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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 04 Haziran 2020 - 10:26,

Üç aydır göz göze bile gelmediler

Gösteri dünyasının ünlü çifti Kim Kardashian ve Kanye West ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Backgrid USA; Splash News, Instagram 

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1AYNI EVİN İÇİNDE İKİ FARKLI HAYAT
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AYNI EVİN İÇİNDE İKİ FARKLI HAYAT

Buna göre mart ayından bu yana koronavirüs nedeniyle ailece sosyal izolasyonda bulunan Kardashian ve West çok nadir zamanlar dışında birbirleriyle göz göze bile gelmediler. Üstelik aynı evin içinde vakit geçirdikleri halde!

2EVLİLİKTE ALTI YIL BİTTİ
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EVLİLİKTE ALTI YIL BİTTİ

ABD'de yayınlanan US Weekly dergisinin iddiasına göre kısa bir süre önce evliliklerinin altıncı yılını kutlayan Kim Kardashian ve Kanye West, sosyal izolasyon süresince farklı hayatlar sürdürdüler.

3GÖZ GÖZE BİLE GELMEDİLER
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GÖZ GÖZE BİLE GELMEDİLER

Magazin basınının Kim-Ye diye tanımladığı ünlü çift, sosyal izolasyon sırasında dört çocuklarıyla birlikte aynı evin içinde zaman geçirdiler. Ama birbirlerini çok nadir zamanlarda görebildiler. Neredeyse birbirleriyle göz göze bile gelmediler.

4KIM, RUTİN HAYATINI SÜRDÜRDÜ
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KIM, RUTİN HAYATINI SÜRDÜRDÜ

US Weekly'ye konuşan çifte yakın bir kaynak bunun nedenini ise şöyle anlattı: "Kim, durmadan çalışıyor ve kendi işlerini yapıyor. Kim genellikle sabah erken kalkıyor ve egzersiz yapıyor. Ardından da çocukları ve işleriyle ilgileniyor."

5KANYE DAHA ZOR VAKİT GEÇİRDİ
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KANYE DAHA ZOR VAKİT GEÇİRDİ

Ancak aynı kaynak Kanye West'in ise sosyal izolasyon döneminde daha farklı bir hayat yaşadığını ileri sürdü: "Kanye'nin ise Kim gibi belirli bir rutini yok. Sabahları Kim'den daha geç saatte kalkıyor."

6KARA BULUTLAR
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KARA BULUTLAR

Son dönemde ünlü çiftin evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı, eskisi kadar iyi geçinemedikleri ileri sürülüyordu.

7SOSYAL MEDYADAN KUTLAMA
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SOSYAL MEDYADAN KUTLAMA

Bu iddialara rağmen Kardashian, geçen hafta altıncı evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabı üzerinden de kutlamıştı.

8DÖRT ÇOCUKLU AİLE
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DÖRT ÇOCUKLU AİLE

Kim Kardashian ve Kanye West, 2014 yılında evlendi. Çiftin ikisi biyolojik ikisi taşıyıcı anne yöntemiyle sahip oldukları dört tane çocuğu bulunuyor. 

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