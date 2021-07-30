Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'un son halini paylaştı...
Bir döneme damgasını vuran oyuncular ve şarkıcılar şimdi ne yapıyor?
Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur, son imajıyla sosyal medyada gündem oldu. 75 yaşındaki Tayfur, beyazlamış sakalları ve saçlarıyla adeta bambaşka birine döndü.
SAÇLARI VE SAKALLARI BEYAZLADI
Sanatçının kendisi gibi şarkıcı olan kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından babasının beyazlamış sakalları ve saçlarıyla yeni imajını paylaştı. Tayfur, babasının fotoğrafına "Ferdi Baba'nın hepinize selamı var" notunu ekledi. Usta sanatçının son hali büyük ilgi gördü. Kısa sürede binlerce kullanıcı fotoğrafı beğendi.
‘Türk Sineması’nın Gelmiş Geçmiş En Güzel Kadın Oyuncusu Kim?’ anketlerinde herkesi geride bırakan Gülşen Bubikoğlu ekranlara dönmeyi düşünmüyor.
Gülşen Bubikoğlu 70’li yıllarda Yeşilçam’a adım atıp ‘Gırgıriye’, ‘Leyla ile Mecnun’, ‘Yaban’, ‘Görgüsüzler’, ‘Paramparça’ gibi onlarca filmin başrolünde yer aldı. En son 1998’de ‘Affet Bizi Hocam’ dizisinde oynadı. Ama ne zaman sosyal medyada ‘Türk Sineması’nın Gelmiş Geçmiş En Güzel Kadın Oyuncusu Kim?’ anketi açılsa Gülşen Bubikoğlu, Müjde Ar’dan Hülya Avşar’a kim varsa fark atıyor, rakiplerini geride bırakıyor.
Vaktini torunu ile geçiriyor
65 yaşındaki oyuncu, “Ekrana ne zaman döneceksiniz, artık sizi çok özledik” diye soran hayranlarına şu yanıtı veriyor: “Vaktimi kızım Zeynep’ten olan torunum Mavi ile geçiriyorum genellikle. Bana büyük enerji veriyor. Hayata bağlıyor. Çok neşeli, kaliteli anlar yaşıyoruz. Dizilerden ise sağ olsun teklifler gelmeye devam ediyor. Ama bazı şeyler geçmişte kaldı. O çalışma temposunu asla kaldıramam. Ekrana dönmeyi düşünmüyorum.”
İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin (İKOD) “Yeşilçam’a Saygı” temalı aktiviteleri kapsamında önceki gün Kadıköy’de düzenlenen etkinliğe 1976 yapımı filmin oyuncuları Itır Esen, Şevket Altuğ, Mahmut Cevher, Ahmet Sezerel ve Eriş Akman katıldı.
BANKADA ÇALIŞIYORDU, OYUNCU OLDU
Gençlik yıllarındaki bir fotoğrafını gördüğünüz bu ünlü belki ilk anda size "yabancı" gelebilir. Ama aslında o çok uzun yıllardır hem sinemada hem de TV ekranlarında birçok yapımda kamera karşısına geçiyor. Yeşilçam'a damga vuran bu oyuncuyu bir süredir olgun haliyle izlenme rekorları kıran bir dizide izliyoruz. Kim mi bu oyuncu?