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Survivor'da kim kazandı, anlat bakalım ödülünü hangi takım kazandı? İşte 25 Şubat Survivor ödül oyununu kazanan takım

#Survivor#Yarışma#Survivor' Anlat Bakalım

Survivor'da ödülü hangi takımın kazandığı, cuma akşamı belli oldu. Nefes kesen anların ekranlara geldiği Survivor All Star'ın 25 Şubat tarihli 31. bölümünde, ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyununu kazanmak için parkurda zorlu anlar yaşadı. Ada şartları için kritik önem taşıyan ödül oyununda dönme dolapta efor gösteren yarışmacılar kazanmak için kıran kırana yarışırken, gecenin sonunda ödülü ünlüler takımı kazandı. Eğlenceli anların ekranlara geldiği anlat bakalım ödülünün galibi ise yiyecek kazandı. Peki, Survivor'da kim kazandı, anlat bakalım ödülünü hangi takım kazandı? İşte, Survivor'da kazanan takım.

1/5Survivorda kim kazandı, anlat bakalım ödülünü hangi takım kazandı İşte 25 Şubat Survivor ödül oyununu kazanan takım

Survivor'da kazanan takım ödül oyunundaki kıyasıya rekabetin ardından belirlendi. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022'de cuma akşamı yarışmacılar ödül ve anlat bakalım oyununda karşılaştı. Mantı ödülü için dönme dolap oyununda karşılaşan ünlüler ve gönüllüler elinden gelen çabayı gösterdi. Zorlu gecede ödül ve anlat bakalım oyununu ünlüler takımı kazandı.

2/5ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül oyunu ile Survivor tarihinde yarışmacılar ilk kez yepyeni parkura karşılaştı. Oyun öncesinde Murat Ceylan ödülün mantı yemeği olduğunu açıkladı. Ada şartları için oldukça önem taşıyan oyunda her iki takım da parkurda güç ve dengeyi sağlamaya çalıştı.

3/5Survivorda kim kazandı, anlat bakalım ödülünü hangi takım kazandı İşte 25 Şubat Survivor ödül oyununu kazanan takım

Kadın ve erkeklerin bu kez karma oynadığı ödül oyununda ünlüler takımı ipi göğüsledi. İlk 8'e ulaşan takımın ödülü alacağı açıklanırken, 8-7'lik skor ile ünlüler takımı oyunu kazandı. Böylece ünlüler takımı Survivor'da mantı yeme hakkı elde ederek yarışmaya daha çok motive oldu.

4/5ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI

ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Eğlenceli anların ekranlara geldiği Survivor anlat bakalım oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı ayrı ayrı yarıştı. Survivor'da soru ve yanıt vermeye dayalı eğlenceli oyunlardan olan anlat bakalım için iki takım da kendilerine sorulan sorulara cevap verdi.

5/5Survivorda kim kazandı, anlat bakalım ödülünü hangi takım kazandı İşte 25 Şubat Survivor ödül oyununu kazanan takım

Ünlüler takımı yarışmacıların daha fazla bildiği yanıtla bu haftanın da galibi ünlüler oldu. Böylece ünlüler takımı hem ödül hem de anlat bakalım ödülünün sahibi oldu.

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#Survivor#Yarışma#Survivor' Anlat Bakalım