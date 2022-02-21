Taşıt kredisi hesaplama 2022: BDDK araç kredi limitlerini değiştirdi! 2022 taşıt kredi oranları ne kadar oldu?

Otomobil sahibi olmada önemli bir yer tutan bireysel taşıt kredileriyle ilgili vade ve oran sınırlaması 2021 yılının temmuz ayında gelmişti. Buna göre; fiyatı 120 bin TL ve altında olan taşıt alımında kredi vadesi 60 aydan 48 aya, 120 bin ile 300 bin TL arasındaki araçlarda kredi vadesi 48 aydan 36 aya, 300 bin-750 bin TL’nin araçlarda ise vade sınırı 36 aydan 24 aya indirilmişti. Ayrıca, kredi kullanım oranları da sınırlandırılmıştı. Ancak, artan Araç Fiyatları kredi kullanımını zorlaştırıyordu. Örneğin; 500 bin TL’lik otomobil almak isteyenler yalnızca bunun 150 bin TL’sini kredi olarak alabiliyor. Kalan 350 bin TL’yi peşin ödemek zorunda kalıyordu. 150 bin TL ise en fazla 24 aya bölünebiliyor, bu nedenle aylık taksit tutarları 8 bin TL’lerin üzerine çıkıyordu.