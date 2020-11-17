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Haber GiriÅŸ: 17 KasÄ±m 2020 - 12:20 | 

AltÄ± saniyede kazandÄ±ÄŸÄ± milyonlarÄ± buraya yatÄ±rdÄ±

Sosyal medya iÃ§in Ã§ektiÄŸi altÄ± saniyelik videolar sayesinde hem ÅŸÃ¶hret hem de servet kazanan fenomen, bir Ã§Ä±rpÄ±da 3 milyon dolarÄ±n Ã¼zerinde para harcadÄ±.

Backgrid UK, InstagramÂ 

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13. 25 MÄ°LYON DOLARA SATIN ALDI
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3. 25 MÄ°LYON DOLARA SATIN ALDI

Tik Tok fenomeni olarak bilinen Zach King, Los Angeles'ta 3.25 milyon dolara yeni bir malikane satÄ±n aldÄ±.

2GENÄ°Åž BÄ°R ARAZÄ° ÃœZERÄ°NDE Ä°NÅžA EDÄ°LDÄ°
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GENÄ°Åž BÄ°R ARAZÄ° ÃœZERÄ°NDE Ä°NÅžA EDÄ°LDÄ°

Â King'in satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± bu malikane sunduÄŸu olanaklar ve geniÅŸ arazisiyle dikkat Ã§ekiyor.Â

3SOSYAL MEDYA FENOMENÄ°
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SOSYAL MEDYA FENOMENÄ°

1990 doÄŸumlu olan Zach King, aslÄ±nda bir Youtuber olarak tanÄ±ndÄ±. ArdÄ±ndan Vine iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± videolarla dikkat Ã§ekti. Son olarak da bir Tik Tok fenomenine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

4MELEZ BÄ°R AÄ°LENÄ°N OÄžLU
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MELEZ BÄ°R AÄ°LENÄ°N OÄžLU

Tam adÄ± Zachary Michael King olan fenomen, Ã‡inli bir baba ile Avustralya- Nikaragua melezi bir annenin oÄŸlu.

5Ä°LK VÄ°DEOLARINI 7YAÅžINDAYKEN Ã‡EKTÄ°
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Ä°LK VÄ°DEOLARINI 7YAÅžINDAYKEN Ã‡EKTÄ°

King, ilk videolarÄ±nÄ± henÃ¼z 7 yaÅŸÄ±ndayken Ã§ekmeye baÅŸladÄ±. Bundan 7 yÄ±l sonra bir bilgisayar, kameralar ve bir de tripod alarak bu alanda iddialÄ± giriÅŸimlerde bulunmaya baÅŸladÄ±.

6SÄ°HÄ°RLÄ° SARMAÅžIKLAR Ä°LE TANINDA
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SÄ°HÄ°RLÄ° SARMAÅžIKLAR Ä°LE TANINDA

AynÄ± zamanda bir illÃ¼zyonist olan Zach King, "sihirli sarmaÅŸÄ±klar" olarak bilinen altÄ± saniyelik videolarÄ±yla biliniyor.Â 

7DÄ°JÄ°TAL DÃœZENLEMELER
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DÄ°JÄ°TAL DÃœZENLEMELER

King, bu videolarda sanki sihir yapÄ±yormuÅŸ gibi dijital olarak dÃ¼zenlenen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergiliyor.

82000DEN BU YANA TANINIYOR
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2000'DEN BU YANA TANINIYOR

Zach King, ilk videolarÄ±nÄ± 2008 yÄ±lÄ±nda Youtube'da yayÄ±nlamaya baÅŸladÄ±. 2013'te de o dÃ¶nemin en gÃ¶zde video paylaÅŸÄ±m platformlarÄ±ndan biri olan Vine'a geÃ§ti.

9TÄ°K TOK FENOMENÄ° OLDU
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TÄ°K TOK FENOMENÄ° OLDU

2016'da ise kendisine bugÃ¼nkÃ¼ ÅŸÃ¶hretini kazandÄ±ran Tik Tok'taki ilk videosunu yayÄ±nladÄ±.

10BÄ°R ANDA 44 MÄ°LYON TAKÄ°PÃ‡Ä°
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BÄ°R ANDA 44 MÄ°LYON TAKÄ°PÃ‡Ä°

Bir anda yaklaÅŸÄ±k 44 milyon takipÃ§i edindi. Bu sayede de Tik Tok'ta en Ã§ok takip edilen ikinci kullanÄ±cÄ± oldu.

11YARIÅžMALARDA Ã–DÃœL KAZANDI
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YARIÅžMALARDA Ã–DÃœL KAZANDI

Â Zach King, bundan 10 yÄ±l Ã¶nce bir bilgisayar firmasÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen yarÄ±ÅŸmada birinci oldu. Bundan Ã¼Ã§ yÄ±l sonra Youtube'da NextUp Creators yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± kazandÄ±.

12EÅžÄ°YLE BÄ°RLÄ°KTE YARIÅžTI
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EÅžÄ°YLE BÄ°RLÄ°KTE YARIÅžTI

2015 yÄ±lÄ±nda eÅŸi Rachel Holm ile The Amazing Race'in 28'inci sezonunda yarÄ±ÅŸtÄ±.

13O DA YARIÅžMADAN ELENDÄ°
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O DA YARIÅžMADAN ELENDÄ°

Genel sÄ±ralamada altÄ±ndÄ± oldu ama yarÄ±ÅŸmanÄ±n dokuzuncu ayaÄŸÄ±nda elendi.Â 

14Ä°KÄ° Ã‡OCUK EVLAT EDÄ°NDÄ°LER
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Ä°KÄ° Ã‡OCUK EVLAT EDÄ°NDÄ°LER

Â Zach King ile eÅŸi Rachel Holm, 2014 yÄ±lÄ±nda evlendiler. Ã‡iftin iki tane Ã§ocuÄŸu var. Fakat King ve eÅŸi bu Ã§ocuklarÄ± biyolojik olarak dÃ¼nyaya getirmek yerine evlat edinmeyi tercih ettiler.

15DÃ–RT YATAK ODALI
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DÃ–RT YATAK ODALI

King Ã§iftinin satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± bu yeni malikanenin dÃ¶rt yatak odasÄ± ve dÃ¶rt buÃ§uk banyosu bulunuyor.Â 

161990DA Ä°NÅžA EDÄ°LDÄ°
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1990'DA Ä°NÅžA EDÄ°LDÄ°

Ã‡ok geniÅŸ bir arazi iÃ§inde yer alan mÃ¼lk, 1990 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edildi. Fakat aradan geÃ§en zaman iÃ§inde renovasyondan geÃ§irildi.

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