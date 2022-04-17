Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte Survivor All-Star son bölümde yaşananlar

Survivor'da bu haftanın ikinci eleme adayının kim olduğu araştırılıyor. Survivor 2022'de ünlüler takımı ve gönüllüler takımı arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımından isimler galip gelebilmek adına kıyasıya mücadele verirken, gecenin sonunda neler olduğu merak konusu oldu. İşte, Survivor All-Star son bölümde yaşananlar...
Ünlüler ve gönüllüler haftanın ikinci dokunulmazlık yarışına çıktı.
İlk olarak kadınlar mücadelesini ünlüler kazandı. Erkekler yarışında ise kazanan ünlüler takımı oldu.
Survivor 2022'de son dokunulmazlık ardından kaybeden gönüllüler takımı ada konseyine çıktı.
En fazla eleme adayı oyu alan Ayşe haftanın 2. eleme adayı seçildi.
Sude, Hikmet, Yağmur ve Evrim'in isimlerinin yazıldığı gecede daha çok oy alan Evrim eleme adayı seçildi. Haftanın 1. eleme adayı olan Evrim, "Keşke yanımda 2-3 kişiyi götürebilseydim tek kişi zor olacak" dedi.