Survivor'da kim kazandı? Ödülü hangi takım aldı? 15 Şubat Survivor All Star'da anlat bakalım ve ödül oyununu kazanan belli oldu

Survivor'da kazanan takım ödül oyunundaki kıyasıya rekabetin ardından belli oldu. Tv8 ekranlarında salı akşamı sevenleri ile buluşan Survivor All Star'da ünlüler ve gönüllüler takımı ilk etapta ödülü almak için engellerle dolu parkurda elinden gelen mücadeleyi gösterdi. Oyunda ünlüler takımı gecenin galibi olurken anlat bakımda yarışmacılar bir kez daha karşılaştı. Yarışmacılar stres atmasını sağlayan Survivor anlat bakalım oyununu da yine ünlüler takımı kazandı.
Güç ve dengenin kritik önem taşıdığı Survivor ödül oyununda yarışmacılar kazanmak için parkurda eşleşti. Oyun öncesinde Murat Ceylan kazanan takımın lezzetli sandviçler yiyeceğini açıkladı. Uzun atlamanın yer aldığı oyunda kadın ve erkek yarışmacılar ayrı karşı karşılaştı. Heyecanlı anların ekranlara geldiği oyunda kadınlar mücadelesini ünlüler takımı kazandı.
Erkekler oyununda ise yine üstün gelen taraf ünlüler takımı oldu. Batuhan'ın Ardahan'a karşı gösterdiği uzun atlama parkurunda Batuhan rakibine üstün geldi. Böylece ünlüler takımı 8-4 skorla ödül oyununda ipi göğüsleyen takım oldu. Gönüllüler takımı ise yenilmezlik serisini bozarak kamp alanına eli boş döndü.
Yarışmacıların stres atmasını sağlayan Survivor anlat bakalım oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı ayrı ayrı yarıştı. Survivor'da soru ve yanıt vermeye dayalı eğlenceli oyunlardan olan anlat bakalım için iki takım da en fazla kelimeyi anlatmak için bu oyunda da elinden geleni yaptı.
Komik anların ekranlara geldiği oyunda ödül hazır kek olarak açıklandı. Ünlüler takımı yarışmacıların daha fazla bildiği yanıtla bu haftanın da galibi ünlüler oldu. Böylece ünlüler takımı hem ödül hem de anlat bakalım ödülünün sahibi oldu.