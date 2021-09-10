Tom Cruise yürekleri ağza getirdi

CRUISE ÖFKEDEN KÜPLERE BİNDİ Ses kayıtlarına göre Cruise o gün "Şu an Hollywood'da bizim sayemizde film yapılabiliyor. Çünkü bize ve yaptıklarımıza inanıyorlar. Ben geceleri her kahrolası stüdyo ile, sigorta şirketiyle, prodüktörlerle telefonda geçiriyorum; gözleri bizim üzerimizde ve filmleri için bizi kullanıyorlar. Biz binlerce istihdam sağlıyoruz" dedikten sonra küfürlü bir ifade kullanmıştı.