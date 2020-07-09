Survivor'da yeni eleme adayı belli oldu... Son konsey öncesi Acun Ilıcalı'dan yarışmacılara kritik soru!

BARIŞ: "Buraya gelirken tarih yazmaya geliyorum demiştim birçok konuda tarih yazdığımı düşünüyorum kendi adıma. Çok sabrettim çok dayandım ilk dönemlerde çok sessizdim ama sessizliğim de bir cevaptı. Ben de o kupayı kız kardeşimle kaldırmak istiyorum. Benim de hedefim bu. Kendimi çok güvende hissetmiyorum, son dönem çok yıprattı beni. Arkamdaki desteği hissettikçe başarısız olduğum her parkurda bunun üzüntüsü daha çok katlanıyor, birçok insanı mahçup ettiğimi biliyorum bu da bana yakışmıyor ama başta ailem olmak üzere bana destek verenlerin yüzünü kara çıkarmak istemiyorum. O yüzden hedefim doğrultusunda elimden gelen her şeyi vermeye devam edeceğim. O kupayı kız kardelşime vermek istiyorum. Başarısız olsam da dünyanın sonu değil. Buraya gelmek de benim için bir başarıydı."