Survivor'da kim kazandı, ödülü kim aldı? İşte 13 Nisan Survivor Bil Bakalım ve Anlat Bakalım oyununu kazanan takım!

SURVİVOR'DA BİL BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacıların stres attığı ve ödül aldığı Survivor bil bakalım oyununda yine ünlüler ve gönüllüler takımı karşı karşıya geldi. Komik diyalogların ortaya çıktığı gecede yarışmacılar Murat Ceylan'ın sorduğu sorulara yakın tahminleri vermeye çalıştı.



Rakip takım arkadaşları ile mücadele veren takımlardan en fazla doğru yanıtı veren gönüllüler takımı oldu. Böylece gönüllüler takımı ödülün ilk etabını kazandı.