Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmin oyuncuları kimler ve konusu ne? İşte Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmi hakkında tüm ayrıntılar
Yapımcılığını 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Kuruluş Osman'a da imza atan Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği Türkler Geliyor: 'Adaletin Kılıcı' filmi televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak. 2020'nin ilk haftaları vizyona giren film, Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa seferlerini beyaz perdeye taşıyor. Filmseverler de filmi oyuncu kadrosu ve konusunu araştırıyor. Peki, Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmin oyuncuları kimler ve konusu ne?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Senaryosunu Bozdağ'ın yanı sıra Atilla Engin'in kaleme aldığı filmde tarihi olaylar ele alınıyor. Yönetmen koltuğuna Kamil Aydın'ın oturduğu Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmine dair detaylar, sinemaseverler tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle filmin nerede çekildiği, başrol oyuncuları ve genel konusu, sorgulanan konular arasında. İşte, Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmi hakkında tüm ayrıntılar...
2
Abone Ol
Aksiyon ağırlıklı tarihi dönem filminin başrollerinde Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Serdar Gökhan, Ebru Özkan, Seray Kaya, Eren Vurdem, Ogün Kaptanoğlu, Selda Alkor ve Cemal Hünal yer alıyor.
3
Abone Ol
FİLMİN KONUSU NE?
Film, İstanbul'u fethinin ardından yönünü Roma'ya çeviren Fatih Sultan Mehmet'in akıncılarının, Balkan coğrafyasında Sırp Kralı Lazar'a karşı verdikleri zorlu mücadeleyi ve cihan devletinin köklerinin bu coğrafyada yeşermesini konu alıyor.
4
Abone Ol
HAZIRLIK SÜRECİ 1 YIL SÜRDÜ
Hazırlık sürecinin bir yılda gerçekleştirildiği filmde oyuncular 9 ay, "Cengiz Han", "47 Ronin", "Conan" ve "Cehennem Melekleri 2" gibi dünyaca ünlü filmlerde ve "Marco Polo" dizisinde görev alan koreografi ekibi Nomad'dan aksiyon, at binme, kılıç ve yay kullanma eğitimlerinin yanı sıra askeri eğitim ve akademisyenlerden dönemin sosyal yaşantısına dair öğrenim gördü.
Yaklaşık 50 bin metrekarelik alana inşa edilen filmin seti için 15. yüzyılın mekanları ve yaşamı uzmanların gözetiminde yeniden hazırlandı.
5
Abone Ol
FARKLI ÜLKELERDE VİZYONA GİRDİ
Türkiye'nin yanı sıra aynı anda ABD, Kanada, Şili, Meksika, Avustralya, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Güney Afrika, Hindistan, Endonezya, Malezya, Katar, Şili, Azerbaycan, Kazakistan gibi dünyanın farklı ülkelerinde gösterime girmişti.