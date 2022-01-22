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Survivor yedekleri belli oldu... İşte 2021 Survivor yedek yarışmacı kadrosu

#Survivor#Yarışma#Televizyon

Survivor yedekleri belli oldu. Yeni sezonuna devam eden Survivor All Star'da yapılan eleme konseyinde yeni kuralları açıklayan Ilıcalı, 2 kadın 2 erkek yarışmacının yedeklerden yarışmaya dahil olacağını açıkladı. All Star kadrosunda yer alan ancak son anda yerine Yağmur Banda'nın getirildiği Nisa Bölükbaşı da yedek kadrodan adaya gelecek. Survivor 6. bölüm fragmanında yedek yarışmacılar ilk kez görüldü. Peki, Survivor yedekleri kimler, hangi isimler olacak? İşte, Survivor 2022 yedekleri hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/7Survivor yedekleri belli oldu... İşte 2021 Survivor yedek yarışmacı kadrosu

Survivor 2022 All Star yedek yarışmacıları için heyecan dolu bekleyiş başladı. 2022 sezonu macerasına başlayan Survivor'da çarşamba akşamı yapılan eleme ile gönüllüler takımından Gizem Dominik'e veda etti. Gizem'in adaya veda edişi ile yeni yarışmacıların geleceğini duyuran Acun Ilıcalı bu isimlerden birinin de, 2020 sezonunun başarılı ismi Nisa Bölükbaşı olacağını söyledi.

2/7SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILARI KİMLER

SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2022'ye gelecek yedek yarışmacı kadrosu yayınlanan yeni bölüm fragmanında belli oldu. Fragmanda adaya gelen isimler Survivor Nisa Bölükbaşı, Yunus Emre Özden, Parviz Abdullayev ve Ayşıl Özaslan oldu.

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4/7Survivor yedekleri belli oldu... İşte 2021 Survivor yedek yarışmacı kadrosu

Acun Ilıcalı, 2022 sezonunun ilk elemesinden hemen önce adaya yedeklerden 4 ismin geleceğini söyledi. Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada şunları ifade etti;

"Yedekler yarın itibarıyla dahil olmaya başlayacak. 4 yedek yarışmacı dahil olacak aranıza, 2 erkek 2 kadın. 2'şer kişi takımlara geliyor bunu söylemiş olalım. İsimlerden biri Nisa olacak. Biliyorsunuz son dakika katılamamıştı. Öbür 3 ismi de yarın göreceksiniz. Ama zaten bildiğiniz isimler. Sürgün kampı isminden de vazgeçmiş durumdayız. Bulunduğunuz yer ada olduğu için buranın adı sürgün adası olacak.

5/7SURVİVOR NİSA KİMDİR

SURVİVOR NİSA KİMDİR?

Survivor Nisa olarak tanınan Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da dünyaya geldi. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı. Henüz 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takımlarından birinde yüzmeye başladı, aynı sene de profesyonel olarak kayak yapmaya başladı. Yine küçük yaşlarda tenisle ilgilinen Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzme hocalığı yapmaya başladı ardından voleybol oynamaya başladı. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

6/7Survivor yedekleri belli oldu... İşte 2021 Survivor yedek yarışmacı kadrosu

2018'de mimarlık bölümünü kazanan Nisa Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.

7/7Survivor yedekleri belli oldu... İşte 2021 Survivor yedek yarışmacı kadrosu

“Prag’ta doğdum. İki değişik kültürün ortasında doğdum. Babam Türkiye’den. Türk ailemi fazla tanımıyordum. En büyük kırılma noktam 8 yaşındayken oldu. O zaman babam beni ilk defa Türkiye’ye götürmüştü. Şu an Prag’ta yaşıyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Erasmus’a gitmek istiyorum. Hayatım boyunca kaç tane spor değiştirdiğimi hatırlamıyorum. Lisedeyken voleybola başladım, takım için her şeyi yaparım. Birkaç kere parmakları kırdım, voleybolda ama hiçbir zaman bırakmadım takımı. Son zamanlarda adrenaline bayılıyorum.”

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#Survivor#Yarışma#Televizyon