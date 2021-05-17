Survivor'da aile ödülünü kim kazandı?

Survivor 2021’de dün akşam büyük heyecan yaşandı. Aylardır Domonik’te mücadele eden yarışmacılar aile ödülü öncesi sevdikleriyle bir araya geldi. Zorlu mücadelenin ilk etabını kazanan takım belli oldu. İşte Survivor 2021’de dün akşam yaşananlar..
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Survivor 2021'de 19. hafta heyecanı sürerken yarışmacılar aile oyununun ilk etabı için canlı yayında parkura çıktı. İki aşamalı oynanacak aile ödülü öncesinde Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları, ailelerinden bir kişiyle oyun öncesinde kısa bir görüşme yaptı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada. Yarışmacılar ve ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı.
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Survivor'da yarışmacılar büyük ödül için adeta kıyasıya yarıştı. 12'de biten mücadelede yarışma 11-11'e kadar geldi. Canlı yayında kazananın belli olduğu Survivor'da heyecan hız kesmedi.
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KAZANAN CANLI YAYINDA BELLİ OLDU Nefes kesen mücadele bayrak oyununa taşındı. 12 sayıya ulaşanın kazanacağı yarışmada bayrak oyununu mavi takım aldı. İki tur şeklinde gerçekleşecek aile oyununu ilk günün kazananı böylece mavi takım oldu.
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Poyraz yaptığı açıklamada, "Bugün oyun kazanacağımızı biliyordum. Takımca birbirimize güvenimiz tam. İnanılmaz mutluyum. Canlı oynamak ayrı bir keyifti" dedi.
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Batuhan ise "Ne kadar üzgün olacağımı herkes tahmin ediyordur. Bütün hayallerim altüstü oldu. İnanmıyorum" açıklamasında bulundu. Yarın bir oyun daha oynanacak oyun canlı yayında final yapacak.
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SURVİVOR’DA SEMBOLÜ KİMLER KAZANDI?
Survivor 94. bölümde yarışmacılar başları üzerindeki topu mekanizma ile düşürmemeye çalıştı.
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KADINLARDA KAZANAN
Performans oyunu ilk olarak kadın yarışmacılar arasında oynandı. Kadınlarda sembolü kazanan Merve oldu.
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ERKEKLERDE KAZANAN
Erkeklerde performans oyununda sembolü kazanan İsmail oldu.