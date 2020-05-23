Televizyonda bayram coşkusu

Kanal D fark yaratan programlarıyla Ramazan Bayramı’nın coşkusunu ekrana taşıyacak.
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1
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Çark dönüyor
Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla Çarkıfelek, neşesi, eğlencesi ve değerli ödülleriyle bayramın ilk iki akşamı (Pazar-Pazartesi) saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.
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Onur Büyüktopçu bayramın birinci günü Bülent Serttaş ve Kutsi’yi ağırlayacak. İki ünlü isim hem birbirinden güzel şarkılarıyla izleyenleri müziğe doyuracak hem de eğlenceli anlarıyla izleyenleri güldürecek. Programın pazartesi günü yayınlanacak bölümüne Gonca Vuslateri, Cenk Eren ve Sedef İybar konuk olacak.
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Tatlıses’in son konseri
Bayramın 3’üncü akşamı Türk müziğinin sevilen sesi İbrahim Tatlıses’in konseri ekrana gelecek. Uzun süredir sahnelerden uzak kalan Tatlıses’in Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiği son konser saat 20.00’den itibaren yayınlanacak. Açıkhava’da 5 binden fazla seyircinin dinlediği şarkılarına, bu kez ekran başındakiler eşlik edecek.
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Müzik keyfi
Cumhurbaşkanlığı’nın düzenlediği “Evde Bayram Konserleri” kapsamında yer alan Fettah Can konseri, 25 Mayıs Pazartesi akşamı Kanal D’de yayınlanacak. İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi’nde gerçekleşen konser, saat 22.30’da ekrana gelecek. Fettah Can, sevilen parçalarıyla müzik ziyafeti verecek.
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Yeşilçam nostaljisi
Show TV, bayramın ilk günü Yeşilçam klasiği “Bizim Aile”yi saat 20.00’de ekrana getiriyor. Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Halit Akçatepe gibi usta oyuncuların yer aldığı 1976 yapımı filmin konusu şöyle: Yaşar Usta, üç çocuğu ile dul kalmış bir adamdır. Yaşar Usta ile aynı mahallede yaşayan komşusu Melek Hanım da 3 çocuğu ile zamanında dul kalmış, çocuklarını yetiştirmenin tüm zorluklarına katlanmıştır. Mahalledeki komşu ise Melek ile Yaşar Usta’nın tam birbirlerine göre olduğunu düşünürler. Ne yapar eder çöpçatanlık yaparak bu iki yalnız insanı evlendirir.
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Kelime avı
Ali İhsan Varol’un sunduğu yarışma programı “Kelime Oyunu” bayramın üçüncü günü (salı) saat 19.45’te teve2’de yeni bölümüyle ekrana geliyor. Yeni bölümde Ezgi, Alp, Tugay, Candan ve Dilara isimli yarışmacılar doğru kelimeleri bulmaya çalışıyor.
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O Anın Hikayesi
Birbirinden renkli isimler bayramı NTV’nin “O Anın Hikayesi” adlı özel yayınında kutluyor. Bayramın ilk günü “O Anın Hikayesi” adlı özel yayına saat 12.15’te Zihni Göktay konuk oluyor. 16.15’teki yayına ise Suzan Kardeş katılıyor. İkinci gün saat 09.15’te “O Anın Hikayesi”ne konuk olan Selami Şahin, hayatının önemli anlarını fotoğrafları üzerinden Tuğba Dural’a anlatıyor. 16.15’teki yayında ise Behzat Uygur, Gülay Afşar’a konuk oluyor. Üçüncü gün 09.15’teki yayında Seda Öğretir, Yeşilçam’ın usta ismi Ediz Hun’u ağırlıyor.
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Şeffaf sohbet
Güneri Cıvaoğlu, bayramın birinci günü “Şeffaf Oda”nın bayram özel yayınında Mustafa Ceceli ve Irmak Arıcı’yı ağırlıyor. Müzik üzerine keyifli bir sohbete imza atılan program ikilinin düetleriyle renkleniyor.
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Yarış sevenlere
Survivor Ünlüler-Gönüllüler’in yeni bölümü pazar akşamı saat 20.00’de TV8’de yayınlanacak. Yarışmacılar Survivor’ın eğlenceli oyunu “Anlat Bakalım”da en fazla kelimeyi bulmak için yarışacak. Kanalda bayramın ikinci günü ise saat 15.45’te “Lezzet Düşkünleri” adlı yeni bir yarışma başlayacak. Ünlü şef Gabriele Sponza’nın sunumuyla ekrana gelecek programda 5 çift, 2’li takımlar halinde yarışacak.
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8 saatlik yayın
TRT 1, Ramazan Bayramı coşkusunu 8 saat boyunca canlı yayınlanacak “Bayram Özel” programıyla ekranlara taşıyor. Bayramın birinci günü 11.00 ile 19.00 saatleri arasında ekrana gelecek programın yayın merkezi İstanbul olacak.Ankara ve İzmir’ de bu uzun yayının diğer merkezleri. TRT İstanbul stüdyolarında oyuncu Şoray Uzun, AnkaraHamamönü Meydanı’nda Banu Tarancı ve İzmir Gündoğdu Meydanı’nda ise Berrin Turan’ın sunumları ile ekrana gelecek olan programa Erzurum, Diyarbakır, Antalya, Trabzon ve Adana gibi şehirler de bağlantılarıyla eşlik edecek.
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Film şöleni
TRT 1 bayram boyunca birbirinden keyifli filmlerle ekran başındakilere sinema şöleni yaşatacak. Kanalda bayramın ilk günü saat 20.00’de “Madagaskar”, 21.00’de “Yeni Hayat” adlı filmler ekrana gelecek. İkinci günü 20.00’de “Madagaskar 2: Afrika”, 21.45’te “Akıllara Seza” izleyiciyle buluşacak. Üçüncü günü ise saat 20.00’de “Madagaskar 3: Avrupa’nın En Çok Arananları” filmi yayınlanacak.
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Müzik ve komedi
Kubat’ın Cumhurbaşkanlığı’nın düzenlediği “Evde Bayram Konserleri” kapsamında verdiği konser bayramın ilk günü saat 20.00’de Star TV’de ekrana gelecek. Bu konserin ardından saat 21.00’de kanalda 2017 yapımı komedi filmi “Kolonya Cumhuriyeti” izleyiciyle buluşacak.
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Ekranda sinema keyfi
atv bayram boyunca yayınlayacağı filmlerle akşamınıza keyif katacak. Kanalda bayramın ilk günü saat 20.00’de “Pete ve Ejderhası”, 22.00’de “Maide’nin Altın Günü” yayınlanacak. Pazartesi akşamı saat 20.00’de “Emoji Filmi”, 21.45’te “Kardeşim Benim 2” izleyiciyle buluşacak. Üçüncü gün ise saat 21.00’de “Karlar Ülkesi” ekranda olacak.