Tartışmalara Tamer Karadağlı da katıldı: Az para alan oynamasın
Tamer Karadağlı, annesi Bingül Karadağlı’nın “Kadın” tablosunu Engelsiz Yaşam Vakfı yararına satın alan işadamı Murat Karabova ile Bebek’te bir araya geldi.
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Karadağlı, erkek ve kadın oyuncuların dizilerden eşit miktarda ücret almadığı tartışmalarıyla ilgili sorulara yanıt verdi: “Eşitsizlik varsa, az para alan oynamasın.”
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Hazal Kaya geçtiğimiz hafta Hakan Gence'ye verdiği röportajda Hazal Kaya,oyunculardan fazla ödeme yapılıyor. Ama benim partnerlerim benden çok kazanmıyor... Söke söke o eşitliği aldım!" demişti.
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Meryem Uzerli de Hakan Genece'ye verdiği röportajda "Dünyada kadın olmak zor. Her gün, güçlü pozisyondaki bir adam bu gücünü bir kadına karşı kullanıyor. Bütün dünyada kadınlar aynı işi yapıp erkeklerden daha az kazanıyor. Mesela bana bir sinema filmi geldi. Erkek başrol benden 10 kat fazla alacaktı. Orada erkek oyuncu da tepki göstermeliydi ama göstermedi. Bu sefer, “Meryem çok para istedi” diye haberler çıktı." diye konuşmuştu.