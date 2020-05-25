MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerEkonomi HaberleriTemel ihtiyaç kredisi baÅŸvuru ve sonuçlarÄ± sorgulama ekranÄ±: Ziraat BankasÄ± VakÄ±fbank Halkbank
GeriEkonomi Temel ihtiyaç kredisi baÅŸvuru ve sonuçlarÄ± sorgulama ekranÄ±: Ziraat BankasÄ± VakÄ±fbank Halkbank
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Galeri :

Ekonomi
Haber GiriÅŸ: 25 MayÄ±s 2020 - 11:27,

Temel ihtiyaç kredisi baÅŸvuru ve sonuçlarÄ± sorgulama ekranÄ±: Ziraat BankasÄ± VakÄ±fbank Halkbank

10 bin lira kredi ve 6 ay erteleme imkanÄ± tanÄ±yan temel ihtiyaÃ§ kredisi baÅŸvurusu sorgulama iÅŸlemi birkaÃ§ adÄ±mda gerÃ§ekleÅŸtirilebiliyor. Halkbank, VakÄ±fbank ve Ziraat BankasÄ± temel ihtiyaÃ§ kredisi baÅŸvuru ve sorgulama iÅŸlemi, resmi internet siteleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gerÃ§ekleÅŸiyor. 36 ay vade ve 6 ay Ã¶demesiz dÃ¶nem ile kolayca Ã§ekilebilen temel ihtiyaÃ§ destek kredisi, 0,49 faiz oranÄ± ile Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor. Peki, Halkbank VakÄ±fbank Ziraat BankasÄ± destek kredisi baÅŸvuru ve sorgulama iÅŸlemi nasÄ±l yapÄ±labilecek? Ä°ÅŸte, pek Ã§ok kiÅŸiyi yakÄ±ndan ilgilendiren Halkbank VakÄ±fbank Ziraat BankasÄ± destek kredisi sorgulama ve baÅŸvuru ekranÄ±

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Ziraat BankasÄ±, VakÄ±fbank ve Halkbank ile 36 ay vade ve 6 ay Ã¶demesiz dÃ¶neme sahip olan temel ihtiyaÃ§ destek kredisi baÅŸvurusu alÄ±nmaya devam ediliyor. 3 bin, 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin liraya kadar tahsis edilen temel ihtiyaÃ§ kredisi sorgulama iÅŸlemi ise yine Ziraat BankasÄ± Halkbank VakÄ±fbank internet siteleri Ã¼zerinden yapÄ±labiliyor. 0,49 faiz ile geri Ã¶denecek olan temel ihtiyaÃ§ kredisi baÅŸvuru iÅŸlemi iÃ§in kiÅŸisel bilgiler ve ailenin maddi durumunun belirtilmesi gerekiyor. Peki, Temel ihtiyaÃ§ destek kredisi baÅŸvurusu ve kredi sonuÃ§larÄ± sorgulama ekranÄ± nereden gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenir? Ä°ÅŸte, o konu hakkÄ±nda merak edilen bazÄ± bilgiler

HALKBANK, ZÄ°RAAT BANKASI, VAKIFBANK BÄ°REYSEL TEMEL Ä°HTÄ°YAÃ‡ KREDÄ°SÄ° BAÅžVURU SONUÃ‡LARI SORGULAMA

BaÅŸvuru sorgulama ve baÅŸvuru yapma ekranÄ± iÃ§in bu ve sonraki sayfayÄ± kullanabilirsiniz.

ZÄ°RAAT BANKASI DESTEK KREDÄ°SÄ° BAÅžVURU SORGULAMA EKRANI

VAKIFBANK DESTEK KREDÄ°SÄ° BAÅžVURU SORGULAMA EKRANI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

Halkbank baÅŸvurularÄ±nÄ± sorgulamak iÃ§in Halkbank Mobil Åžubesine giriÅŸ yaparak; Krediler >Yeni Kredi BaÅŸvurusu ve Sorgulama >BaÅŸvurularÄ±m> OnaylÄ± Bireysel Temel Ä°htiyaÃ§ Destek Kredisi adÄ±mlarÄ±nÄ± izlemek yeterli olacak.

BaÅŸvuru iÃ§in lÃ¼tfen sonraki sayfaya geÃ§iniz.

2
Abone Olgoogle-news

Temel ihtiyaÃ§ kredisi iÃ§in baÅŸvurular aÅŸaÄŸÄ±daki ekranlar Ã¼zerinden yapÄ±lacak;

VAKIFBANK DESTEK KREDÄ°SÄ° BAÅžVURU EKRANI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

ZÄ°RAAT BANKASI DESTEK KREDÄ°SÄ° BAÅžVURU EKRANI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

Â HALKBANK DESTEK KREDÄ°SÄ° BAÅžVURU EKRANI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

3
Abone Olgoogle-news

6 AY GERÄ° Ã–DEMESÄ°Z, 30 AY Ã–DEME OLACAK

Kredinin kullandÄ±rÄ±lma ÅŸartlarÄ± ise oldukÃ§a uygun. 6 ay geri Ã¶demesiz olarak kredi hesaplara geÃ§iliyor. 6 aydan sonra ise Ã¶demeler baÅŸlÄ±yor.

4
Abone Olgoogle-news

FAÄ°Z ORANI

Temel ihtiyaÃ§ kredisinde faiz/finansman oranÄ± yÃ¼zde 0.49 olarak belirlendi. Kredi tahsis Ã¼creti olarak da 50 lira alÄ±nacak. Efektif yÄ±llÄ±k faiz/finansman oranÄ± yÃ¼zde 7.5665 oldu.

5
Abone Olgoogle-news

Ã–DEMELER KASIM-ARALIK AYINDA BAÅžLIYOR

BaÅŸvuru tarihine gÃ¶re Ã¶deme takvimi de kolaylÄ±kla belirleniyor. BaÅŸvuru gÃ¼nÃ¼nden tam 6 ay sonrasÄ± seÃ§ilerek Ã¶demeler yapÄ±labiliyor. Nisan ayÄ±nda baÅŸvuranlar KasÄ±mâ€™da, MayÄ±s ayÄ±nda baÅŸvuranlar ise AralÄ±k ayÄ±nda ilk taksitlerini Ã¶deyecek.

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi