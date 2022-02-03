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Survivor'da kim elendi, bu hafta kim gitti? 2 Şubat Survivor eleme konseyinde şok veda: Kendi isteği ile bıraktı!

#Survivor#Yarışma#Televizyon

Survivor'da kim elendi? sorusu ada konseyinde yanıt buldu. Ekran macerasına hızla devam eden Survivor All Star'ın 2 Şubat tarihli 15. bölümünde eleme potasında yer alan Mert, Barış, Birsen ve Evrim'in Survivor SMS sonuçları belirlendi. Rakiplerine göre en düşük oy alan yarışmacının adadan gitmesi beklenirken, Acun Ilıcalı eleme konseyinde şoke eden açıklama yaptı. Ilıcalı, Survivor All Star'a adapte olamayan bir yarışmacının kendi istediği ile yarışmayı bıraktığını bildirdi. Diğer yandan heyecanlı anlara neden olan Survivor ödül oyununu da ünlüler kazandı. Peki, Survivor'da neden eleme olmadı, bu hafta kim gitti? İşte, Survivor 2022'ye veda eden isim ve son bölümün özeti.

1/6Survivorda kim elendi, bu hafta kim gitti 2 Şubat Survivor eleme konseyinde şok veda: Kendi isteği ile bıraktı

Survivor All Star'dan elenen yarışmacı, çarşamba akşamı belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan ve rekabeti her geçen gün artan Survivor 2022 All Star'da oynanan dokunulmazlık oyunları ile eleme potasına girerek sürgün adasına giren Mert, Barış, Birsen ve Evrim'in SMS sonuçları belli oldu. Adaylar heyecanla kimin gideceğini beklerken, Acun Ilıcalı ünlüler takımında yer alan Aycan Yanaç'ın Survivor'ı bıraktığını duyurdu. Böylece bu hafta Survivor'a veda eden isim Aycan oldu.

2/6SURVİVORDAN KİM ELENDİ

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor'da ilk etapta oynanan ödül oyunu sonrası konseyde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da eleme adaylarının belirlenmesi ile çarşamba günü eleme konseyi toplandı. Acun Ilıcalı'nın açıklayacağı oy sonuçlarına gözler çevrilirken şoke eden bırakma kararı geldi. Aycan'ın yarışmayı bıraktığını söyleyen Ilıcalı, şunları ifade etti; Aycan ile ilgili biliyorsunuz haber bekliyorduk. Ben ümitli değilim demiştim, tahminim de doğru çıktı. Aycan şartların zorluğuna dayanamayacak Survivor'a devam edemiyor.

3/6Survivorda kim elendi, bu hafta kim gitti 2 Şubat Survivor eleme konseyinde şok veda: Kendi isteği ile bıraktı

Aycan bugün itibariyle ayrtık Survivor'da yok. Her zaman söyledim çok zor şartlar olacak diye, şartlar gelmiş geçmiş en zor şartlar. Aycan'dan da bu kadar erken havlu atmasını hiçbirimiz bekleniyorduk... Aycan devam edemediği için bu akşam eleme olmayacak.

4/6SURVİVORDA ELEME NE ZAMAN

SURVİVOR'DA ELEME NE ZAMAN?

Elemenin bu hafta gerçekleşmeyeceğini söyleyen Ilıcalı, 4 yarışmacının eleme potasında olacağını, haftaya 4 yarışmacının da belirleneceğini söyledi. Survivor'da eleme önümüzdeki hafta 8 yarışmacı arasında yaşanacak. Bu hafta potada olan yarışmacılar için yeniden SMS oylaması yapılmayacak, ancak yarışmacılar adaya geri dönerek oyunlara dahil olabilecekler.

5/6SURVİVORDA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler takımı için kritik önem taşıyan ödül oyununda kıran kırana mücadele yaşandı. Nefes kesen anlarda yarışmacılar ızgara ödülünü almak için parkurda adeta canını dişine taktı. zorlu engellerin yer aldığı oyun genel skorda erkeklerde kazanan 2-0 ünlüler oldu.

6/6Survivorda kim elendi, bu hafta kim gitti 2 Şubat Survivor eleme konseyinde şok veda: Kendi isteği ile bıraktı

Kadınlar mücadelesinde de heyecan dolu anlar yaşandı. Zorlu oyunda Elif'in Nisa'ya karşı aldığı sayı ile oyunu ünlüler 1-0 kazandı. Böylece Survivor'da yiyecek ödülünün sahibi ünlüler takımı oldu. Gönüllüler ise kamp alanına eli boş döndü.

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#Survivor#Yarışma#Televizyon