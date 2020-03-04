Tuba Büyüküstün ve sevgilisi Umut Evirgen oyuncu arkadaşlarıyla buluştu

Renkli giyim tarzlarıyla dikkat çeken çift yakın arkadaşlarıyla akşam yemeği için bir araya geldiklerini söyledi.
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“Spontane bir gündü, buluşmaya bir anda karar verdik” diyen Tuba Büyüküstün, muhabirlerin “Sizi pek göremiyoruz, boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Boş vakitlerimi çocuklarıma ayırıyorum.”
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Uzun zamandır ekranlara ara veren Tuba Büyüküstün zamanını kızlarıyla geçiriyor.
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Özge Özpirinçci ve yakın arkadaşı Meriç Aral
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Gecede Özge Özpirinçci'ye sevgilisi Burak Yamantürk eşlik etti
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Buluşmaya katılanlar arasında oyuncu Birkan Sokulu da vardı.