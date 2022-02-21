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Taşıt kredisi hesaplama 2022: BDDK araç kredi limitlerini değiştirdi! 2022 taşıt kredi oranları ne kadar oldu?

#Taşıt Kredisi#Bddk#Araç Kredi Hesaplama

Taşıt kredisi hesaplama 2022 araç alacak olan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Araba almak isteyenlere sağlanan taşıt kredisi oranlarında değişikliğe gidildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamaya göre taşıt kredisinde vade sayısı 48 aya çıkarıldı. Nihai fatura değeri 400 bin TL'nin üzerinde olan araçlarda 36 ay kredi kullanılacak. Buna göre 400 bin TL'lik bir araçta kredi oranı yüzde 70 oldu. Peki, 2022 taşıt kredi oranları ne kadar oldu? İşte, taşıt kredisi hesaplama işlemi ve araç kredi oranları hakkında yapılan son dakika açıklamanın detayları.

1/6Taşıt kredisi hesaplama 2022: BDDK araç kredi limitlerini değiştirdi 2022 taşıt kredi oranları ne kadar oldu

Taşıt kredisi ne kadar? sorusu araç almayı planlayanların odaklandığı konuların başında geliyor. Otomobil sahibi olmada önemli bir yer tutan bireysel taşıt kredileriyle ilgili vade ve oranları ile ilgili değişiklik yapıldı. Merkez Bankası verilerine göre, taşıt kredilerinde bireysel kredilerin oranı yüzde 20’lere kadar gerilerken BDDK'dan yapılan açıklamaya göre taşıt kredisinde vade sayısı ise 48 aya çıkarıldı. Nihai fatura değeri 400 bin TL ve altında olan taşıtlar için yüzde 70’i aşamaması karar verildi.

2/6TAŞIT KREDİSİ VADE ORANLARI NE KADAR OLDU

TAŞIT KREDİSİ VADE ORANLARI NE KADAR OLDU?

Otomotiv Kredi limitleri ve vade sayısında değişikliğe giden BDDK’nın yaptığı yazılı açıklama şu şekilde;

Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırları şöyle oldu:

* Nihai fatura değeri 400 bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay,v

3/6Taşıt kredisi hesaplama 2022: BDDK araç kredi limitlerini değiştirdi 2022 taşıt kredi oranları ne kadar oldu

* Nihai fatura değeri 400 bin Türk Lirasının üzerinde olup 800 bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 36 ay,

* Nihai fatura değeri 800 bin Türk Lirasının üzerinde olup 1 milyon 200 bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 24 ay,

* Nihai fatura değeri 1 milyon 200 bin Türk Lirasının üzerinde olup 2 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 ay.

4/6ARAÇ KREDİSİ HESAPLAMA ORANLARI

ARAÇ KREDİSİ HESAPLAMA ORANLARI

Otomotiv Kredi limitleri ve vade sayısında değişikliğe giden BDDK’nın yaptığı yazılı açıklama şu şekilde;

Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırları şöyle oldu:

* Nihai fatura değeri 400 bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay,

5/6Taşıt kredisi hesaplama 2022: BDDK araç kredi limitlerini değiştirdi 2022 taşıt kredi oranları ne kadar oldu

* Nihai fatura değeri 400 bin Türk Lirasının üzerinde olup 800 bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 36 ay,

* Nihai fatura değeri 800 bin Türk Lirasının üzerinde olup 1 milyon 200 bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 24 ay,

* Nihai fatura değeri 1 milyon 200 bin Türk Lirasının üzerinde olup 2 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 ay.

6/6Taşıt kredisi hesaplama 2022: BDDK araç kredi limitlerini değiştirdi 2022 taşıt kredi oranları ne kadar oldu

Otomobil sahibi olmada önemli bir yer tutan bireysel taşıt kredileriyle ilgili vade ve oran sınırlaması 2021 yılının temmuz ayında gelmişti. Buna göre; fiyatı 120 bin TL ve altında olan taşıt alımında kredi vadesi 60 aydan 48 aya, 120 bin ile 300 bin TL arasındaki araçlarda kredi vadesi 48 aydan 36 aya, 300 bin-750 bin TL’nin araçlarda ise vade sınırı 36 aydan 24 aya indirilmişti. Ayrıca, kredi kullanım oranları da sınırlandırılmıştı. Ancak, artan Araç Fiyatları kredi kullanımını zorlaştırıyordu. Örneğin; 500 bin TL’lik otomobil almak isteyenler yalnızca bunun 150 bin TL’sini kredi olarak alabiliyor. Kalan 350 bin TL’yi peşin ödemek zorunda kalıyordu. 150 bin TL ise en fazla 24 aya bölünebiliyor, bu nedenle aylık taksit tutarları 8 bin TL’lerin üzerine çıkıyordu.

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#Taşıt Kredisi#Bddk#Araç Kredi Hesaplama