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Survivor'da kim kazandı, ödülü kim aldı? İşte 13 Nisan Survivor Bil Bakalım ve Anlat Bakalım oyununu kazanan takım!

#Survivor#Yarışma#Televizyon

Survivor'da kim kazandı, sorusunun yanıtı çarşamba akşamı belli oldu. Heyecanın ve temponun hız kesmeden devam ettiği Survivor All Star'ın 13 Nisan akşamı ekranlara gelen 77. bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı parkur savaşlarına kısa bir ara vererek, anlat bakalım ile bil bakalım oyunlarında karşılaştı. Ada hayatının da ekranlara geldiği Survivor son bölümde oyunu kazanan takım yiyecek ödülünden faydalanma şansı elde etti. Peki, Survivor'da anlat bakalım ve bil bakalım oyununu hangi takım kazandı? İşte, son bölümde yaşananlar.

1/4Survivorda kim kazandı, ödülü kim aldı İşte 13 Nisan Survivor Bil Bakalım ve Anlat Bakalım oyununu kazanan takım

Survivor'ın çarşamba akşamı yayınlanan son bölümünde bil bakalım ve anlat bakalım oyunu heyecanı yaşandı. Haftanın elemesinden Survivor'ın TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde sonra ünlüler ve gönüllüler takımının eğlenceli anları ekranlara geldi. Zor sorulara doğru yanıtların verilmeye çalışıldığı Survivor bil bakalım ve anlat bakalım oyununu bu hafta kazanan gönüllüler takımı oldu.

2/4SURVİVORDA BİL BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR'DA BİL BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacıların stres attığı ve ödül aldığı Survivor bil bakalım oyununda yine ünlüler ve gönüllüler takımı karşı karşıya geldi. Komik diyalogların ortaya çıktığı gecede yarışmacılar Murat Ceylan'ın sorduğu sorulara yakın tahminleri vermeye çalıştı.

Rakip takım arkadaşları ile mücadele veren takımlardan en fazla doğru yanıtı veren gönüllüler takımı oldu. Böylece gönüllüler takımı ödülün ilk etabını kazandı.

3/4SURVİVORDA ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

İkinci turda ise bu kez anlat bakalım mücadelesi ekranlara geldi. Bu etapta da yarışmacılar kendi takım arkadaşları ile yasaklı kelimeleri kullanmadan takım arkadaşına doğru kelimeyi anlatmaya çalıştı

4/4Survivorda kim kazandı, ödülü kim aldı İşte 13 Nisan Survivor Bil Bakalım ve Anlat Bakalım oyununu kazanan takım

Son etapta Anıl ve Gökhan eşleşmesinde ikilinin verdiği doğru yanıtla gönüllüler 5-3'lük skorla ödülü kazandı.

Bil bakalım ve anlat bakalım oyununu 2-0 kazanan gönüllüler takımı bir hafta yastıkta uyuma şansı kazanırken, yiyecek ödülünden de faydalandı.

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#Survivor#Yarışma#Televizyon