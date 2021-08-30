OKB hastalığı nedir? Takıntı Hastalığı (Obsesif Kompülsif Bozukluk -OKB) belirtileri
Toplumda takıntı hastalığı olarak bilinen OKB (Obsesif Kompülsif Bozukluk) hem kişinin kendisinin hem de yakın çevresinin hayat kalitesini düşüren psikolojik rahatsızlıklardan biri. Obsesif hastalar kaygı verici düşünceler ile bu düşüncelerden kaçarak ve kaçınarak başa çıkmaya çalışırlar. Ne var ki düşüncelerden kaçmaya çalıştıkça bu düşünceler daha da artmakta ve böylelikle kısır bir döngü oluşmaktadır. Takıntı hastalığı (Obsesif Kompülsif Bozukluk -OKB) nedir, belirtileri neler?
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Obsesif Kompulsif Bozukluk; obsesyon adı verilen takıntılı düşünce, fikir ve dürtüler ile kompulsiyon adı verilen yineleyici davranışlar ve zihinsel eylemlerden oluşan, takıntılı düşüncelerin günlük yaşamı etkileyecek, günlük aktiviteleri kısıtlayacak düzeye gelmesidir.
Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişiler, kontrol edemedikleri yinelenen ve stres yaratan düşünceler, korkular veya görüntüler (obsesyonlar) nedeniyle huzursuz olurlar. Bu düşüncelerin yarattığı anksiyete bazı hareketleri ya da rutinleri acil olarak gerçekleştirme ihtiyacına (kompülsiyonlar) neden olur. Ritüeller takıntılı düşünceleri önleme veya akıldan uzaklaştırma girişimiyle yapılır.
Tekrarlanan hareketler gerginliği geçici olarak durdurur, obsesif düşünceler tekrar oluştuğunda kişinin bu hareketleri hemen tekrar etmesi gerekir. Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişiler saplantılarının ve takıntılarının gerçek dışı veya manasız olduğunun farkında olabilirler, fakat kendilerini durduramazlar.
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Okb (Obsesif Kompülsif Bozukluk) Sıklığı
Son yıllarda yapılan araştırmalarda OKB’nin her 100 kişiden 2-3’ünde görüldüğü saptanmıştır. Genellikle ergenlik döneminde ve 20-30’lu yaşlarda başlamasına karşın, okul öncesi çağdaki çocuklar dahil herhangi bir yaşta görülebilir. Erkeklerde daha erken yaşlarda başlamasına karşın genel olarak kadınlarda daha sık görülmektedir.
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Okb (Obsesif Kompülsif Bozukluk) Belirtileri
Obsesyon ve kompulsiyonlar toplumdan topluma, kültürden kültüre değişiklik gösterebilir. Ülkemizde ve tüm dünya toplumlarında en sık görülen obsesyon ve kompulsiyon türleri aşağıda örnekler verilerek sıralanmıştır.
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Yaygın obsesyon belirtileri:
•Pislik veya mikrop bulaşmasından korkma •Başkasına zarar vermekten korkma •Hata yapmaktan korkma •Rezil olmaktan veya sosyal açıdan kabul edilemez bir şekilde davranmaktan korkma •Günahkar düşünmekten korkma •Düzen, simetri, kusursuzluk ihtiyacı •Aşırı kuşku ve sürekli güvence ihtiyacı Yaygın kompülsiyon belirtileri:
•Tekrar tekrar yıkanma, duş alma veya ellerini yıkama •El sıkışmayı veya kapı koluna dokunmayı reddetme •Kilit, ocak gibi şeyleri sürekli kontrol etme •Rutin işleri yaparken içinden veya yüksek sesle sürekli sayı sayma •Sürekli bir şeyleri belli bir biçimde düzenleme •Belirli bir sıraya göre yemek yeme •Genellikle rahatsız edici olan, akıldan çıkmayan ve uykuyu bölen kelimelere, görüntülere veya düşüncelere takılıp kalma •Belirli kelimeleri, cümleleri veya duaları tekrarlama •İşleri belirli bir sayıda yapma ihtiyacı •Değeri olmayan şeyleri toplama veya biriktirme •Tıbbi açıdan bu şekildeki düşünce ve davranışların hastalık sayılabilmesi için günlük işlevlerimizi etkileyecek, kısıtlayacak, bozacak kadar şiddetli ve yoğun olmalıdır.