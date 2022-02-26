Survivor'da kim kazandı, anlat bakalım ödülünü hangi takım kazandı? İşte 25 Şubat Survivor ödül oyununu kazanan takım

Survivor'da kazanan takım ödül oyunundaki kıyasıya rekabetin ardından belirlendi. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022'de cuma akşamı yarışmacılar ödül ve anlat bakalım oyununda karşılaştı. Mantı ödülü için dönme dolap oyununda karşılaşan ünlüler ve gönüllüler elinden gelen çabayı gösterdi. Zorlu gecede ödül ve anlat bakalım oyununu ünlüler takımı kazandı.
Ödül oyunu ile Survivor tarihinde yarışmacılar ilk kez yepyeni parkura karşılaştı. Oyun öncesinde Murat Ceylan ödülün mantı yemeği olduğunu açıkladı. Ada şartları için oldukça önem taşıyan oyunda her iki takım da parkurda güç ve dengeyi sağlamaya çalıştı.
Kadın ve erkeklerin bu kez karma oynadığı ödül oyununda ünlüler takımı ipi göğüsledi. İlk 8'e ulaşan takımın ödülü alacağı açıklanırken, 8-7'lik skor ile ünlüler takımı oyunu kazandı. Böylece ünlüler takımı Survivor'da mantı yeme hakkı elde ederek yarışmaya daha çok motive oldu.
Eğlenceli anların ekranlara geldiği Survivor anlat bakalım oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı ayrı ayrı yarıştı. Survivor'da soru ve yanıt vermeye dayalı eğlenceli oyunlardan olan anlat bakalım için iki takım da kendilerine sorulan sorulara cevap verdi.
Ünlüler takımı yarışmacıların daha fazla bildiği yanıtla bu haftanın da galibi ünlüler oldu. Böylece ünlüler takımı hem ödül hem de anlat bakalım ödülünün sahibi oldu.