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Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 - 11:32 | 

Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'un son halini paylaştı...

Bir döneme damgasını vuran oyuncular ve şarkıcılar şimdi ne yapıyor?

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Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur, son imajıyla sosyal medyada gündem oldu. 75 yaşındaki Tayfur, beyazlamış sakalları ve saçlarıyla adeta bambaşka birine döndü.

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Uzun zamandır ekranlarda yer almayan şarkıcı-oyuncu Ferdi Tayfur, gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Vaktini çoğunu evinde geçiren Tayfur'un son hali dikkat çekti.

3SAÇLARI VE SAKALLARI BEYAZLADI

SAÇLARI VE SAKALLARI BEYAZLADI

Sanatçının kendisi gibi şarkıcı olan kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından babasının beyazlamış sakalları ve saçlarıyla yeni imajını paylaştı. Tayfur, babasının fotoğrafına "Ferdi Baba'nın hepinize selamı var" notunu ekledi. Usta sanatçının son hali büyük ilgi gördü. Kısa sürede binlerce kullanıcı fotoğrafı beğendi.

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Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri...

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‘Türk Sineması’nın Gelmiş Geçmiş En Güzel Kadın Oyuncusu Kim?’ anketlerinde herkesi geride bırakan Gülşen Bubikoğlu ekranlara dönmeyi düşünmüyor.

 

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Gülşen Bubikoğlu 70’li yıllarda Yeşilçam’a adım atıp ‘Gırgıriye’, ‘Leyla ile Mecnun’, ‘Yaban’, ‘Görgüsüzler’, ‘Paramparça’ gibi onlarca filmin başrolünde yer aldı. En son 1998’de ‘Affet Bizi Hocam’ dizisinde oynadı. Ama ne zaman sosyal medyada ‘Türk Sineması’nın Gelmiş Geçmiş En Güzel Kadın Oyuncusu Kim?’ anketi açılsa Gülşen Bubikoğlu, Müjde Ar’dan Hülya Avşar’a kim varsa fark atıyor, rakiplerini geride bırakıyor.

 

7Vaktini torunu ile geçiriyor

Vaktini torunu ile geçiriyor

 

65 yaşındaki oyuncu, “Ekrana ne zaman döneceksiniz, artık sizi çok özledik” diye soran hayranlarına şu yanıtı veriyor: “Vaktimi kızım Zeynep’ten olan torunum Mavi ile geçiriyorum genellikle. Bana büyük enerji veriyor. Hayata bağlıyor. Çok neşeli, kaliteli anlar yaşıyoruz. Dizilerden ise sağ olsun teklifler gelmeye devam ediyor. Ama bazı şeyler geçmişte kaldı. O çalışma temposunu asla kaldıramam. Ekrana dönmeyi düşünmüyorum.”

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Yeşilçam’ın en iyi aile filmlerinden biri olan “Aile Şerefi”nin oyuncuları, 44 yıl sonra Adile Naşit, Münir Özkul ve Ayşen Gruda anısına bir araya geldi.

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İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin (İKOD) “Yeşilçam’a Saygı” temalı aktiviteleri kapsamında önceki gün Kadıköy’de düzenlenen etkinliğe 1976 yapımı filmin oyuncuları Itır Esen, Şevket Altuğ, Mahmut Cevher, Ahmet Sezerel ve Eriş Akman katıldı.

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Filmde zengin iş adamının oğlu 'Oktay'ı canlandıran Eriş Akman, yarım asır sonra aynı direksiyona geçti.

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Aracı görünce o günlere gittiğini ifade eden 'Zeynep' rolündeki Itır Esen ise Yeşilçam setlerini çok özlediğini ifade etti.

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'Hababam Sınıfı'nda bıyıklı edebiyat öğretmeni 'Avni Hoca'yı canlandıran ismin şimdiki haliyle hemen hemen hepimiz tanıyoruz...

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1947 İstanbul doğumlu olan sinema ve dizi oyuncusu Avni Yalçın, Türk sinemasının unutulmaz komedi filmi Hababam Sınıfı Tatilde'de "Bıyıklı Edebiyat Öğretmeni Avni" rolüyle geniş çevreler tarafından tanınmıştır.

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Sanatçı Kurtuluş, Karakolda Ayna Var, Perihan Abla gibi dizilerde oynamıştır.

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Usta Sanatçı en son Düşler ve Umutlar dizisinde yer almıştır.

16BANKADA ÇALIŞIYORDU, OYUNCU OLDU

BANKADA ÇALIŞIYORDU, OYUNCU OLDU


Gençlik yıllarındaki bir fotoğrafını gördüğünüz bu ünlü belki ilk anda size "yabancı" gelebilir. Ama aslında o çok uzun yıllardır hem sinemada hem de TV ekranlarında birçok yapımda kamera karşısına geçiyor. Yeşilçam'a damga vuran bu oyuncuyu bir süredir olgun haliyle izlenme rekorları kıran bir dizide izliyoruz. Kim mi bu oyuncu?

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O oyuncu en son oynadığı Bodrum Masalı dizisinde Üzüm Yenge'yi canlandıran Fatma Belgen...

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1971 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasını kazandıktan sonra sinemaya adım atan Belgen, Hayat Sevince Güzel filmiyle kamera karşısına geçti ve bugüne kadar mesleğini hiç bırakmadı.

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Bugün 70 yaşında olan Fatma Belgen, aslında banka memuru olarak çalışıyordu. 1971 yılına gelindiğinde ise kaderi değişti. Ses dergisinin açtığı Artist Yarışması'na katıldı ve ikinci seçildi.

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Aynı yıl, Temel Gürsu'nun yönettiği Hayat Sevince Güzel adlı film ile sinemaya adım attı.

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Daha sonra Cilalı İbo serisinin bir halkası olan Teksas Fatihi, Tarkan Viking Kanı, TurisT Ömer Boğa Güreşçisi adlı filmlerde rol aldı.

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Sinema kariyerine başladığı 1970'li yıllarda kariyerinde hızlı adımlarla ilerledi.

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Daha sonra o dönemde Türk sinemasını etkisi altına alan erotik filmlerden bazılarında rol aldı. Ama sonra sinemaya uzun süre ara verdi.

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1980'lerde TRT'de yayınlanan bir diziyle ekrana geri döndü. Ondan sonra da başka TV dizileri için kamera karşısına geçti.

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Fatma Belgen, ekranlara en son Bodrum Masalı dizisi ile geldi.

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Fatma Girik

27

Banu Alkan

28

Cüneyt Arkın

29

Ediz Hun

30

Ajda Pekkan

31

Eşref Kolçak

32

Filiz Akın

33

Göksel Arsoy

34

Hülya Koçyiğit

35

İbrahim Tatlıses

36

İlyas Salman

37

İzzet Günay

38

Kartal Tibet

39

Metin Akpınar

40

Muhterem Nur

41

Murat Soydan

42

Perihan Savaş

43

Serpil Çakmaklı

44

Türkan Şoray

45

Orhan Gencebay

46

Itır Esen

47

Gülşen Bubikoğlu

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