Tanınmamak için yüzünü gizledi! Metin Hara hakim karşısında

İnternet üzerinde yapılan araştırmada da Metin Hara’nın kendisini "fizyoterapist, enerji uzmanı ve tamamlayıcı tıp uzmanı" olarak tanıttığı, eğitimler düzenlediği, seanslar ile hastalıkları tedavi ettiği, tedaviye yardımcı olduğu gibi beyanlarda bulunduğu kaydedildi. Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada Metin Hara’nın, İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksek Okulu mezunu olduğu, başka "Tamamlayıcı Tıp Uzmanı" unvanını kullanabileceği bir belgesi ve diplomasının bulunmadığı belirtildi.