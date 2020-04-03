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Haber Giriş: 03 Nisan 2020 - 11:56, /

Üç yetişkin çocuğu, beş torunu var: Ünlü iş adamı 89 yaşında dördüncü kez baba oluyor

Formula 1'in eski patronu olan iş adamı Bernie Ecclestone, 89 yaşında dördüncü kez baba olmaya hazırlanıyor. Mutlu haberi Ecclestone'in kendisinden 45 yaş genç eşi Fabiana Flosi Ecclestone, sosyal medya sayfasından duyurdu.

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1ÜÇÜNCÜ EVLİLİK

ÜÇÜNCÜ EVLİLİK

Şu anda Fabiana Flosi ile üçüncü evliliğini sürdüren Bernie Ecclestone'un Ivy Bamford ile yaptığı ilk evliliğinden Deborah adında 65 yaşında bir kızı bulunuyor.

2BEŞ TORUNU VAR

BEŞ TORUNU VAR

Daha sonra Slavica Ecclestone ile evlenen iş adamının bu evlilikten de 35 yaşında Tamara, 31 yaşında Petra adında iki kızı oldu. İş adamının kızlarından toplamda 5 torunu bulunuyor. 

3İLK ERKEK BEBEK

İLK ERKEK BEBEK

Alman Blick dergisi, bu yaz 90 yaşına girecek olan Bernie Ecclestone'un yeni dünyaya gelecek bebeğinin erkek olduğunu duyurdu. Böylece ünlü iş adamı üç kızdan sonra ilk erkek çocuğuna da kavuşmuş olacak.

4BÜYÜK KIZI 65 YAŞINDA

BÜYÜK KIZI 65 YAŞINDA

Bernie Ecclesteno'un ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Deborah (solda) 65 yaşında.

5EN MEDYATIK ÇOCUĞU

EN MEDYATIK ÇOCUĞU

Bernie Ecclestone'un eski model Slavica ile yaptığı ikinci evliliğinden doğan büyük kızı 35 yaşındaki Tamara en medyatik çocuğu. Tamara evli ve bir çocuk annesi.

6ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

31 yaşındaki küçük kızı Petra ise üç çocuk sahibi.

7HIZ TUTKUNU OLMASIN

HIZ TUTKUNU OLMASIN

 Bernie Ecclestone ile 2012 yılında evlendiği Fabiana Flosi sosya medya hesabından yaptığı paylaşımda mutluluğunu dile getirdi. Flosi'nin, yeni dünyaya gelecek oğlunun babası gibi hızlı otomobil tutkunu olmamasını dilediği de belirtildi. 

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