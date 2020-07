Survivor'da yeni eleme adayı belli oldu... Son konsey öncesi Acun Ilıcalı'dan yarışmacılara kritik soru!

CEMAL CAN: "Buraya gelirken de söylemiştim, icraat göstermeye gidiyorum diye, tipimde belki Survivor havası yoktu ama hayatımın hep dönüm noktalarında o gözükmeyeni gösterdim bir şekilde güzel noktalara geldim. 5 aylık serüvende çoğu zaman düştüm, bir düştüysem üç kez kalktım ve mücadelemi sürdürdüm. Manevi açıdan olgunluğa eriştim bu beni gururlandırıyor. Yeğenime söz verdim, "O kupayı getirecek senin dayın" diye. Vay be diyorum Cemal Can neleri yaptın diyorum. Onu da tamamlarsam mükemmel bir Survivor geçirmiş olacağım. Hayırlısı neyse o olsun. "