Üç aydır göz göze bile gelmediler

KIM, RUTİN HAYATINI SÜRDÜRDÜ US Weekly'ye konuşan çifte yakın bir kaynak bunun nedenini ise şöyle anlattı: "Kim, durmadan çalışıyor ve kendi işlerini yapıyor. Kim genellikle sabah erken kalkıyor ve egzersiz yapıyor. Ardından da çocukları ve işleriyle ilgileniyor."