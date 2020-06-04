Üç aydır göz göze bile gelmediler

Buna göre mart ayından bu yana koronavirüs nedeniyle ailece sosyal izolasyonda bulunan Kardashian ve West çok nadir zamanlar dışında birbirleriyle göz göze bile gelmediler. Üstelik aynı evin içinde vakit geçirdikleri halde!
2
Abone Ol
EVLİLİKTE ALTI YIL BİTTİ
ABD'de yayınlanan US Weekly dergisinin iddiasına göre kısa bir süre önce evliliklerinin altıncı yılını kutlayan Kim Kardashian ve Kanye West, sosyal izolasyon süresince farklı hayatlar sürdürdüler.
3
Abone Ol
GÖZ GÖZE BİLE GELMEDİLER
Magazin basınının Kim-Ye diye tanımladığı ünlü çift, sosyal izolasyon sırasında dört çocuklarıyla birlikte aynı evin içinde zaman geçirdiler. Ama birbirlerini çok nadir zamanlarda görebildiler. Neredeyse birbirleriyle göz göze bile gelmediler.
4
Abone Ol
KIM, RUTİN HAYATINI SÜRDÜRDÜ
US Weekly'ye konuşan çifte yakın bir kaynak bunun nedenini ise şöyle anlattı: "Kim, durmadan çalışıyor ve kendi işlerini yapıyor. Kim genellikle sabah erken kalkıyor ve egzersiz yapıyor. Ardından da çocukları ve işleriyle ilgileniyor."
5
Abone Ol
KANYE DAHA ZOR VAKİT GEÇİRDİ
Ancak aynı kaynak Kanye West'in ise sosyal izolasyon döneminde daha farklı bir hayat yaşadığını ileri sürdü: "Kanye'nin ise Kim gibi belirli bir rutini yok. Sabahları Kim'den daha geç saatte kalkıyor."
6
Abone Ol
KARA BULUTLAR
Son dönemde ünlü çiftin evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı, eskisi kadar iyi geçinemedikleri ileri sürülüyordu.
7
Abone Ol
SOSYAL MEDYADAN KUTLAMA
Bu iddialara rağmen Kardashian, geçen hafta altıncı evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabı üzerinden de kutlamıştı.
8
Abone Ol
DÖRT ÇOCUKLU AİLE
Kim Kardashian ve Kanye West, 2014 yılında evlendi. Çiftin ikisi biyolojik ikisi taşıyıcı anne yöntemiyle sahip oldukları dört tane çocuğu bulunuyor.