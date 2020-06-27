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Haber Giriş: 27 Haziran 2020 - 09:34,

Survivor'daki büyük ödülde korku dolu anlar... Acun Ilıcalı'dan kafa karıştıran açıklama!

Büyük finaline 1 aydan kısa bir süre kalan Survivor'da heyecan her geçen gün artıyor. Cemal Can, Nisa, Barış, Berkan, Elif, Sercan ve Yasin'in şampiyonluk için mücadele ettiği yarışmada dün takımlar ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Yarışın sonunda kazanan taraf mavi takım olurken, Yasin takım arkadaşlarına sitem etti. Yeni bölüm fragmanına ise Acun Ilıcalı'nın sözleri damga vurdu.

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Survivor'da dün akşam ödül oyunu heyecanı vardı. Kamptan limuzin ile alınacaklarını, ardından devasa bir malikanede konaklayıp balon turu yapacaklarını duyan yarışmacılar büyük sevinç yaşadı. Her iki takımın kıyasıya mücadele ettiği yarışı 10'a 3 skor ile mavi takım kazandı.

2DEV MALİKANE
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DEV MALİKANE

Cemal Can, Nisa, Berkan ve Barış kamptan limuzinle ayrıldı. Yarışmacılar kalacakları malikanenin büyüklüğü karşısında şok yaşadı.

3CEMAL CANIN PANİK ANLARI
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CEMAL CAN'IN PANİK ANLARI

Akşam yemeğinin ardından Barış ve Berkan oyun konsolunda vakit geçirdi. Mavi takımın balon turuna Cemal Can'ın korkusu damga vurdu.

4ÇOK ÜZÜLDÜM
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'ÇOK ÜZÜLDÜM'

Yasin yaşadığı hayal kırıklığını Sercan ve Elif'e anlattı:

"Oyun sonunda gördüklerim beni çok üzdü ve şoke etti. Hafta boyunca mavi takımdaki arkadaşlarım, özellikle de Cemal Can 'Uzun zamandır ödüle gidemiyorsun. Seni ödüle götürmeyi çok istiyorum.' demişti. 'Keşke ödüle gidebilsek' diyen diğer arladaşlarım, oyun öncesi onun şakasını yapmıştı."

5HANİ ARKADAŞTIK
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'HANİ ARKADAŞTIK?'

"Oyun sonrası önüme gelip 'Psiko' yapmaları benim çok zoruma gitti. Hani biz kardeştik, arkadaştık. Bari siz yapmayın. Darbenin en yakınından gelmesi insana daha çok koyuyor. Kendi kendime 'Sonuna kadar haklısın' dedim."

6ACUN ILICALI NE DEMEK İSTEDİ
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ACUN ILICALI NE DEMEK İSTEDİ?

Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yarışmacıların dokulmazlık için mücadele ettiği bölüme, Acun Ilıcalı'nın konseydeki sözleri damga vurdu...

7ILICALININ SÖZLERİ MERAK UYANDIRDI
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ILICALI'NIN SÖZLERİ MERAK UYANDIRDI

Acun Ilıcalı "Hepinizin hayalinin büyük final olduğunu biliyorum. Son dörde kalanlar, hiçbir Survivor'da hiçbir zaman yaşanmayan bazı şeyleri yaşayacaklar" dedi.

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