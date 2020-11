TV yıldızı kamera önünde değişti: Yağlarını aldırdı, dişlerini yeniletti

Mama June aslında şöhretini dört çocuğundan biri olan Alana'ya borçlu. Küçük Alana katıldığı Toddlers and Tiaras aldı reality şovda başarı kazanınca aile, Here Comes Honey Boo Boo adlı kendi şovlarını yapmaya başladı. Böylece özellikle de Mama June ve kızı Alana bir TV yıldızına dönüştü.