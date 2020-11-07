TV yıldızı kamera önünde değişti: Yağlarını aldırdı, dişlerini yeniletti
Katıldığı TV şovlarıyla tanınan ünlü ekran yüzü yaşadığı zor günlerin ardından görüntüsünü yeniletti. Çene altındaki yağları aldıran yıldız, dişlerini de yeniletti.
Mega News Agency
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Dört çocuğundan birinin katıldığı Toddlers and Tiaras adlı program sayesinde adını duyuran Mama June ya da gerçek adıyla June Shannon, dış görünümünü değiştirdi.
2
Abone Ol
Önce fazla kilolarından kaynaklanan çenesinin altındaki yağları aldıran 41 yaşındaki Mama June, daha sonra da kötü alışkanlıkları yüzünden büyük zarar gören dişlerini yeni kaplamalarla değiştirdi.
3
Abone Ol
Onun eşiyle birlikte girdiği bu değişim de objektifler ve kameralar tarafından belgelendi.
4
Abone Ol
Mama June, ilk gençlik yıllarından bu yana bedensel sorunlarla boğuşuyor. Bu dönemde yaşadığı katarakt sorunu yüzünden görüşü azaldı. Fazla kiloları nedeniyle de birçok sağlık sorunuyla boğuşmak zorunda kaldı.
5
Abone Ol
Mama June aslında şöhretini dört çocuğundan biri olan Alana'ya borçlu. Küçük Alana katıldığı Toddlers and Tiaras aldı reality şovda başarı kazanınca aile, Here Comes Honey Boo Boo adlı kendi şovlarını yapmaya başladı. Böylece özellikle de Mama June ve kızı Alana bir TV yıldızına dönüştü.
6
Abone Ol
Mama June bundan sonra da hırsızlık da dahil aile içi şiddet nedeniyle defalarca göz alına alındı. Son olarak da uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele etti.
7
Abone Ol
Yedi aydır bu kötü alışkanlığını bıraktığını söyleyen Mama June bu son fiziksel değişime neden ihtiyaç duyduğunu da " Çenemdeki yağları aldırıp dişlerimi yenileyerek daha güzel görünmek istedim" diye anlattı.
8
Abone Ol
Mama June'un çene altındaki yağların alınması bir buçuk saat sürdü. Sonra da yeni kaplama dişleri takıldı. Bütün bu işlemler için Mama June'un ödediği para ise 40 bin dolar.
9
Abone Ol
Mama June, aslında karnındaki yağları da aldırmak istedi. Fakat operasyon öncesi yapılan tetkiklerde bu yağların sanıldığından daha derin işlem gerektirdiği ortaya çıkınca yapılamadı.