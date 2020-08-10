Tülin Şahin'in kızının babası Pedro de Noronha sessizliğini bozdu! 'Kızıma şişman değil canım dedim'

HAMİLEYKEN DONDURMA YEDİM, KAVGA ÇIKTI “Kadına şiddeti konuştuğumuz bugünlerde bu açıklamayı yapmak zorunda olmak bile beni hem çok üzdü hem de çok mahcup etti. Her kadının yaşayabileceği ama başına gelmemesini umduğu bir hayal kırıklığının sonucunda Pedro ile ilişkimi haziran ayında bitirme kararı aldım. Hamileliğim boyunca ve sonrasında duygusal olarak yaralayıcı ağır eleştirilerin ve mükemmeliyetçi bir baskının altında kalmak beni bu karara itti. Gerek doğumdan hemen sonra eski fiziğime dönmem için yaptığı baskılar, gerek hamileyken bir tane dondurma yediğim için çıkardığı şiddetli kavgalar benim için son derece yıpratıcı oldu.”