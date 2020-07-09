Survivor'da yeni eleme adayı belli oldu... Son konsey öncesi Acun Ilıcalı'dan yarışmacılara kritik soru!
Survivor'da büyük finale sayılı günler kaldı. Sercan'ın elenmesinin ardından Cemal Can, Barış, Berkan, Yasin ve Elif bir kez daha parkura çıkıp dokunulmazlık için mücadele etti. 5 yarışmacının ter döktüğü parkurun kazananı Cemal Can oldu. Dün akşam gerçekleşen ada konseyinde Cemal Can, eleme adayını belirledi. Konseyin en ilginç yanı ise yarışmacıların Acun Ilıcalı'nın "Şampiyon olabilir misiniz, kendinizde o gücü ve arkanızda o desteği görüyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtlar oldu. Cemal Can, eleme adayı olarak neden Sercan'ı gösterdiği konusuna da açıklık getirdi.
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Toplamda 22 kişiden oluşan iki takımın Survivor mücadelesi şubat ayında başlamıştı. Ünlüler ve Gönüllüler'in şampiyonluk için savaştığı Survivor'da sona gelindi. Salı akşamı yapılan konseyde, Sercan elenerek yarışa veda etti.
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Sercan'ın elenmesiyle birlikte adada son 5 yarışmacı kalmış oldu. Elif' gözyaşlarına boğan veda sonrası yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için bir kez daha parkura çıktılar. Mücadelenin kazanan ismi Cemal Can oldu. Cemal Can, dün akşam yapılan konseyde eleme potası için yeni bir ismi önerdi.
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Barış, Berkan ve Yaisn ile final dörtlüsüne kalmak isteyen Cemal Can, eleme adayı olarak Elif'in adını verdi. Cemal Can sebebini ise 'Adada en uzak olduğum isim' diyerek açıkladı.
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Konseyde Acun Ilıcalı yarışmacılara "Şampiyon olabilir misiniz, kendinizde o gücü ve arkanızda o desteği görüyor musunuz?" diye sordu. İşte yarışmacıların, Ilıcalı'nın sorusuna verdiği yanıtlar...
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BARIŞ:
"Buraya gelirken tarih yazmaya geliyorum demiştim birçok konuda tarih yazdığımı düşünüyorum kendi adıma. Çok sabrettim çok dayandım ilk dönemlerde çok sessizdim ama sessizliğim de bir cevaptı. Ben de o kupayı kız kardeşimle kaldırmak istiyorum. Benim de hedefim bu. Kendimi çok güvende hissetmiyorum, son dönem çok yıprattı beni. Arkamdaki desteği hissettikçe başarısız olduğum her parkurda bunun üzüntüsü daha çok katlanıyor, birçok insanı mahçup ettiğimi biliyorum bu da bana yakışmıyor ama başta ailem olmak üzere bana destek verenlerin yüzünü kara çıkarmak istemiyorum. O yüzden hedefim doğrultusunda elimden gelen her şeyi vermeye devam edeceğim. O kupayı kız kardelşime vermek istiyorum. Başarısız olsam da dünyanın sonu değil. Buraya gelmek de benim için bir başarıydı."
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CEMAL CAN:
"Buraya gelirken de söylemiştim, icraat göstermeye gidiyorum diye, tipimde belki Survivor havası yoktu ama hayatımın hep dönüm noktalarında o gözükmeyeni gösterdim bir şekilde güzel noktalara geldim. 5 aylık serüvende çoğu zaman düştüm, bir düştüysem üç kez kalktım ve mücadelemi sürdürdüm. Manevi açıdan olgunluğa eriştim bu beni gururlandırıyor. Yeğenime söz verdim, "O kupayı getirecek senin dayın" diye. Vay be diyorum Cemal Can neleri yaptın diyorum. Onu da tamamlarsam mükemmel bir Survivor geçirmiş olacağım. Hayırlısı neyse o olsun. "
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BERKAN:
"Son giden Sercan da dahil herkesin şampiyonluğu hak ettiğini düşünüyorum. Buraya geldiğimizden beri çok büyük bir emek var. Şu an futbol liginin son dönemecindeymişiz gibi. Tek bir şampiyon çıkacak ben de bütün savaşımı bütün mücadelemi bunun için veriyorum. Herkesin istediği kadar ben de şampiyonluğu istiyorum. İnşallah herkes hikayesini istediği şekilde gösterir."
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ELİF:
"Çok iyi mücadele etttim, arkamda çok büyük bir desteği hissediyorum. O yüzden buraya kadar bir şekilde geldim. Şampiyon olmak tabii ki istiyorum, meşalenin ışığını gördüm, şanslı olan kazanacak. Umarım orada olabilirim."
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Cemal Can, dokunulmazlık oyunu öncesi Murat Ceylan'ın sorularını yanıtladı. Cemal Can, Sercan'ın adono verme sebebini de açıkladı.
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Cemal Can neden Sercan'ın adını verdi?
"Bu bir yarış ve bu yarış psikolojisi beni daha ne kadar zorlar diye bakman gerekiyor... Mücadele seni zorluyor evet ama geri dönüşü olmayan hatalar yapmazsak, bir problem olmuyor. Bir kere kazandım ve bir isim söylemem gerekiyordu. Sercan'In ismini söyleme nedenim Sercan ile o yaşanmışlığım ve içimdeki terazide buradaki arkadaşlarıma göre bir tık daha aşağıda kalmış olmasıydı. Her seferinde yüzüne de söyledim, benim ne kadar güçlü olduğumu bana hissettirdi. Son zamanlarda onu daha yakından tanıyabilme fırsatı elde ettim. Bunun için de çok mutluyum. Dıştan bakılınca farklı bir insan gibi görünüyor olabilir... Bunu buraya gelmeden önce Yasin'de de yaşamıştım."