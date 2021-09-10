Tom Cruise yürekleri ağza getirdi

Çekimleri yaşanan binbir aksiliğe rağmen süren Görevimiz Tehlike 7 (Mission Impossible) filminin set ekibi çalışmaya devam ediyor. Filmin İngiltere'de süren çekimlerinde başrol oyuncusu Tom Cruise hem ne kadar korkusuz olduğunu hem de yıllara nasıl meydan okuduğunu gözler önüne serdi. 59 yaşındaki oyuncu, rolü gereği tam dört kez paraşütle helikopterden atladı.
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DÖRT KEZ PARAŞÜTLE ATLADI
Tom Cruise, Lake District'te çekilen paraşütle helikopterden atlama sahnesi için kamera karşısına geçti. Bu cesur sahnede, Tom, ekip üyeleri onu bir sonraki çekim noktasına götürmek için bir arabada beklerken, güvenli bir şekilde bir alana indi. Yönetmen Christopher McQuarrie'nin mükemmel görüntüyü yakalayabilmesi için de Cruise'un bu atlayış sahnesini dört kez tekrarlaması gerekti. Cruise filmde Ethan Hunt karakterini canlandırıyor.
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DUBLÖR KULLANMAYI SEVMİYOR
Cruise daha önce de yine aynı film için hareket halindeki trenin üzerinde cesur sahnelerde rol almıştı. Oyuncu, bu tür sahnelerde genellikle dublör kullanmamasıyla da biliniyor.
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EKİP ARKADAŞLARI TIRNAKLARINI YİYOR
Cruise ilerleyen yaşına rağmen filmlerinde tehlikeli sahnelerde dublör kullanmamasıyla da biliniyor. Bu durum onun meslektaşlarını da etkiliyor. Tom Cruise'un Mission Impossible: 7 (Görevimiz Tehlike: 7) adlı filmdeki rol arkadaşı Simon Pegg, hem kendisi hem de diğer set çalışanları için Cruise'un bu sahnelerini izlemenin çok zor olduğunu katıldığı bir programda söylemişti.
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YA HAYATTA KALMAZSA!
Conan O'Brien'ın sunduğu Team Coco adlı programa konuk olan Kanadalı oyuncu Simon Pegg, bu sahnelerin çekimi sırasında Cruise'un hayatta kalıp kalmayacağını merak ettiklerini söyledi. Pegg, Cruise'un cesaretinin birçok kişinin tırnaklarını kemirmesine neden olduğunu belirterek "Çok korkutucu" diye ekledi.
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BU UĞURDA AYAK BİLEKLERİNİ BİLE KIRDI
Tom Cruise, bundan üç yıl önce yine böyle tehlikeli bir sahnenin çekimi sırasında ayak bileklerini kırmış ve tedavi altına alınmıştı. 59 yaşına gelen Tom Cruise, birçok yaşıtından çok daha formda bir görünüme ve hareket kabiliyetine sahip.
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ARDI ARDINA TALİHSİZLİKLER YAŞANDI
Çekimleri sırasında yaşanan aksilikler bir türlü bitmek bilmeyen Mission Impossible 7 (Görevimiz Tehlike) filminin setinden en az filmin senaryosu kadar heyecanlı haberler geliyor. Geçen haziran ayında gelen haberlere göre, pandemi nedeniyle sürekli kesintiye uğranan çekimler bir kez daha durmuştu. Bunun nedeninin de setten birinin Covid 19'a yakalanması olduğu iddiaları basına yansıdı. Hatta bu kişinin Tom Cruise olduğu da öne sürüldü. Fakat bu haberin aslı çıkmadı.
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KÜFÜRLÜ DİL İDDİASI
Görevimiz Tehlike 7'nin çekimleri sırasında bir dizi aksilik de yaşandı. Önce pandemi yüzünden İtalya'daki çekimler durduruldu. Uzun bir aradan sonra İngiltere'de yeniden kurulan sette de bir kriz çıkmıştı. Cruise, Londra'daki çekimlerde, sosyal mesafe kurallarına uymayan çalışanlara sinirlenmiş ve onlara küfürlü bir dille kurallara uymayanların işine son verileceğini söylemişti. O anlarda yapılan ses kayıtları da basına yansımıştı.
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CRUISE ÖFKEDEN KÜPLERE BİNDİ
Ses kayıtlarına göre Cruise o gün "Şu an Hollywood'da bizim sayemizde film yapılabiliyor. Çünkü bize ve yaptıklarımıza inanıyorlar. Ben geceleri her kahrolası stüdyo ile, sigorta şirketiyle, prodüktörlerle telefonda geçiriyorum; gözleri bizim üzerimizde ve filmleri için bizi kullanıyorlar. Biz binlerce istihdam sağlıyoruz" dedikten sonra küfürlü bir ifade kullanmıştı.
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MERAKLILAR AKIN ETTİ
Mission Impossible setinde yaşanan başka olaylar da oldu. Birkaç ay önce çekimlerin yapıldığı bölgede meraklılar sete akın etti. Bir yandan da Tom Cruise'u görmeye çalışan meraklılar ve aktörün hayranları, sette aksiyon sahnelerinin çekiminde kullanılan ekipmana da tırmandı.
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SÜKUNETİ BOZDULAR İDDİASI
Bu arada filmin bazı sahnelerinin çekildiği kırsal bölgelerde yaşayan halk da kimi zaman ekipten şikayetçi oldu. Yerel halk, çekimlerin, yaşadıkları bölgedeki sükuneti bozduğunu ileri sürdü.
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'TOM CRUISE'UN BENİM İÇİN ANLAMI YOK'
Filmin tren sahnelerinin çekildiği köylerden birinde yaşayan 80 yaşındaki Elizabeht Longbottom ile 76 yaşındaki kocası Robin de bunlar arasındaydı. The Sun gazetesine konuşan Longbottom çifti, bölgedeki sakin ve huzurlu ortamın Tom Cruise ve ekibi geldiğinde bozulduğunu ileri sürdü. Elizabeth Longbottom, kendisi ve kocasının en son 46 yıl önce sinemaya gittiklerini belirterek Tom Cruise'un kendisi için hiçbir anlam ifade etmediğini ekledi.
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TV DİZİSİ OLARAK TANINDI
Mission Impossible (Görevimiz Tehlike) esin kaynağını Bruce Geller'ın yarattığı aynı adlı TV dizisinden alıyor. Sinema için uyarlanan serinin ilki 1996'da çekilmişti. Tom Cruise o filmde de başroldeydi. Serinin ilk altı filmi dünya çapında 4 milyar dolara yakın hasılat elde etti. Serinin bu yedinci halkasının yönetmenliğini Christopher McQuarrie üstleniyor. Filmde Tom Cruise'un yanı sıra Hayley Atwell, Vanesas Kirby'nin de aralarında bulunduğu bir oyuncu kadrosu rol alıyor. Tom Cruise, aynı zamanda filmin yapımcıları arasında da yer alıyor. Görevimiz Tehlike 7'nin 30 Eylül 2022'de gösterime girmesi planlanıyor.