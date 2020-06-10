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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 10 Haziran 2020 - 09:21,

Tanıtımı kendi yapıyor

Modellik ve oyunculuktan sonra tasarımcılığa başlayan ünlü yıldız tanıtım pozlarını da kendisi veriyor.

Instagram

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1SON GELİŞMELERİ AKTARDI
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SON GELİŞMELERİ AKTARDI

Önce modellik ve oyunculuk yapan ardından da plaj giyimi koleksiyonu tasarlayan Elizabeth Hurley, yine tanıtım için objektif karşısına geçti.

2BU BİKİNİ ÇOK İLGİ GÖRÜYOR
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BU BİKİNİ ÇOK İLGİ GÖRÜYOR

Kendine ait bikini, mayo ve plaj giyimi koleksiyonunun çok ilgi görün bir parçasıyla ilgili son gelişmeleri yine Instagram sayfasından duyurdu. 54 yaşındaki Hurley, leopar desenli bikinisiyle poz verdi.

3YORUM VE BEĞENİ YAĞDI
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YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Büyük ilgi gören bu bikini ile ilgili son bilgileri aktaran Hurley'nin paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

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