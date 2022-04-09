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Survivor'da kim eleme adayı oldu? İşte dokunulmazlığı kazanan takım

#Survivor#Eleme

TV8 ekranlarında Survivor heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununun heyecanı geride kaldı. Bu akşamki dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı ve gecenin sonunda konseyde kimin eleme adayı olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor'da kim eleme adayı oldu? İşte dokunulmazlığı kazanan takım...

1/4Survivorda kim eleme adayı oldu İşte dokunulmazlığı kazanan takım

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu kıran kırana mücadelelere sahne olurken, ünlüler takımı ile gönüllüler takımı kıyasıya mücadele etti. Birleşme partisinden sonra rekabet dozunun arttığı adada, bu akşam neler yaşandığı merak konusu oldu. İşte, "Survivor'da kim eleme adayı oldu?" sorusunun yanıtı...

2/4BU AKŞAM DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI

BU AKŞAM DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler haftanın ilk dokunulmazlık yarışına çıktı.

İlk olarak kadınlar mücadelesini Gönüllüler kazandı. Erkekler yarışında ise kazanan Ünlüler takımı oldu.

İki takım da en iyiler turunda yarıştı. Ünlüler ve gönüllüler takımının nefes kesen yarışı ardından dokunulmazlığı Gönüllüler takımı elde etti.

3/4İLK ELEME ADAYI KİM OLDU

İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022'de son dokunulmazlık ardından kaybeden Ünlüler takımı ada konseyine çıktı.

4/4Survivorda kim eleme adayı oldu İşte dokunulmazlığı kazanan takım

En fazla eleme adayı oyu alan Barış haftanın 1. eleme adayı seçildi.

 

 

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#Survivor#Eleme