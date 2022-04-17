Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte Survivor All-Star son bölümde yaşananlar

Survivor'da bu haftanın ikinci eleme adayının kim olduğu araştırılıyor. Survivor 2022'de ünlüler takımı ve gönüllüler takımı arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımından isimler galip gelebilmek adına kıyasıya mücadele verirken, gecenin sonunda neler olduğu merak konusu oldu. İşte, Survivor All-Star son bölümde yaşananlar...