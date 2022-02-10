SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? Dün gece Survivor'dan kim gitti? İşte 9 Şubat 2022 Survivor'a veda eden isim belli oldu: Acun Ilıcalı'dan büyük jest

Survivor'dan elenen yarışmacı çarşamba akşamı netlik kazandı. TV8 ekranlarında yayınlanan ve rekabeti her geçen gün artan Survivor 2022 All Star'da oynanan dokunulmazlık oyunları ile eleme potasına giren sekiz yarışmacı için SMS sonuçları belirlendi. Bu hafta takım arkadaşlarının oylamaları ile eleme adayı olarak sürgün adasına giden yarışmacılar, Furkan, Bora, Sercan ve Gizem olmuştu. Geçen hafta eleme yapılmadığı için potada kalan 4 isim ise Barış, Mert, Birsen, Evrim olarak belirlenmişti. Heyecan dolu eleme konseyinde sekiz ismin SMS sonuçlarına göre Acun Ilıcalı en az oyu alarak elenen yarışmacının Furkan olduğunu duyurdu. Survivor'dan elenen Furkan'a Acun Ilıcalı gelecekte yayınlanacak ilk All Star'da kadrosunda yarışmacı olma sözü verdi.
Survivor'da eleme konseyi haftanın ödül oyununun ardından gerçekleşti. Survivor'da eleme adaylarının belirlenmesi ile 4. haftanın elemesi çarşamba günü yapıldı. Nefeslerin tutulduğu konseyde Acun Ilıcalı oy sonuçlarını gecenin sonunda açıkladı. Halktan gelen oylamaya göre en az SMS oyunu alarak adaya veda eden isim bu hafta Furkan oldu.
Ünlüler takımında yer alan Furkan'ın Survivor hayatı son bulurken, yarışmacıya övgüler yağdıran Acun Ilıcalı gelecek sezonda yapılacak All Star'da kadroya çağırılarak ilk yarışmacı olma sözü verdi. Öte yandan Furkan'ın şaşırtan vedası konseyde duygusal anlara neden oldu.
Heyecan dolu konseyde eleme öncesi Acun Ilıcalı önemli açıklamalarda bulundu. Survivor'da önceki akşam oynanan ödül oyununda tartışma yaşayan Hikmet ve Yunus Emre'nin cezası belli oldu. Acun Ilıcalı karşılıklı fiziksel temasın ve sözlü tartışmanın yer aldığı olayla ilgili yarışmacıların sözlerini dinledi. Ilıcalı, yapım kararı ile Yunus Emre'nin 2 ödül, Hikmet'in de 1 ödülden yararlanamayacağını söyledi. Eleme konseyinde Acun Ilıcalı'nın Yunus Emre'yi sert bir dille uyarması da dikkat çekti
Ilıcalı, konsey sırasında Hikmet ile tartışan Yunus Emre'ye "Söylediğin cümleler, kelimeler kabul edilebilir değil. Onun dışında fevri hareketlerin de kabul edilebilir değil. İhraç ettiğimiz yarışmacı da çok biliyorsun Survivor'da" dedi.
Eleme heyecanının yaşandığı gecede yarışmacılar için kritik önem taşıyan ödül oyunu mücadelesi de ekranlara geldi. Rekabetin eksik olmadığı gecede ünlüler ve gönüller takımı ödül oyunu için parkurda kıran kırana mücadele verdi. Erkekler ve kadınların ayrı ayrı yarıştığı oyunda her iki takım da kazanmak için adeta canını dişine taktı.
Haftalardır ödül oyunlarını alamayan ünlüler takımı parkurda rakibine direnirken gönüllüler takımı da güç ve dengenin önemli olduğu oyunda göz açtırmadı. Zorlu parkurda kadınlar mücadelesini ünlüler takımı kazandı. Erkeklerin karşılaştığı oyunda da ipi göğüsleyen takım gönüllüler oldu. Oyunun kaderini belirleyen en iyiler mücadelesinde ise kazanan ünlüler oldu. Böylece ünlüler takımı sandviç ve bisküvi ödülünü almış oldu.