmanı istiyorum. Sana bir karakter yazacağız ve dahil olacaksın’ dedi.
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Zengin grubun içinde ufak bir rolüm vardı. Oynaya oynaya gelişti ve o karakter büyüdü. İnsanlar bu karakteri konuşmaya başladı. 3 sene sürdü. 100 bölüm oynadım, son senemde Londra’dan sete gidip geliyordum.” Erlim, dizinin yayınlandığı dönemde sokakta yürümekte zorlandıklarını söylüyor: “Sürekli durdurup fotoğraf çektirmek istiyorlardı. Çok garipsiyordum ve hiç alışık değildim. Çünkü orada oynadığım karakterle hiç alakası olmayan bir enerjim var. İnsanlar bazen gelip ‘Abi sen Pis Yedili’deki Zeki misin?’ derdi. Bir iki kere utanarak ‘Yok değilim’ dediğim olmuştur.”
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DasDas’Ta tiyatro ve pilates öğretmenliği
33 yaşındaki Ümit Erlim, şimdilerde DasDas’ın online sahnesi “Anadolu Efes Mavi Sahne”de sergilenen Murat Gülsoy’un aynı isimli kitabından uyarlanan “Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet”in oyununda başrolde. Ayrıca pilates eğitmenliği de yapıyor. Erlim, oyunu şöyle anlatıyor: “Kitabı daha önce okumuştum. Nagihan Gürkan ve Ceren Boz tiyatroya uyarladı. Sabahattin Yakut, Ceren Boz, ben ve Nihan Işık oynuyoruz. Pandemi döneminde oyuna dahil olmamı istediler. Kurulan dünya çok hoşuma gitti. Biraz zorlu bir prova süreci oldu. Az ve öz provayla oyunu çıkardık. Seyirci ile online olarak bir araya geliyoruz. Gönül isterdi her şey normal zamandaki gibi olsun ve seyircilerle göz göze oyunu oynayalım.” Oyuncu pilates eğitmenliğiyle ilgili de şunları söylüyor: “2 buçuk sene önce pilatesle tanıştım. Oyunculukla yürütebileceğim bir şeyler arıyordum. Oyunculuk, mental olarak çok efor isteyen bir şey. Sürekli modun değişiyor. Ben de pilates eğitmenliği almaya başladım. Kendim yaparken, derslere arkadaşlarım geldi. Çok iyi hissedenler oldu. Şu anda oyunculuğun yanı sıra pilates dersleri de veriyorum. İnsan fizyolojisini ve bedenin nasıl çalıştığını öğrenmek hoşuma gidiyor.”
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Oyuncunun başrolündeki “Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet” oyunu online olarak izlenebiliyor.
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Ümit Erlim, Çağan Irmak’ın yönettiği 2015 yapımı “Nadide Hayat” filminde de rol aldı.