Temel ihtiyaç kredisi baÅŸvuru ve sonuçlarÄ± sorgulama ekranÄ±: Ziraat BankasÄ± VakÄ±fbank Halkbank
10 bin lira kredi ve 6 ay erteleme imkanÄ± tanÄ±yan temel ihtiyaÃ§ kredisi baÅŸvurusu sorgulama iÅŸlemi birkaÃ§ adÄ±mda gerÃ§ekleÅŸtirilebiliyor. Halkbank, VakÄ±fbank ve Ziraat BankasÄ± temel ihtiyaÃ§ kredisi baÅŸvuru ve sorgulama iÅŸlemi, resmi internet siteleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gerÃ§ekleÅŸiyor. 36 ay vade ve 6 ay Ã¶demesiz dÃ¶nem ile kolayca Ã§ekilebilen temel ihtiyaÃ§ destek kredisi, 0,49 faiz oranÄ± ile Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor. Peki, Halkbank VakÄ±fbank Ziraat BankasÄ± destek kredisi baÅŸvuru ve sorgulama iÅŸlemi nasÄ±l yapÄ±labilecek? Ä°ÅŸte, pek Ã§ok kiÅŸiyi yakÄ±ndan ilgilendiren Halkbank VakÄ±fbank Ziraat BankasÄ± destek kredisi sorgulama ve baÅŸvuru ekranÄ±
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Ziraat BankasÄ±, VakÄ±fbank ve Halkbank ile 36 ay vade ve 6 ay Ã¶demesiz dÃ¶neme sahip olan temel ihtiyaÃ§ destek kredisi baÅŸvurusu alÄ±nmaya devam ediliyor. 3 bin, 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin liraya kadar tahsis edilen temel ihtiyaÃ§ kredisi sorgulama iÅŸlemi ise yine Ziraat BankasÄ± Halkbank VakÄ±fbank internet siteleri Ã¼zerinden yapÄ±labiliyor. 0,49 faiz ile geri Ã¶denecek olan temel ihtiyaÃ§ kredisi baÅŸvuru iÅŸlemi iÃ§in kiÅŸisel bilgiler ve ailenin maddi durumunun belirtilmesi gerekiyor. Peki, Temel ihtiyaÃ§ destek kredisi baÅŸvurusu ve kredi sonuÃ§larÄ± sorgulama ekranÄ± nereden gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenir? Ä°ÅŸte, o konu hakkÄ±nda merak edilen bazÄ± bilgiler
Kredinin kullandÄ±rÄ±lma ÅŸartlarÄ± ise oldukÃ§a uygun. 6 ay geri Ã¶demesiz olarak kredi hesaplara geÃ§iliyor. 6 aydan sonra ise Ã¶demeler baÅŸlÄ±yor.
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FAÄ°Z ORANI
Temel ihtiyaÃ§ kredisinde faiz/finansman oranÄ± yÃ¼zde 0.49 olarak belirlendi. Kredi tahsis Ã¼creti olarak da 50 lira alÄ±nacak. Efektif yÄ±llÄ±k faiz/finansman oranÄ± yÃ¼zde 7.5665 oldu.
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Ã–DEMELER KASIM-ARALIK AYINDA BAÅžLIYOR
BaÅŸvuru tarihine gÃ¶re Ã¶deme takvimi de kolaylÄ±kla belirleniyor. BaÅŸvuru gÃ¼nÃ¼nden tam 6 ay sonrasÄ± seÃ§ilerek Ã¶demeler yapÄ±labiliyor. Nisan ayÄ±nda baÅŸvuranlar KasÄ±mâ€™da, MayÄ±s ayÄ±nda baÅŸvuranlar ise AralÄ±k ayÄ±nda ilk taksitlerini Ã¶deyecek.