Tanıtımı kendi yapıyor

Modellik ve oyunculuktan sonra tasarımcılığa başlayan ünlü yıldız tanıtım pozlarını da kendisi veriyor.
Instagram
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SON GELİŞMELERİ AKTARDI
Önce modellik ve oyunculuk yapan ardından da plaj giyimi koleksiyonu tasarlayan Elizabeth Hurley, yine tanıtım için objektif karşısına geçti.
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BU BİKİNİ ÇOK İLGİ GÖRÜYOR
Kendine ait bikini, mayo ve plaj giyimi koleksiyonunun çok ilgi görün bir parçasıyla ilgili son gelişmeleri yine Instagram sayfasından duyurdu. 54 yaşındaki Hurley, leopar desenli bikinisiyle poz verdi.
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YORUM VE BEĞENİ YAĞDI
Büyük ilgi gören bu bikini ile ilgili son bilgileri aktaran Hurley'nin paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.