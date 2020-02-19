Survivor’da dün kim elendi? (SMS sıralaması) Survivor 2020’de biri kişi elendi, üç kişi gitti

MAKBULE’NİN VEDA SÖZLERİ Survivor 2020'nin üçüncü bölümünde, adaya veda eden ilk isim, SMS oylamasında en az oyu alan Makbule oldu. Yarışmaya en erken veda eden isim olan Makbule veda konuşmasında şunları söyledi: “Benim için gerçekten erken bir veda oldu. Güzel bir serüvendi ama kısa bir serüvendi. Olsun bu da bir deneyimdi bu da bir tecrübeydi. Burada bulunmuş olmaktan çok mutluyum. Bence kötü değildim yarışlarda, karşımızda gerçekten çok profesyonel sporcular vardı. Hayırlısı, nasip böyleymiş. Sonuçta buraya kadar geldim. Bu da benim için bir gurur. İlk gitmek belki kötü oldu ama maalesef elimden bir şey gelmiyor. Güzel arkadaşlıklar edindim, güzel tecrübelerde, deneyimlerde bulundum. Hakkımda hayırlısı olsun, diğer arkadaşlarım için de hayırlısı olsun.”