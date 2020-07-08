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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 08 Temmuz 2020 - 16:30,

Tatil sevinci

Sosyal medya ve televizyon yıldızı, taçlı güzel, sevgilisiyle birlikte tatil keyfi yaptı.

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1SEVGİLİYLE DENİZ KEYFİ
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SEVGİLİYLE DENİZ KEYFİ

2012 yılının Kainat Güzeli ve moda blogger'ı Olivia Culpo sevgilisi Christian McCaffrey ile birlikte Karayip tatiline çıktı. Culpo, tatilde çekilen pozlarını da bol bol sosyal medyadan paylaştı.

2SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Culpo'nun tatil neşesini yansıtan pozları takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni topladı.

3ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNİ YARIDA BIRAKTI
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ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNİ YARIDA BIRAKTI

Olivia Culpo, 1992 yılında ABD'de Rhode Island'da dünyaya geldi. Ailesinin ortanca kızı olan Culpo, Boston Üniversitesi'nde eğitime başladı. Ama yarıda bıraktı. 

4FİLARMONİ ORKESTRASINDA ÇALDI
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FİLARMONİ ORKESTRASI'NDA ÇALDI

O dönemde çello çalmaya başlayan Culpo, Rhode Island Gençlik Filarmoni Orkestrası'nda çalmaya başladı. Daha sonra Rhode Island Filarmonik Oda Topluluğu'na geçti. Kuzey Carolina'da Brevard Music Center'a devam etti.

5TAÇLI GÜZEL
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TAÇLI GÜZEL

2012 yılında Rhode Island'da yapılan güzellik yarışmasında birincilik ödülü kazandı. Aynı yıl ABD Güzeli sonra da Kainat Güzeli seçildi.

6SOSYAL MEDYA SAYESİNDE ÜNLÜ OLDU
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SOSYAL MEDYA SAYESİNDE ÜNLÜ OLDU

 Olivia Culpo, 2000'lerin başında sosyal medya paylaşımları sayesinde bu alanda adını duyurdu. Çok sayıda güzellik ve giyim markasıyla işbirlikleri yaparak bu alanda servet edindi.

7GÖNÜL İLİŞKİLERİYLE DE KONUŞULDU
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GÖNÜL İLİŞKİLERİYLE DE KONUŞULDU

Nick Jonas ve Tim Tebow ile yaşadığı romantik ilişkilerle de dikkat çeken Culpo bir süredir futbolcu Christian McCaffrey ile birlikte.

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