Survivor yedekleri belli oldu... İşte 2021 Survivor yedek yarışmacı kadrosu

Survivor 2022 All Star yedek yarışmacıları için heyecan dolu bekleyiş başladı. 2022 sezonu macerasına başlayan Survivor'da çarşamba akşamı yapılan eleme ile gönüllüler takımından Gizem Dominik'e veda etti. Gizem'in adaya veda edişi ile yeni yarışmacıların geleceğini duyuran Acun Ilıcalı bu isimlerden birinin de, 2020 sezonunun başarılı ismi Nisa Bölükbaşı olacağını söyledi.
Survivor 2022'ye gelecek yedek yarışmacı kadrosu yayınlanan yeni bölüm fragmanında belli oldu. Fragmanda adaya gelen isimler Survivor Nisa Bölükbaşı, Yunus Emre Özden, Parviz Abdullayev ve Ayşıl Özaslan oldu.
Dominik’te heyecan artıyor! Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? İşte yeni bölüm tanıtımı… #SurvivorAllStar #SurvivorTürkiye #Ünlüler #Gönüllüler #Dominik #AcunMedya #TV8 pic.twitter.com/hF1T7J57QN— Survivor Türkiye (@survivorturkiye) January 21, 2022
Acun Ilıcalı, 2022 sezonunun ilk elemesinden hemen önce adaya yedeklerden 4 ismin geleceğini söyledi. Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada şunları ifade etti;
"Yedekler yarın itibarıyla dahil olmaya başlayacak. 4 yedek yarışmacı dahil olacak aranıza, 2 erkek 2 kadın. 2'şer kişi takımlara geliyor bunu söylemiş olalım. İsimlerden biri Nisa olacak. Biliyorsunuz son dakika katılamamıştı. Öbür 3 ismi de yarın göreceksiniz. Ama zaten bildiğiniz isimler. Sürgün kampı isminden de vazgeçmiş durumdayız. Bulunduğunuz yer ada olduğu için buranın adı sürgün adası olacak.
Survivor Nisa olarak tanınan Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da dünyaya geldi. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı. Henüz 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takımlarından birinde yüzmeye başladı, aynı sene de profesyonel olarak kayak yapmaya başladı. Yine küçük yaşlarda tenisle ilgilinen Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzme hocalığı yapmaya başladı ardından voleybol oynamaya başladı. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.
2018'de mimarlık bölümünü kazanan Nisa Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.
“Prag’ta doğdum. İki değişik kültürün ortasında doğdum. Babam Türkiye’den. Türk ailemi fazla tanımıyordum. En büyük kırılma noktam 8 yaşındayken oldu. O zaman babam beni ilk defa Türkiye’ye götürmüştü. Şu an Prag’ta yaşıyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Erasmus’a gitmek istiyorum. Hayatım boyunca kaç tane spor değiştirdiğimi hatırlamıyorum. Lisedeyken voleybola başladım, takım için her şeyi yaparım. Birkaç kere parmakları kırdım, voleybolda ama hiçbir zaman bırakmadım takımı. Son zamanlarda adrenaline bayılıyorum.”