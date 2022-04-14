Survivor'da kim kazandı, ödülü kim aldı? İşte 13 Nisan Survivor Bil Bakalım ve Anlat Bakalım oyununu kazanan takım!

Survivor'ın çarşamba akşamı yayınlanan son bölümünde bil bakalım ve anlat bakalım oyunu heyecanı yaşandı. Haftanın elemesinden Survivor'ın TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde sonra ünlüler ve gönüllüler takımının eğlenceli anları ekranlara geldi. Zor sorulara doğru yanıtların verilmeye çalışıldığı Survivor bil bakalım ve anlat bakalım oyununu bu hafta kazanan gönüllüler takımı oldu.
Yarışmacıların stres attığı ve ödül aldığı Survivor bil bakalım oyununda yine ünlüler ve gönüllüler takımı karşı karşıya geldi. Komik diyalogların ortaya çıktığı gecede yarışmacılar Murat Ceylan'ın sorduğu sorulara yakın tahminleri vermeye çalıştı.
Rakip takım arkadaşları ile mücadele veren takımlardan en fazla doğru yanıtı veren gönüllüler takımı oldu. Böylece gönüllüler takımı ödülün ilk etabını kazandı.
İkinci turda ise bu kez anlat bakalım mücadelesi ekranlara geldi. Bu etapta da yarışmacılar kendi takım arkadaşları ile yasaklı kelimeleri kullanmadan takım arkadaşına doğru kelimeyi anlatmaya çalıştı
Son etapta Anıl ve Gökhan eşleşmesinde ikilinin verdiği doğru yanıtla gönüllüler 5-3'lük skorla ödülü kazandı.
Bil bakalım ve anlat bakalım oyununu 2-0 kazanan gönüllüler takımı bir hafta yastıkta uyuma şansı kazanırken, yiyecek ödülünden de faydalandı.