AltÄ± saniyede kazandÄ±ÄŸÄ± milyonlarÄ± buraya yatÄ±rdÄ±

Ä°KÄ° Ã‡OCUK EVLAT EDÄ°NDÄ°LER Â Zach King ile eÅŸi Rachel Holm, 2014 yÄ±lÄ±nda evlendiler. Ã‡iftin iki tane Ã§ocuÄŸu var. Fakat King ve eÅŸi bu Ã§ocuklarÄ± biyolojik olarak dÃ¼nyaya getirmek yerine evlat edinmeyi tercih ettiler.