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Survivor'da kim kazandı? Ödülü hangi takım aldı? 15 Şubat Survivor All Star'da anlat bakalım ve ödül oyununu kazanan belli oldu

#Survivor#Televizyon#Yarışma

Survivor'da anlat bakalımı kim kazandı ve ödülü kim aldı, soruları heyecan dolu bölümün sonunda yanıt buldu. Büyük bir heyecanla Dominik'te serüvenine devam eden Survivor All Star'ın 5. haftasında ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları kazanmak için parkurda kıran kırana mücadeleler verdi. İlk oyunun kazananı ünlüler olurken gecenin sonunda bu kez anlat bakalım oyunu oynandı. Eğlenceli anların ekranlara geldiği Survivor 2022'nin 15 Şubat tarihli 24. bölümünde anlat bakalım ödülünü kazanan takım ise kek yiyerek açlığını bastırdı. İşte, Survivor son bölümde kazanan takım ve dün gece yaşananlar.

1/5Survivorda kim kazandı Ödülü hangi takım aldı 15 Şubat Survivor All Starda anlat bakalım ve ödül oyununu kazanan belli oldu

Survivor'da kazanan takım ödül oyunundaki kıyasıya rekabetin ardından belli oldu. Tv8 ekranlarında salı akşamı sevenleri ile buluşan Survivor All Star'da ünlüler ve gönüllüler takımı ilk etapta ödülü almak için engellerle dolu parkurda elinden gelen mücadeleyi gösterdi. Oyunda ünlüler takımı gecenin galibi olurken anlat bakımda yarışmacılar bir kez daha karşılaştı. Yarışmacılar stres atmasını sağlayan Survivor anlat bakalım oyununu da yine ünlüler takımı kazandı.

2/5ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Güç ve dengenin kritik önem taşıdığı Survivor ödül oyununda yarışmacılar kazanmak için parkurda eşleşti. Oyun öncesinde Murat Ceylan kazanan takımın lezzetli sandviçler yiyeceğini açıkladı. Uzun atlamanın yer aldığı oyunda kadın ve erkek yarışmacılar ayrı karşı karşılaştı. Heyecanlı anların ekranlara geldiği oyunda kadınlar mücadelesini ünlüler takımı kazandı.

3/5Survivorda kim kazandı Ödülü hangi takım aldı 15 Şubat Survivor All Starda anlat bakalım ve ödül oyununu kazanan belli oldu

Erkekler oyununda ise yine üstün gelen taraf ünlüler takımı oldu. Batuhan'ın Ardahan'a karşı gösterdiği uzun atlama parkurunda Batuhan rakibine üstün geldi. Böylece ünlüler takımı 8-4 skorla ödül oyununda ipi göğüsleyen takım oldu. Gönüllüler takımı ise yenilmezlik serisini bozarak kamp alanına eli boş döndü.

4/5ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI

ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Yarışmacıların stres atmasını sağlayan Survivor anlat bakalım oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı ayrı ayrı yarıştı. Survivor'da soru ve yanıt vermeye dayalı eğlenceli oyunlardan olan anlat bakalım için iki takım da en fazla kelimeyi anlatmak için bu oyunda da elinden geleni yaptı.

5/5Survivorda kim kazandı Ödülü hangi takım aldı 15 Şubat Survivor All Starda anlat bakalım ve ödül oyununu kazanan belli oldu

Komik anların ekranlara geldiği oyunda ödül hazır kek olarak açıklandı. Ünlüler takımı yarışmacıların daha fazla bildiği yanıtla bu haftanın da galibi ünlüler oldu. Böylece ünlüler takımı hem ödül hem de anlat bakalım ödülünün sahibi oldu.

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#Survivor#Televizyon#Yarışma