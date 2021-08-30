OKB hastalığı nedir? Takıntı Hastalığı (Obsesif Kompülsif Bozukluk -OKB) belirtileri

Yaygın obsesyon belirtileri:



•Pislik veya mikrop bulaşmasından korkma

•Başkasına zarar vermekten korkma

•Hata yapmaktan korkma

•Rezil olmaktan veya sosyal açıdan kabul edilemez bir şekilde davranmaktan korkma

•Günahkar düşünmekten korkma

•Düzen, simetri, kusursuzluk ihtiyacı

•Aşırı kuşku ve sürekli güvence ihtiyacı

Yaygın kompülsiyon belirtileri:



•Tekrar tekrar yıkanma, duş alma veya ellerini yıkama

•El sıkışmayı veya kapı koluna dokunmayı reddetme

•Kilit, ocak gibi şeyleri sürekli kontrol etme

•Rutin işleri yaparken içinden veya yüksek sesle sürekli sayı sayma

•Sürekli bir şeyleri belli bir biçimde düzenleme

•Belirli bir sıraya göre yemek yeme

•Genellikle rahatsız edici olan, akıldan çıkmayan ve uykuyu bölen kelimelere, görüntülere veya düşüncelere takılıp kalma

•Belirli kelimeleri, cümleleri veya duaları tekrarlama

•İşleri belirli bir sayıda yapma ihtiyacı

•Değeri olmayan şeyleri toplama veya biriktirme

•Tıbbi açıdan bu şekildeki düşünce ve davranışların hastalık sayılabilmesi için günlük işlevlerimizi etkileyecek, kısıtlayacak, bozacak kadar şiddetli ve yoğun olmalıdır.