Survivor'da kim elendi, bu hafta kim gitti? 2 Şubat Survivor eleme konseyinde şok veda: Kendi isteği ile bıraktı!

Survivor All Star'dan elenen yarışmacı, çarşamba akşamı belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan ve rekabeti her geçen gün artan Survivor 2022 All Star'da oynanan dokunulmazlık oyunları ile eleme potasına girerek sürgün adasına giren Mert, Barış, Birsen ve Evrim'in SMS sonuçları belli oldu. Adaylar heyecanla kimin gideceğini beklerken, Acun Ilıcalı ünlüler takımında yer alan Aycan Yanaç'ın Survivor'ı bıraktığını duyurdu. Böylece bu hafta Survivor'a veda eden isim Aycan oldu.