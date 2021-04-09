Televizyon Haber Giriş: 09 Nisan 2021 - 03:34 | 09 Nisan 2021 - 03:34

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte 8 Nisan Survivor ödül ve anlat bakalım oyununu kazanan takım

Survivor'da ödül oyununu kazanan takım perşembe gecesi kesinleşti. Ödül ve anlat bakalım heyecanı ile ekranlara gelen Survivor 2021'de, ünlüler ve gönüllüler takımı ödülü kazanmak için kıran kırana mücadele verdi. Zorlu parkurda ipi göğüsleyen takım Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusunu yanıta kavuştururken, yapılan oylama ile bu haftanın takım kaptanları Batuhan ve Poyraz olarak seçildi. Nefes kesen karşılaşmanın yaşandığı Survivor 2021'in 8 Nisan tarihli 65. bölümünde gecenin sonunda galip gelen takım üç çeşit pizza yeme hakkı kazandı. İşte, Survivor ödül oyununu kazanan takım ve son bölümde yaşananlar.