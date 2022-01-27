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Survivor’da yedekler kim olacak? Bora Edin, Gizem Memiç ve Atakan Işıktutan iddiası gündemde

#Survıvor#Survivor Yedekler#Bora Edin

Survivor’da yedeklerden kimlerin dahil olacağı merak ediliyor. Survivor 2022 kadrosuna son yedekler katılacak. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada Adem, Aycan ve Sema yarın takıma katılıyor. Kampa gelecekler bunu da hatırlatıyoruz. Yarın son yedekler de dahil olacak ve ciddi bir sayıyla Survivor tam anlamıyla başlamış olacak.’ dedi. Peki, Survivor’da yedekler kim olacak?

1/4Survivor’da yedekler kim olacak Bora Edin, Gizem Memiç ve Atakan Işıktutan iddiası gündemde

Survivor’da yedeklerin kimler olacağı ile ilgili araştırmalar başladı. Survivor son bölümde Acun Ilıcalı son yedeklerin yarışmaya katılacağını bildirdi. Bu açıklamanın ardından Bora Edin, Gizem Memiç ve Atakan Işıktutan iddiası gündeme geldi. İşte merak edilenler

2/4Survivor’da yedekler kim olacak Bora Edin, Gizem Memiç ve Atakan Işıktutan iddiası gündemde

Acun Ilıcalı son bölümde konseyde yaptığı açıklamada yarışmaya son yedeklerin dahil olacağını duyurdu. Ilıcalı açıklamasında, ‘Adem, Aycan ve Sema yarın takıma katılıyor. Kampa gelecekler bunu da hatırlatıyoruz. Yarın son yedekler de dahil olacak ve ciddi bir sayıyla Survivor tam anlamıyla başlamış olacak.’ dedi.Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalarda kullanıcılar Bora Edin, Gizem Memiç ve Atakan Işıktutan’ın yarışmaya katılabileceği ile ilgili yorumlarda bulundular.

3/4Survivor’da yedekler kim olacak Bora Edin, Gizem Memiç ve Atakan Işıktutan iddiası gündemde

Atakan Işıktutan ve Bora Edin sosyal medya hesapları üzerinden Survivor’a katılacaklarını bildirmişlerdi.  

Bora Erdin paylaşımında, ‘Dua’m belli, duyan belli, gerisi takdiri ilahi!’ açıklamasını yaptı.

4/4Survivor’da yedekler kim olacak Bora Edin, Gizem Memiç ve Atakan Işıktutan iddiası gündemde

Atakan Işıktutan ise, ‘Uçamazsan koş, koşamazsan yürü, yürüyemezsen sürün. Ama ne yaparsan yap başarmak zorundasın! Bana inanan ilk günden beri bu süreçte beni yalnız bırakmayan başta ailem #aifc ve dostlarım olmak üzere herkese teşekkür ederim’ dedi.

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#Survıvor#Survivor Yedekler#Bora Edin