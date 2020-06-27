Survivor'daki büyük ödülde korku dolu anlar... Acun Ilıcalı'dan kafa karıştıran açıklama!

'ÇOK ÜZÜLDÜM' Yasin yaşadığı hayal kırıklığını Sercan ve Elif'e anlattı:



"Oyun sonunda gördüklerim beni çok üzdü ve şoke etti. Hafta boyunca mavi takımdaki arkadaşlarım, özellikle de Cemal Can 'Uzun zamandır ödüle gidemiyorsun. Seni ödüle götürmeyi çok istiyorum.' demişti. 'Keşke ödüle gidebilsek' diyen diğer arladaşlarım, oyun öncesi onun şakasını yapmıştı."