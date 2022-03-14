SURVİVOR'DA ELEME GECESİ: All Star'da elenen isim şaşırttı... Survivor'da dün akşam kim elend? İşte gelen SMS sonuçları

Survivor'da dün akşam kim elendi sorusu izleyenlerin merak ettiği konular arasındaki yerini aldı. Büyük SMS oylamasının ardından birleşmeye sayılı günler kala hızlı elemelerin gerçekleştiği Survivor All Star'da eleme gecesi yaşandı! İşte Survivor'da elenen isim ve yaşananlar
TV8 ekranlarının yarışma programı Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu sona erdi. Yarışmacılar yeni bir eleme adayı çıkarmamak için parkura çıktı. İki eleme adayı ünlülerden çıkmıştı.İki takım da en iyiler turunda yarıştı. Ünlüler ve gönüllüler takımının nefes kesen yarışı ardından dokunulmazlığı ünlüler takımı elde etti.
Ünlüler ve gönüllüler haftanın üçüncü dokunulmazlık yarışına çıktı. İki takımı da zorlayan parkuru kazanan taraf ise aynı zamanda ödülün de sahibi de oldu.
İlk olarak kadınlar mücadelesini ünlüler kazandı. Erkekler yarışında ise kazanan gönüllüler takımı oldu.
İki takım da en iyiler turunda yarıştı. Ünlüler ve gönüllüler takımının nefes kesen yarışı ardından dokunulmazlığı ünlüler takımı elde etti.
Survivor 2022'de son dokunulmazlık ardından kaybeden gönüllüler takımı ada konseyine çıktı.
En fazla eleme adayı oyu alan Evrim haftanın 3. eleme adayı seçildi.
Haftanın 4. eleme adayı ise ünlüler takımı performans 1. si Sema tarafından belirlendi. Sema tarafından yapılan seçimle haftanın 4. ve son eleme adayı Barış oldu.
Survivor yarışmasında gelen SMS oyları ile rakiplerine göre daha düşük oyu alarak elenen isim Sercan oldu.