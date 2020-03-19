Tartışmalara Tamer Karadağlı da katıldı: Az para alan oynamasın

Meryem Uzerli de Hakan Genece'ye verdiği röportajda "Dünyada kadın olmak zor. Her gün, güçlü pozisyondaki bir adam bu gücünü bir kadına karşı kullanıyor. Bütün dünyada kadınlar aynı işi yapıp erkeklerden daha az kazanıyor. Mesela bana bir sinema filmi geldi. Erkek başrol benden 10 kat fazla alacaktı. Orada erkek oyuncu da tepki göstermeliydi ama göstermedi. Bu sefer, “Meryem çok para istedi” diye haberler çıktı." diye konuşmuştu.