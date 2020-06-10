Tanıtımı kendi yapıyor

BU BİKİNİ ÇOK İLGİ GÖRÜYOR Kendine ait bikini, mayo ve plaj giyimi koleksiyonunun çok ilgi görün bir parçasıyla ilgili son gelişmeleri yine Instagram sayfasından duyurdu. 54 yaşındaki Hurley, leopar desenli bikinisiyle poz verdi.