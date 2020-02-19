Survivor’da dün kim elendi? (SMS sıralaması) Survivor 2020’de biri kişi elendi, üç kişi gitti
Sezona hızlı bir giriş yapan Survivor’ın ilk eleme gecesinde üç veda birden yaşandı. 18 Şubat bölümünde konseye giden Gönüllüler’den bir kişi SMS oylamasıyla elenirken 2 kişi sakatlıkları nedeniyle Survivor macerasını tamamlamak zorunda kaldı. Survivor 2020'nin üçüncü bölümünde, adaya veda eden ilk isim, SMS oylamasında en az oyu alan yarışmacı oldu. Peki Survivor’da dün kim elendi? Survivor adasından kim gitti? 1. Hafta SMS sıralaması nasıl şekillendi?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Survivor’da kim elendi? Sorusuna yanıt dün akşam saatlerinde geldi. Bu yıl Ünlüler- Gönüllüler konseptiyle ekrana gelen Survivor’ın yayınlanan son bölümünde 2020 sezonunun ilk eleme konseyi yapıldı. Gönüllüler takımı için yapılan konseyde Ünlüler takımı da veda haberiyle sarsıldı. Acun Ilıcalı, Ünlüler Takımı'na kötü haberi ada konseyinde verdi. Ünlüler takımından 2 isim sakatlıkları nedeniyle Survivor’dan ayrılmak zorunda kaldı, böylece 1 kişi elendi, üç gitti. Peki, Survivor’da dün kim elendi?
2
SURVİVOR’DA HANGİ 2 ÜNLÜ GİTTİ?
Konsey öncesi açıklamada bulunan Acun Ilıcalı, Survivor'un ilk bölümünde sakatlık yaşayan Uğur Pektaş ve Şaziye ile ilgili bilgiler verdi. Acun Ilıcalı; Doktor Metin Kuş'un yaptığım değerlendirmeler sonucunda Uğur Pektaş Survivor'a devam edemeyecek" dedi.
Şaziye'nin sağlık durumuna da değinen Ilıcalı, "Şaziye senin dizin malesef Survivor'a devam etmene imkan sağlayamıyormuş. Diyecek bir şey yok çok çok üzgünüm" dedi.
Acun Ilıcalı ayrıca ünlüler takımına 2 gün içinde 2 yarışmacının dahil olacağını duyurdu.
3
SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Survivor üçüncü bölümünde arkadaşlarının ortak oylamasıyla belirlenen Fatma dışında 2 isim daha potaya girdi. 2. ve 3. Eleme adaylarını SMS oylamasında 1. ve 2. olan isim belirledi. İki isimden hangisinin birinci olduğu ise açıklanmadı. En çok oyu alan Ceyhun eleme adayı olarak Makbule'nin ismini verdi. En fazla ikinci oyu alan Cemal Can ise Evrim'in ismini söyledi.
4
Böylece eleme potasına Fatma, Makbule ve Evrim kaldı. En az oyu alarak Survivor'a veda eden isim ise Makbule oldu. Makbule Karabudak, böylece Survivor tarihinde en hızlı elenen yarışmacı oldu.
5
MAKBULE’NİN VEDA SÖZLERİ
Survivor 2020'nin üçüncü bölümünde, adaya veda eden ilk isim, SMS oylamasında en az oyu alan Makbule oldu. Yarışmaya en erken veda eden isim olan Makbule veda konuşmasında şunları söyledi: “Benim için gerçekten erken bir veda oldu. Güzel bir serüvendi ama kısa bir serüvendi. Olsun bu da bir deneyimdi bu da bir tecrübeydi. Burada bulunmuş olmaktan çok mutluyum. Bence kötü değildim yarışlarda, karşımızda gerçekten çok profesyonel sporcular vardı. Hayırlısı, nasip böyleymiş. Sonuçta buraya kadar geldim. Bu da benim için bir gurur. İlk gitmek belki kötü oldu ama maalesef elimden bir şey gelmiyor. Güzel arkadaşlıklar edindim, güzel tecrübelerde, deneyimlerde bulundum. Hakkımda hayırlısı olsun, diğer arkadaşlarım için de hayırlısı olsun.”
6
SURVİVOR 1. SMS SIRALAMASI
Survivor 2020 1. hafta SMS sıralaması belli oldu. Ünlüler Gönüllüler yarışmasında ilk haftanın SMS sıralamasında ilk iki sırayı paylaşan kişiler, birer eleme adayı seçti. Peki, ilk hafta SMS sıralaması nasıl şekillendi?