Survivor’da yedekler kim olacak? Bora Edin, Gizem Memiç ve Atakan Işıktutan iddiası gündemde

Acun Ilıcalı son bölümde konseyde yaptığı açıklamada yarışmaya son yedeklerin dahil olacağını duyurdu. Ilıcalı açıklamasında, ‘Adem, Aycan ve Sema yarın takıma katılıyor. Kampa gelecekler bunu da hatırlatıyoruz. Yarın son yedekler de dahil olacak ve ciddi bir sayıyla Survivor tam anlamıyla başlamış olacak.’ dedi.Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalarda kullanıcılar Bora Edin, Gizem Memiç ve Atakan Işıktutan’ın yarışmaya katılabileceği ile ilgili yorumlarda bulundular.



