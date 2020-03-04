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Haber Giriş: 04 Mart 2020 - 08:15, /

Tuba Büyüküstün ve sevgilisi Umut Evirgen oyuncu arkadaşlarıyla buluştu

Tuba Büyüküstün ve sevgilisi Umut Evirgen, Meriç Aral, Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk, Birkan Sokullu önceki gün Suadiye’de bir mekan çıkışı görüntülendi.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Renkli giyim tarzlarıyla dikkat çeken çift yakın arkadaşlarıyla akşam yemeği için bir araya geldiklerini söyledi.

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“Spontane bir gündü, buluşmaya bir anda karar verdik” diyen Tuba Büyüküstün, muhabirlerin “Sizi pek göremiyoruz, boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Boş vakitlerimi çocuklarıma ayırıyorum.”

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Uzun zamandır ekranlara ara veren Tuba Büyüküstün zamanını kızlarıyla geçiriyor.

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Özge Özpirinçci ve yakın arkadaşı Meriç Aral

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Gecede Özge Özpirinçci'ye sevgilisi Burak Yamantürk eşlik etti

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Buluşmaya katılanlar arasında oyuncu Birkan Sokulu da vardı.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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