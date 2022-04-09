Survivor'da kim eleme adayı oldu? İşte dokunulmazlığı kazanan takım

BU AKŞAM DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler haftanın ilk dokunulmazlık yarışına çıktı.



İlk olarak kadınlar mücadelesini Gönüllüler kazandı. Erkekler yarışında ise kazanan Ünlüler takımı oldu.



İki takım da en iyiler turunda yarıştı. Ünlüler ve gönüllüler takımının nefes kesen yarışı ardından dokunulmazlığı Gönüllüler takımı elde etti.



