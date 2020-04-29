Survivor'da Gizem elendi, Demet Akalın şükretti! 'As bayrakları'

Gelen SMS oylarının ardından gönüllüler takımından Gizem Birdan, adaya veda eden isim oldu. Sıkı bir Survivor takipçisi olan Demet Akalın ise Gizem'in elenmesine çok sevindi. Sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yapan Akalın, "As bayrakları, yarabbi şükür" diyerek mutluluğunu dile getirdi.