Survivor'da kim elendi, bu hafta kim gitti? 2 Şubat Survivor eleme konseyinde şok veda: Kendi isteği ile bıraktı!

Survivor All Star'dan elenen yarışmacı, çarşamba akşamı belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan ve rekabeti her geçen gün artan Survivor 2022 All Star'da oynanan dokunulmazlık oyunları ile eleme potasına girerek sürgün adasına giren Mert, Barış, Birsen ve Evrim'in SMS sonuçları belli oldu. Adaylar heyecanla kimin gideceğini beklerken, Acun Ilıcalı ünlüler takımında yer alan Aycan Yanaç'ın Survivor'ı bıraktığını duyurdu. Böylece bu hafta Survivor'a veda eden isim Aycan oldu.
Survivor'da ilk etapta oynanan ödül oyunu sonrası konseyde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da eleme adaylarının belirlenmesi ile çarşamba günü eleme konseyi toplandı. Acun Ilıcalı'nın açıklayacağı oy sonuçlarına gözler çevrilirken şoke eden bırakma kararı geldi. Aycan'ın yarışmayı bıraktığını söyleyen Ilıcalı, şunları ifade etti; Aycan ile ilgili biliyorsunuz haber bekliyorduk. Ben ümitli değilim demiştim, tahminim de doğru çıktı. Aycan şartların zorluğuna dayanamayacak Survivor'a devam edemiyor.
Aycan bugün itibariyle ayrtık Survivor'da yok. Her zaman söyledim çok zor şartlar olacak diye, şartlar gelmiş geçmiş en zor şartlar. Aycan'dan da bu kadar erken havlu atmasını hiçbirimiz bekleniyorduk... Aycan devam edemediği için bu akşam eleme olmayacak.
Elemenin bu hafta gerçekleşmeyeceğini söyleyen Ilıcalı, 4 yarışmacının eleme potasında olacağını, haftaya 4 yarışmacının da belirleneceğini söyledi. Survivor'da eleme önümüzdeki hafta 8 yarışmacı arasında yaşanacak. Bu hafta potada olan yarışmacılar için yeniden SMS oylaması yapılmayacak, ancak yarışmacılar adaya geri dönerek oyunlara dahil olabilecekler.
Ünlüler ve gönüllüler takımı için kritik önem taşıyan ödül oyununda kıran kırana mücadele yaşandı. Nefes kesen anlarda yarışmacılar ızgara ödülünü almak için parkurda adeta canını dişine taktı. zorlu engellerin yer aldığı oyun genel skorda erkeklerde kazanan 2-0 ünlüler oldu.
Kadınlar mücadelesinde de heyecan dolu anlar yaşandı. Zorlu oyunda Elif'in Nisa'ya karşı aldığı sayı ile oyunu ünlüler 1-0 kazandı. Böylece Survivor'da yiyecek ödülünün sahibi ünlüler takımı oldu. Gönüllüler ise kamp alanına eli boş döndü.