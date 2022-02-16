Survivor'da kim kazandı? Ödülü hangi takım aldı? 15 Şubat Survivor All Star'da anlat bakalım ve ödül oyununu kazanan belli oldu

ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Yarışmacıların stres atmasını sağlayan Survivor anlat bakalım oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı ayrı ayrı yarıştı. Survivor'da soru ve yanıt vermeye dayalı eğlenceli oyunlardan olan anlat bakalım için iki takım da en fazla kelimeyi anlatmak için bu oyunda da elinden geleni yaptı.