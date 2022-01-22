Survivor yedekleri belli oldu... İşte 2021 Survivor yedek yarışmacı kadrosu

“Prag’ta doğdum. İki değişik kültürün ortasında doğdum. Babam Türkiye’den. Türk ailemi fazla tanımıyordum. En büyük kırılma noktam 8 yaşındayken oldu. O zaman babam beni ilk defa Türkiye’ye götürmüştü. Şu an Prag’ta yaşıyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Erasmus’a gitmek istiyorum. Hayatım boyunca kaç tane spor değiştirdiğimi hatırlamıyorum. Lisedeyken voleybola başladım, takım için her şeyi yaparım. Birkaç kere parmakları kırdım, voleybolda ama hiçbir zaman bırakmadım takımı. Son zamanlarda adrenaline bayılıyorum.”