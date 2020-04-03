Üç yetişkin çocuğu, beş torunu var: Ünlü iş adamı 89 yaşında dördüncü kez baba oluyor
Formula 1'in eski patronu olan iş adamı Bernie Ecclestone, 89 yaşında dördüncü kez baba olmaya hazırlanıyor. Mutlu haberi Ecclestone'in kendisinden 45 yaş genç eşi Fabiana Flosi Ecclestone, sosyal medya sayfasından duyurdu.
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ÜÇÜNCÜ EVLİLİK
Şu anda Fabiana Flosi ile üçüncü evliliğini sürdüren Bernie Ecclestone'un Ivy Bamford ile yaptığı ilk evliliğinden Deborah adında 65 yaşında bir kızı bulunuyor.
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BEŞ TORUNU VAR
Daha sonra Slavica Ecclestone ile evlenen iş adamının bu evlilikten de 35 yaşında Tamara, 31 yaşında Petra adında iki kızı oldu. İş adamının kızlarından toplamda 5 torunu bulunuyor.
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İLK ERKEK BEBEK
Alman Blick dergisi, bu yaz 90 yaşına girecek olan Bernie Ecclestone'un yeni dünyaya gelecek bebeğinin erkek olduğunu duyurdu. Böylece ünlü iş adamı üç kızdan sonra ilk erkek çocuğuna da kavuşmuş olacak.
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BÜYÜK KIZI 65 YAŞINDA
Bernie Ecclesteno'un ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Deborah (solda) 65 yaşında.
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EN MEDYATIK ÇOCUĞU
Bernie Ecclestone'un eski model Slavica ile yaptığı ikinci evliliğinden doğan büyük kızı 35 yaşındaki Tamara en medyatik çocuğu. Tamara evli ve bir çocuk annesi.
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ÜÇ ÇOCUK ANNESİ
31 yaşındaki küçük kızı Petra ise üç çocuk sahibi.
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HIZ TUTKUNU OLMASIN
Bernie Ecclestone ile 2012 yılında evlendiği Fabiana Flosi sosya medya hesabından yaptığı paylaşımda mutluluğunu dile getirdi. Flosi'nin, yeni dünyaya gelecek oğlunun babası gibi hızlı otomobil tutkunu olmamasını dilediği de belirtildi.