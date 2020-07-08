Tatil sevinci

Sosyal medya ve televizyon yıldızı, taçlı güzel, sevgilisiyle birlikte tatil keyfi yaptı.
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SEVGİLİYLE DENİZ KEYFİ
2012 yılının Kainat Güzeli ve moda blogger'ı Olivia Culpo sevgilisi Christian McCaffrey ile birlikte Karayip tatiline çıktı. Culpo, tatilde çekilen pozlarını da bol bol sosyal medyadan paylaştı.
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Culpo'nun tatil neşesini yansıtan pozları takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni topladı.
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ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNİ YARIDA BIRAKTI
Olivia Culpo, 1992 yılında ABD'de Rhode Island'da dünyaya geldi. Ailesinin ortanca kızı olan Culpo, Boston Üniversitesi'nde eğitime başladı. Ama yarıda bıraktı.
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FİLARMONİ ORKESTRASI'NDA ÇALDI
O dönemde çello çalmaya başlayan Culpo, Rhode Island Gençlik Filarmoni Orkestrası'nda çalmaya başladı. Daha sonra Rhode Island Filarmonik Oda Topluluğu'na geçti. Kuzey Carolina'da Brevard Music Center'a devam etti.
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TAÇLI GÜZEL
2012 yılında Rhode Island'da yapılan güzellik yarışmasında birincilik ödülü kazandı. Aynı yıl ABD Güzeli sonra da Kainat Güzeli seçildi.
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SOSYAL MEDYA SAYESİNDE ÜNLÜ OLDU
Olivia Culpo, 2000'lerin başında sosyal medya paylaşımları sayesinde bu alanda adını duyurdu. Çok sayıda güzellik ve giyim markasıyla işbirlikleri yaparak bu alanda servet edindi.
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GÖNÜL İLİŞKİLERİYLE DE KONUŞULDU
Nick Jonas ve Tim Tebow ile yaşadığı romantik ilişkilerle de dikkat çeken Culpo bir süredir futbolcu Christian McCaffrey ile birlikte.