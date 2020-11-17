AltÄ± saniyede kazandÄ±ÄŸÄ± milyonlarÄ± buraya yatÄ±rdÄ±

Tik Tok fenomeni olarak bilinen Zach King, Los Angeles'ta 3.25 milyon dolara yeni bir malikane satÄ±n aldÄ±.Â King'in satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± bu malikane sunduÄŸu olanaklar ve geniÅŸ arazisiyle dikkat Ã§ekiyor.Â 1990 doÄŸumlu olan Zach King, aslÄ±nda bir Youtuber olarak tanÄ±ndÄ±. ArdÄ±ndan Vine iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± videolarla dikkat Ã§ekti. Son olarak da bir Tik Tok fenomenine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.Tam adÄ± Zachary Michael King olan fenomen, Ã‡inli bir baba ile Avustralya- Nikaragua melezi bir annenin oÄŸlu.King, ilk videolarÄ±nÄ± henÃ¼z 7 yaÅŸÄ±ndayken Ã§ekmeye baÅŸladÄ±. Bundan 7 yÄ±l sonra bir bilgisayar, kameralar ve bir de tripod alarak bu alanda iddialÄ± giriÅŸimlerde bulunmaya baÅŸladÄ±.AynÄ± zamanda bir illÃ¼zyonist olan Zach King, sihirli sarmaÅŸÄ±klar olarak bilinen altÄ± saniyelik videolarÄ±yla biliniyor.Â King, bu videolarda sanki sihir yapÄ±yormuÅŸ gibi dijital olarak dÃ¼zenlenen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergiliyor.Zach King, ilk videolarÄ±nÄ± 2008 yÄ±lÄ±nda Youtube'da yayÄ±nlamaya baÅŸladÄ±. 2013'te de o dÃ¶nemin en gÃ¶zde video paylaÅŸÄ±m platformlarÄ±ndan biri olan Vine'a geÃ§ti.2016'da ise kendisine bugÃ¼nkÃ¼ ÅŸÃ¶hretini kazandÄ±ran Tik Tok'taki ilk videosunu yayÄ±nladÄ±. Bir anda yaklaÅŸÄ±k 44 milyon takipÃ§i edindi. Bu sayede de Tik Tok'ta en Ã§ok takip edilen ikinci kullanÄ±cÄ± oldu.Â Zach King, bundan 10 yÄ±l Ã¶nce bir bilgisayar firmasÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen yarÄ±ÅŸmada birinci oldu. Bundan Ã¼Ã§ yÄ±l sonra Youtube'da NextUp Creators yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± kazandÄ±.2015 yÄ±lÄ±nda eÅŸi Rachel Holm ile The Amazing Race'in 28'inci sezonunda yarÄ±ÅŸtÄ±. Genel sÄ±ralamada altÄ±ndÄ± oldu ama yarÄ±ÅŸmanÄ±n dokuzuncu ayaÄŸÄ±nda elendi.Â Â Zach King ile eÅŸi Rachel Holm, 2014 yÄ±lÄ±nda evlendiler. Ã‡iftin iki tane Ã§ocuÄŸu var. Fakat King ve eÅŸi bu Ã§ocuklarÄ± biyolojik olarak dÃ¼nyaya getirmek yerine evlat edinmeyi tercih ettiler.King Ã§iftinin satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± bu yeni malikanenin dÃ¶rt yatak odasÄ± ve dÃ¶rt buÃ§uk banyosu bulunuyor.Â Ã‡ok geniÅŸ bir arazi iÃ§inde yer alan mÃ¼lk, 1990 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edildi. Fakat aradan geÃ§en zaman iÃ§inde renovasyondan geÃ§irildi.