Televizyonda bayram coşkusu

Yeşilçam nostaljisi Show TV, bayramın ilk günü Yeşilçam klasiği “Bizim Aile”yi saat 20.00’de ekrana getiriyor. Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Halit Akçatepe gibi usta oyuncuların yer aldığı 1976 yapımı filmin konusu şöyle: Yaşar Usta, üç çocuğu ile dul kalmış bir adamdır. Yaşar Usta ile aynı mahallede yaşayan komşusu Melek Hanım da 3 çocuğu ile zamanında dul kalmış, çocuklarını yetiştirmenin tüm zorluklarına katlanmıştır. Mahalledeki komşu ise Melek ile Yaşar Usta’nın tam birbirlerine göre olduğunu düşünürler. Ne yapar eder çöpçatanlık yaparak bu iki yalnız insanı evlendirir.