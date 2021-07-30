Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'un son halini paylaştı...

Vaktini torunu ile geçiriyor

65 yaşındaki oyuncu, “Ekrana ne zaman döneceksiniz, artık sizi çok özledik” diye soran hayranlarına şu yanıtı veriyor: “Vaktimi kızım Zeynep’ten olan torunum Mavi ile geçiriyorum genellikle. Bana büyük enerji veriyor. Hayata bağlıyor. Çok neşeli, kaliteli anlar yaşıyoruz. Dizilerden ise sağ olsun teklifler gelmeye devam ediyor. Ama bazı şeyler geçmişte kaldı. O çalışma temposunu asla kaldıramam. Ekrana dönmeyi düşünmüyorum.”