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Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte Survivor All-Star son bölümde yaşananlar

#Survivor#Eleme#Aday

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında ekranlara gelen Survivor'da 2022 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Survivor All-Star'da bu haftanın ikinci eleme adayı netlik kazandı. 16 Nisan akşamı ekranlara gelen bölümde, iki takım oyuncuları da kıran kırana mücadele etti. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

1/4Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım kazandı İşte Survivor All-Star son bölümde yaşananlar

Survivor'da bu haftanın ikinci eleme adayının kim olduğu araştırılıyor. Survivor 2022'de ünlüler takımı ve gönüllüler takımı arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımından isimler galip gelebilmek adına kıyasıya mücadele verirken, gecenin sonunda neler olduğu merak konusu oldu. İşte, Survivor All-Star son bölümde yaşananlar...

 

2/4SURVİVORDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler haftanın ikinci dokunulmazlık yarışına çıktı.

İlk olarak kadınlar mücadelesini ünlüler kazandı. Erkekler yarışında ise kazanan ünlüler takımı oldu.

3/4ELEME ADAYI KİM OLDU

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022'de son dokunulmazlık ardından kaybeden gönüllüler takımı ada konseyine çıktı.

En fazla eleme adayı oyu alan Ayşe haftanın 2. eleme adayı seçildi.

4/4İLK ELEME ADAYI KİMDİ

İLK ELEME ADAYI KİMDİ?

Sude, Hikmet, Yağmur ve Evrim'in isimlerinin yazıldığı gecede daha çok oy alan Evrim eleme adayı seçildi. Haftanın 1. eleme adayı olan Evrim, "Keşke yanımda 2-3 kişiyi götürebilseydim tek kişi zor olacak" dedi.

 

 

 

 

 

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#Survivor#Eleme#Aday