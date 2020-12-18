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Haber Giriş: 18 Aralık 2020 - 09:28 | 

Set çalışanlarını azarlamıştı: Meğer kalbi çok hızlı atıyormuş!

Geçtiğimiz gün Mission Impossible 7 (Görevimiz Tehlike 7) filminin setinde koronavirüs önlemlerine uymayan beş set çalışanını küfürle karışık azarladığını gösteren ses kaydıyla gündeme gelen Tom Cruise şimdi de başka bir iddiayla gündemde.

Backgrid UK, Backgrid USA; Mega News Agency

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İleri sürülenlere göre 58 yaşındaki Cruise, filmdeki rol arkadaşı Hayley Atwell ile romantik bir ilişkiye başladı.

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İngiliz The Sun gazetesinin iddiasına göre Cruise ve Atwell, çekimlerin ilk gününden itibaren birbirlerine yakınlık duyuyor.

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Gazete, Tom Cruise ile 38 yaşındaki rol arkadaşı Hayley Atwell'ın çekimlerden sonra da birlikte vakit geçirdiklerini ileri sürdü.

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İddialara göre Cruise ile Atwell, aktörün Londra'daki lüks dairesinde birlikte vakit geçiriyorlar. Filmin çekimleri bir süredir Londra'da devam ediyor.

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 Mission Impossible 7 (Görevimiz Tehlike 7) filminin çekimleri sırasında, koronavirüs karantinası dahil birçok zorluğun ikiliyi birbirlerine yakın hale getirdiği de ileri sürüldü.

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Tom Cruise ile Hayley Atwell, filmin çekimleri sırasında Roma, Venedik, Norveç ve Londra gibi farklı lokasyonlarda bulundu.

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Hayley Atwell, doktor eşinden bu yılın başlarında ayrılmıştı. Daha önce de model Evan Jones ile flört etmişti.

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Tom Cruise ise ilk evliliğini 1987 ile 1990 yılları arasında Mimi Rogers ile yaptı. Daha sonra 1990 ile 2001 arasında Nicole Kidman ile evli kaldı. Bu sırada iki çocuk evlat edindiler.

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Cruise, üçüncü evliliğini ise Katie Holmes ilesyaptı. 2006 ile 2012 arasında süren bu evlilikten çiftir Suri adında 14 yaşında bir kızı bulunuyor.

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Boşanmadan sonra Tom Cruise, annesiyle birlikte yaşayan kızına hiç ilgi göstermediği iddialarıyla sürekli olarak gündeme geldi.

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