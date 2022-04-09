Survivor'da kim eleme adayı oldu? İşte dokunulmazlığı kazanan takım

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu kıran kırana mücadelelere sahne olurken, ünlüler takımı ile gönüllüler takımı kıyasıya mücadele etti. Birleşme partisinden sonra rekabet dozunun arttığı adada, bu akşam neler yaşandığı merak konusu oldu. İşte, "Survivor'da kim eleme adayı oldu?" sorusunun yanıtı...
Ünlüler ve gönüllüler haftanın ilk dokunulmazlık yarışına çıktı.
İlk olarak kadınlar mücadelesini Gönüllüler kazandı. Erkekler yarışında ise kazanan Ünlüler takımı oldu.
İki takım da en iyiler turunda yarıştı. Ünlüler ve gönüllüler takımının nefes kesen yarışı ardından dokunulmazlığı Gönüllüler takımı elde etti.
Survivor 2022'de son dokunulmazlık ardından kaybeden Ünlüler takımı ada konseyine çıktı.
En fazla eleme adayı oyu alan Barış haftanın 1. eleme adayı seçildi.