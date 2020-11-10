Temaslı kişi ne zaman test yaptırmalı? Covid 19 testi hakkında bilgiler

Covid-19 testlerininin ‘PCR’ ve ‘antikor testi’ olarak ikiye ayrıldığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Ekici, PCR testlerinde yalancı pozitif veya negatif sonuçlar çıkabileceğini vurgulayarak, testlerde zamanlamanın çok önemli olduğunu söyledi.



Antikor testlerinin ise tarama veya toplum bağışıklığını tespit etmek amacıyla yapılabileceğini ifade eden Mustafa Ekici, “Antikor testleri ile asemptomatik kişiler de tespit edilerek toplumdaki yaygınlık oranı tespit edilebilir” dedi.



Koronavirüs (Covid-19) hastalığının laboratuvar teşhisi için PCR ve antikor (serolojik) testleri uygulanıyor. Uygulanan bu iki testle ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Mustafa Ekici, “PCR testleri hastalığın ilk döneminde, vücutta daha antikor oluşmadığı dönemde yapılan testlerdir. Hastanın boğaz, burun ve genzinden sürüntü alınarak yapılır. Pozitif değer, kesin tanı olarak kabul edilir. Sonucun negatif çıkması ise kesin olarak hastalığın olmadığı anlamına gelmez. Hâlâ kişide Covid-19 hastalık bulguları görülüyorsa, tekrar değerlendirilip gerekirse ikinci kez sürüntü alınarak bir test daha yapılır” diye konuştu.



