Hayatımın mutlak aşkısın, seni böyle sevmek canımı yakıyor

Bu arada sosyal medya aracılığıyla takipçilerine de iyi dileklerini gönderiyorlar. İşte ünlülerin çok konuşulan o kutlama pozları.Ariana Grande yeni nişanlandığı Daltom Gomez ile çekilen bu pozunu paylaştı. Kısa bir süre önce anne olan model Gigi Hadid, 1995 yılında Noel Baba ile çekilen bu pozuyla takipçilerinin Noel'ini kutladı. Bella Hadid de babası Mohamad Hadid ile yemek yaparken çekilen bu videoyu takipçileriyle paylaştı. Çekim için Ibiza'da bulunan Demi Rose, Noel Baba'ya gönderme yapan bu kırmızı sabahlıklı pozunu paylaştı. Camila Cabello, sevgilisi Shawn Mendes ile çekilen bu pozunu Teşekürler Noel Baba, bu uzun boylu, tatlı ve komik çocuk için notuyla birlikte paylaştı. Bu yılın en çok aşk kokan pozları Justin Bieber ile Hayley Balwin Bieber'dan geldi. Justin Bieber, eşi Hayley Baldwin Bieber'a takıntılı olduğunu ifade etti. Bieber, eşini bütün var oluşunun mutlak aşkı olarak tanımları ve Sana öylesine takıntılıyım ki, aslında bu canımı yakıyor diye yazdı. David ve Victoria Beckham, Noel kutlaması için pijamalarıyla bir araya geldi. Cotswolds'daki kır evlerinde çekilen bu pozu da David Beckham, sosyal medya sayfasında paylaştı.Brooke Shields'ın süslü ağacıyla verdiği poza beğeni yağdı. Elizabeth Hurley, kendi koleksiyonunda yer alan bu kırmızı bikiniyle verdiği pozu paylaştı. Bu paylaşımın en ilginç yanı Hurley'in yanına photoshop yardımıyla konulan kutup ayıları oldu. Hurley daha sonra da oğlu Damian ile bir örnek kazaklar giydikleri bu pozu paylaştı. Hayley Baldwin Bieber ve Justin Bieber'in kutlama pozu. Helena Christinsen de evini süsledi ve bu pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Irina Shayk'ın kardan adamlı pozu.Kendall Jenner'ın lüks evinde çektiği poz. Kylie Jenner da kırmızı elbisesi ve aynı renk terlikleriyle bu pozu paylaştı. Demi Moore ve kızlarının Noel partisi pozu.Natalia Vodionavo, bu pozunda kendi kurduğu Naked Hearts adlı yardım vakfının kampanyasını da duyurdu. Paulina Porizkova'nın geçmiş Noel günlerinden kalan paylaşımı. Porizkova, bu yıl daha küçük bir eve taşındı ve ağacı da daha küçüktü.Cristiano Ronaldo ve nişanlısı Georgina Rodriguez'in aile pozu. Selena Gomez sevdiği köpeğiyle birlikte bu pozu paylaştı. Sofia Vergara ve kocası Joe Manganiello herkese bu pozla iyi dileklerini gönderdi. Vergara, annesi, kardeşi ve yeğeniyle çekilen bu pozu da paylaştı. Kate Hudson, çocuklarının bu fotoğrafını paylaşıp iyi dileklerini ifade etti.